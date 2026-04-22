  • Mp Cabinet Approves 4 Times Land Compensation For Farmers And New Welfare Schemes

सरकारचा मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणार 4 पट भरपाई; शिक्षण आणि आरोग्यासाठीही घोषणांचा पाऊस

Madhya Pradesh Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना भूसंपादनापोटी 4 पट भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.

Updated On: Apr 22, 2026 | 07:19 PM
सरकारचा मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणार 4 पट भरपाई (Photo Credit- X)

  • सरकारचा मोठा निर्णय!
  • शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणार 4 पट भरपाई
  • शिक्षण आणि आरोग्यासाठीही घोषणांचा पाऊस
Madhya Pradesh Mohan Yadav Government News:  मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना आता भूसंपादनापोटी केवळ एक किंवा दोन पटच नव्हे, तर तब्बल चार पट भरपाई मिळणार आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सचिवालयात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. याव्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाने राज्यातील रुग्णांच्या हितासाठी राज्यात ‘निवारा केंद्रे’ (Shelter Homes) उभारण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, उज्जैन जिल्ह्यासाठी एका मोठ्या सिंचन प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. शिवाय, मोहन प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना सायकलींचे वाटप करण्यासाठी 990 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याच्या प्रस्तावालाही संमती दिली आहे. या व्यतिरिक्त, सरकारने इतरही अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.

मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी एक भेट

मोहन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान, सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता जेव्हा कधी एखादा सरकारी प्रकल्प हाती घेतला जाईल आणि त्यामध्ये ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता असेल तेव्हा त्यांना जमिनीच्या मूल्याच्या चार पट भरपाई दिली जाईल. याचा अर्थ असा की, सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या सध्याच्या बाजारभावापेक्षा कितीतरी अधिक रक्कम अदा करेल. परिणामी, हा निर्णय शेतकरी समुदायासाठी एक मोठा दिलासा म्हणून पाहिला जात आहे.

मध्य प्रदेशात निवारा केंद्रे उभारली जाणार

मोहन प्रशासनाने आरोग्य विभागाबाबतही एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील जिल्हा रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या आवारात, रुग्णांसोबत आलेल्या नातेवाईकांच्या निवासासाठी ‘निवारा केंद्रे’ उभारली जातील. मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला अधिकृतपणे मंजुरी दिली आहे. या निवारा केंद्रांमध्ये रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी निवास आणि भोजनाची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल. या सर्व सुविधा नातेवाईकांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होतील. सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. शिवाय, आरोग्य विभागाशी संबंधित आणखी एका निर्णयात, सरकारने 2000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीचा वापर वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अवयव प्रत्यारोपण युनिट्स आणि ‘कॅथ लॅब्स’ यांसारख्या सुविधा विकसित करण्यासाठी केला जाईल.

शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित निर्णय

याव्यतिरिक्त, मोहन प्रशासनाने संपूर्ण मध्य प्रदेशातील विद्यार्थ्यांना सायकलींचे वाटप करण्यासाठी 990 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या उपक्रमांतर्गत, पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत, इयत्ता 6 वी आणि 9 वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना सायकलींचे वाटप केले जाईल; यासाठी सरकार प्रत्येक सायकलमागे 990 रुपये खर्च करेल. याव्यतिरिक्त, शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी 1,200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल; यामध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विविध बांधकाम आणि विकास प्रकल्पांचा समावेश असेल. मोहन सरकारने मध्य प्रदेशात ‘CM Care Scheme 2026’ पुढे चालू ठेवण्यासही मंजुरी दिली आहे. या उपक्रमांतर्गत, पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत 3,628 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाईल.

उज्जैनसाठी एक मोठी भेट

मोहन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान, उज्जैन जिल्ह्यालाही एक महत्त्वपूर्ण भेट मिळाली; या बैठकीत उज्जैन विभागासाठी 157 कोटी रुपयांच्या सिंचन प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली. या योजनेचा लाभ उज्जैन जिल्ह्यातील 35 गावांना होणार आहे. शिवाय उज्जैनव्यतिरिक्त छिंदवाडा जिल्ह्यालाही पुनर्वसन पॅकेजचा लाभ मिळणार आहे; या तरतुदीअंतर्गत, मोहन मंत्रिमंडळाने या जिल्ह्यासाठी 128 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीला मंजुरी देऊन तो वितरित केला आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 07:19 PM

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला 'तिहेरी' दणका; 'या' खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

"मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय," NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा 'व्हेंटिलेटर'वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका 'हे' पदार्थ

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला 'अ' वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

