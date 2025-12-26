India Economic Growth: जागतिक वाढ संथ, तरी भारत वेगात! २०२६–२७ मध्येही आघाडीवर; गोल्डमन सॅक्सचा मोठा अंदाज

India Economic Growth: जागतिक आर्थिक वाढ स्थिर राहण्याची अपेक्षा असतानाही, भारत पुढील वर्षी सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहील. गोल्डमन सॅक्सच्या मते, २०२६ मध्ये जागतिक वाढ २.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. हे २.५ टक्के या सर्वसमावेशक अंदाजापेक्षा जास्त आहे. स्थिर चलनवाढ आणि अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये सुलभ आर्थिक परिस्थितीमुळे हे शक्य झाले आहे.
अहवालात असे म्हटले आहे की, शुल्क कपात, कर कपात आणि सुलभ आर्थिक परिस्थितीमुळे अमेरिका लक्षणीयरीत्या चांगली कामगिरी करेल, मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि अनुकूल संरचनात्मक ट्रेंडमुळे, भारतासह उदयोन्मुख बाजारपेठा विकसित देशांपेक्षा चांगली कामगिरी करतील अशी अपेक्षा आहे.
भारताचा वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन विकास दर या कालावधीत सुमारे ६.७ टक्के आणि २०२७ मध्ये ६.८ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. हे सर्वसमावेशक वाढीच्या अंदाजांपेक्षा जास्त आहे आणि भारताला सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये ठेवते. बहुतेक अर्थव्यवस्थांमध्ये किमतींचा दबाव कमी होईल. गोल्डमन सॅक्सचा अंदाज आहे की, कमी वस्तूंच्या किमती, सुधारित उत्त्पादकता आणि कमी पुरवठा-बाजूच्या अडचणी यामुळे २०२६ च्या अखेरीस बहुतेक अर्थव्यवस्थांमध्ये किमतीचा दबाव कमी होईल. या वातावरणामुळे अनेक उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील मध्यवर्ती बँकांना अनुकूल धोरणात्मक भूमिका राखण्याची किंवा स्वीकारण्याची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे भारतासारख्या देशांच्या वाढीच्या शक्यतांना आणखी आधार मिळू शकेल.
२०२६ मध्ये चीन ४.८ टक्के आणि २०२७ मध्ये ४.७ टक्के दराने वाढेल असा अंदाज आहे. भारताच्या विकासाच्या गतीला निर्यात-केंद्रित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत मजबूत देशांतर्गत वापर, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर खर्च आणि जागतिक व्यापारातील व्यत्ययांच्या तुलनेने मर्यादित प्रदर्शनाचा फायदा होत आहे. अमेरिका आणि युरोप क्षेत्रासारख्या प्रगत अर्थव्यवस्थांना मध्यम वाढ अपेक्षित असताना, भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था जागतिक विस्तारात महत्त्वपूर्ण योगदान देत राहतील. यामुळे भारतात अर्थव्यवस्था स्थिर आहे.
