भारत आणि ब्राझीलमधील धोरणात्मक संबंध एका नवीन आणि ऐतिहासिक उंचीवर पोहोचले आहेत कारण दोन्ही देशांनी त्यांचे व्यापार लक्ष्य दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 08:28 PM
India-Brazil Relations: भारत–ब्राझील आर्थिक मैत्री मजबूत; NMDC–Vale–अदानी गंगावरमचा ५०० दशलक्ष डॉलर्सचा लोहखनिज करार (फोटो-सोशल मीडिया)

India-Brazil Relations: भारत आणि ब्राझीलमधील धोरणात्मक संबंध एका नवीन आणि ऐतिहासिक उंचीवर पोहोचले आहेत कारण दोन्ही देशांनी त्यांचे व्यापार लक्ष्य दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवी दिल्ली येथे झालेल्या भारत-ब्राझील बिझनेस फोरम दरम्यान ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांनी एक दूरदर्शी रोडमॅप सादर केला. FICCI आणि Apex Brazil सारख्या आघाडीच्या संघटनांच्या सहकार्याने आयोजित या शिखर परिषदेत भविष्यातील सहकार्यावर चर्चा झाली. या महत्त्वाच्या बैठकीत दोन्ही देशांनी २०३० पर्यंत परस्पर व्यापार ३० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

त्यांच्या भाषणात, अध्यक्ष लुला यांनी गेल्या काही वर्षांत झालेल्या व्यापार प्रगतीबद्दल विशेष समाधान व्यक्त केले आणि भविष्यातील शक्यतांवर प्रकाश टाकला. त्यांनी नमूद केले की २००६ मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार केवळ २.४ अब्ज डॉलर्स होता, तर गेल्या वर्षी त्यात २५ टक्के वाढ झाली. आता, हा व्यापार आकडा १५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे, परंतु लुला यांचा असा विश्वास आहे की हे दोन्ही देशांच्या खऱ्या क्षमतेपेक्षा खूपच कमी आहे.

AI-Human Intelligence: नोकऱ्या जातील, पण संधी वाढतील; एआयबाबत सिस्कोचा स्पष्ट इशारा

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी देखील या उद्दिष्टाचे जोरदार समर्थन केले, असे सांगितले की सध्याचे व्यापार आकडे अद्याप पुरेसे नाहीत. त्यांनी ब्राझीलमध्ये असलेल्या नायबियम, लिथियम आणि लोहखनिज यासारख्या महत्त्वाच्या खनिजांच्या साठ्याकडे लक्ष वेधले. भारताच्या मजबूत तंत्रज्ञानाचे आणि ब्राझीलच्या संसाधनांचे संयोजन जागतिक पुरवठा साखळींना एक नवीन बळकटी प्रदान करण्याची क्षमता असल्याचे व्यक्त केले गेले आहे.

या मंचादरम्यान, एरोस्पेस आणि खाणकाम यासारख्या धोरणात्मक क्षेत्रात अधिकृतपणे अनेक महत्त्वाचे आणि मोठे करार करण्यात आले. ब्राझिलियन विमान उत्पादक एम्ब्रेअर आणि अदानी डिफेन्स यांनी भारतात E175 प्रादेशिक जेटसाठी असेंब्ली लाइन स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, NMDC, वेले आणि अदानी गंगावरम बंदर यांच्यात $500 दशलक्ष लोहखनिज सुविधेवर एक करार झाला आहे.

US Supreme Court on Tariffs: अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालयचा ट्रम्प यांना झटका; रेसिप्रोकल टॅरिफ केले रद्द

आरोग्य क्षेत्रात, दोन्ही देशांनी एकत्र काम करण्यासाठी ठोस आणि प्रभावी पावले उचलण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. औषधनिर्माण क्षेत्रात, कर्करोग आणि इतर गंभीर आजारांसाठी संयुक्त संशोधन आणि औषधांच्या उत्पादनासाठी अनेक द्विपक्षीय करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारांचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांच्या नागरिकांना परवडणारी आणि प्रगत आरोग्यसेवा सुनिश्चित करणे आणि औषधांची उपलब्धता राखणे आहे.

भारत आणि ब्राझील यांच्यात शेती, ऑटोमोबाईल्स आणि डिजिटल तंत्रज्ञान यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्येही सहकार्याच्या नवीन आणि विशाल संधी दिसत आहेत. ब्राझिलियन कंपन्यांना भारताच्या विशाल बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्यासाठी आणि भारतीय स्टार्टअप्ससोबत भागीदारी करण्यासाठी औपचारिकपणे आमंत्रित करण्यात आले. दोन्ही नेत्यांनी विकसनशील देशांच्या हितांचे रक्षण करण्याची आणि जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत समान संधी सुनिश्चित करण्याची गरज यावर भर दिला.

Published On: Feb 22, 2026 | 11:54 AM

