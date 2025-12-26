Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • India Economic Growth Rapidly Global Slowdown It Will Remain At The Forefront Even In 202627

India Economic Growth: जागतिक वाढ संथ, तरी भारत वेगात! २०२६–२७ मध्येही आघाडीवर; गोल्डमन सॅक्सचा मोठा अंदाज

जागतिक आर्थिक वाढ स्थिर राहण्याची अपेक्षा असतानाही, भारत पुढील वर्षी सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहील. गोल्डमन सॅक्सच्या मते, २०२६ मध्ये जागतिक वाढ २.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 09:46 AM
India Economic Growth: जागतिक वाढ संथ, तरी भारत वेगात! २०२६–२७ मध्येही आघाडीवर; गोल्डमन सॅक्सचा मोठा अंदाज

India Economic Growth: जागतिक वाढ संथ, तरी भारत वेगात! २०२६–२७ मध्येही आघाडीवर; गोल्डमन सॅक्सचा मोठा अंदाज

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय अर्थव्यवस्था जलद गतीने वाढेल
  • मजबूत देशांतर्गत वापराचा फायदा
  • २०२६–२७ मध्येही भारत आघाडीवर
 

India Economic Growth: जागतिक आर्थिक वाढ स्थिर राहण्याची अपेक्षा असतानाही, भारत पुढील वर्षी सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहील. गोल्डमन सॅक्सच्या मते, २०२६ मध्ये जागतिक वाढ २.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. हे २.५ टक्के या सर्वसमावेशक अंदाजापेक्षा जास्त आहे. स्थिर चलनवाढ आणि अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये सुलभ आर्थिक परिस्थितीमुळे हे शक्य झाले आहे.
अहवालात असे म्हटले आहे की, शुल्क कपात, कर कपात आणि सुलभ आर्थिक परिस्थितीमुळे अमेरिका लक्षणीयरीत्या चांगली कामगिरी करेल, मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि अनुकूल संरचनात्मक ट्रेंडमुळे, भारतासह उदयोन्मुख बाजारपेठा विकसित देशांपेक्षा चांगली कामगिरी करतील अशी अपेक्षा आहे.

हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: आजचे सोन्या – चांदीचे दर वाचून व्हाल थक्क! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमत

भारताचा वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन विकास दर या कालावधीत सुमारे ६.७ टक्के आणि २०२७ मध्ये ६.८ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. हे सर्वसमावेशक वाढीच्या अंदाजांपेक्षा जास्त आहे आणि भारताला सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये ठेवते. बहुतेक अर्थव्यवस्थांमध्ये किमतींचा दबाव कमी होईल. गोल्डमन सॅक्सचा अंदाज आहे की, कमी वस्तूंच्या किमती, सुधारित उत्त्पादकता आणि कमी पुरवठा-बाजूच्या अडचणी यामुळे २०२६ च्या अखेरीस बहुतेक अर्थव्यवस्थांमध्ये किमतीचा दबाव कमी होईल. या वातावरणामुळे अनेक उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील मध्यवर्ती बँकांना अनुकूल धोरणात्मक भूमिका राखण्याची किंवा स्वीकारण्याची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे भारतासारख्या देशांच्या वाढीच्या शक्यतांना आणखी आधार मिळू शकेल.

हेही वाचा: Stock Market Today: एनटीपीसी ग्रीन एनर्जीसह आज करा ‘या’ शेअर्सची खरेदी, बाजार तज्ज्ञ सुमीत बगडिया यांनी केली शिफारस

२०२६ मध्ये चीन ४.८ टक्के आणि २०२७ मध्ये ४.७ टक्के दराने वाढेल असा अंदाज आहे. भारताच्या विकासाच्या गतीला निर्यात-केंद्रित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत मजबूत देशांतर्गत वापर, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर खर्च आणि जागतिक व्यापारातील व्यत्ययांच्या तुलनेने मर्यादित प्रदर्शनाचा फायदा होत आहे. अमेरिका आणि युरोप क्षेत्रासारख्या प्रगत अर्थव्यवस्थांना मध्यम वाढ अपेक्षित असताना, भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था जागतिक विस्तारात महत्त्वपूर्ण योगदान देत राहतील. यामुळे भारतात अर्थव्यवस्था स्थिर आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: India economic growth rapidly global slowdown it will remain at the forefront even in 202627

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 09:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IMF India GDP Growth: २०२५-२६ मध्ये भारताच्या विकासदरात ७.३ टक्के वाढीचा अंदाज; IMF अहवालातून स्पष्ट
1

IMF India GDP Growth: २०२५-२६ मध्ये भारताच्या विकासदरात ७.३ टक्के वाढीचा अंदाज; IMF अहवालातून स्पष्ट

Farm to Fork Model in India: भारतात वेगाने रुजतेय युरोपियन मॉडेल ‘फार्म टू फोर्क’; आर्थिक वाढीसाठी ठरेल नवे इंजिन?
2

Farm to Fork Model in India: भारतात वेगाने रुजतेय युरोपियन मॉडेल ‘फार्म टू फोर्क’; आर्थिक वाढीसाठी ठरेल नवे इंजिन?

India Basmati Exports Iran: इराण संकटामुळे भारताच्या बासमती निर्यातीला धक्का; नवे आर्थिक धोक्याचे संकेत?
3

India Basmati Exports Iran: इराण संकटामुळे भारताच्या बासमती निर्यातीला धक्का; नवे आर्थिक धोक्याचे संकेत?

Standard Chartered Banking India: स्टँडर्ड चार्टर्डकडून भारतात नव्या ‘प्रायॉरिटी बँकिंग’ प्रस्तावाची घोषणा! जाणून घ्या सविस्तर
4

Standard Chartered Banking India: स्टँडर्ड चार्टर्डकडून भारतात नव्या ‘प्रायॉरिटी बँकिंग’ प्रस्तावाची घोषणा! जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM