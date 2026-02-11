Indian Mutual Fund Market: गुंतवणूकदारांचा कल बदलला? इक्विटी कमी, सोन्याकडे वाढता कल

Indian Mutual Fund Market: जानेवारीमध्ये इक्विटी म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणुकीचा दर कमी झाला. तर उद्योग संघटना एएमएफआयने मंगळवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जानेवारीमध्ये इक्विटी म्युच्युअल फंड (Mutual Fund) योजनांमध्ये निव्वळ गुंतवणूक २४.०२८ कोटी रुपये होती. मागील महिन्यापेक्षा ही गुंतवणूक १४ टक्क्यांनी कमी आहे. मागच्या काही महिन्यापासून आकडेवारीनुसार, इक्विटी फंडातील गुंतवणूक नोव्हेंबरमध्ये २९.९११ कोटी रुपये आणि डिसेंबरमध्ये २८.०५४ कोटी रुपये होती, जी जानेवारीमध्ये कमी झाली. ऑक्टोबरमध्ये २४, ६९० कोटी रुपयांनी अधिक आहे. म्हणजेच अशाप्रकारे गुंतवणूक वाढत होती.
उद्योगाची मालमत्ता वाढली
तथापि, इक्विटीमध्ये मंदी असूनही, म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या एकूण मालमतेत वाढ होत आहे. जानेवारीमध्ये, व्यवस्थापना खालील एकूण मालमत्ता (एयूएम) ८१.०१ लाख कोटींनी वाढली आहे. डिसेंबरमध्ये ती ८०,२३ लाख कोटी रुपये होती. जानेवारीमध्ये संपूर्ण उद्योगात १.५६ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक नोंदवली गेली. डिसेंबरमध्ये ६६. ५९१ कोटी रुपयांच्या आउटफलीनंतर मजबूत रिकव्हरी दिसून आली. ज्याला विविध श्रेणीतील गुंतवणुकीमुळे पाठिंंबा मिळाला होता, गेल्या काही महिन्यात इक्विटी फंडामध्ये गुंतवणूक केली जात आहे. ज्यामुळे फ्लेक्सी-कॅपला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
इक्विटी योजनांमध्ये फ्लेक्सी-कॅप फंड, मिळालेल्या रक्कम त्यापैकी ७.६७२ कोटी रुपये गुंतवले गेले. त्यानंतर, मिड-कॅप ३.१८५ फंडांमध्ये कोटी रुपये आणि लार्ज आणि मिड-कॅप फंडांमध्ये ३.१८२ कोटी रुपये गुंतवणुकीची नोंद झाली. लार्ज कॅप फंडांमध्ये २.००५ कोटी रुपये आणि स्मॉल कॅप फंडांमध्ये २.९४२ कोटी रुपये निव्वळ गुंतवणूक झाली. त्यावेळी, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीममध्ये ५९३.६९ कोटी रुपयांचा निव्वळ बहिर्गमन दिसून आला, जो नफा आणि कर (Tax) समायोजनात जोडला गेला. जानेवारीमध्ये गोल्ड इंटीएफमध्ये २४,०४० कोटी रुपये गुंतवण्यात आले होते, जे डिसेंबरमधील ११,६४७कोटी रुपयांपेक्षा दुप्पट आहे. इक्विटी मंदावली असली तरी पण AUM ने नवा टप्पा गाठला आहे.
