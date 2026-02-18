Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ग्लोबल साउथचा आवज बनणार भारत-ब्राझील; अध्यक्ष लुला एआय समिटसाठी दाखल, PM मोदींची घेणार भेट

Brazil President India Visit : ब्राझीलचे अध्यक्ष एआय समिटसाठी भारताच्या पाच दिवसीय दौऱ्यावर आले आहे. नवी दिल्ली त्यांचे आगमन झाले असून भव्य स्वागत करण्यात आले आहे. यावेळी ते पंतप्रधान मोदींचीही भेट घेणार आहेत.

Updated On: Feb 18, 2026 | 06:29 PM
Brazil President Lula da Silva India Visit

ग्लोबल साउथचा आवज बनणार भारत! ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला एआय समिटसाठी दाखल; PM मोदींची घेणार भेट (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ग्लोबल साउथचा आवज बनणार भारत ब्राझील
  • अध्यक्ष लुला एआय समिटसाठी दाखल
  • PM मोदींची घेणार भेट
Brazil President Lula da Silva India Visit : नवी दिल्ली : ग्लोबल साउथच्या विकासाठी भारत आणि ब्राझील (Brazil) भागीदारी अत्यंत महत्वाची मानली जाते. आज, बुधवारी (१८ फेब्रुवारी) ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुइझ इनासियो लुला दा सिल्वा भारतात आयोजित AI Impact Summit 2026 मध्ये सहभागी होण्यासाठी भारताच्या पाच दिवसीय दौऱ्यावर आले आहे. त्यांचा हा दौरा अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे. या भेटीत लुला दा सिल्वा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांची भेट घेणार आहेत.

युरोपमध्ये भारताचा वाढला दबदबा! फ्रान्सनंतर आता ‘या’ देशासोबत केली हाय-टेक तंत्रज्ञान भागीदारी

ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा दिल्लीतील विमानतळावर दाखल झाले असून त्यांचे परराष्ट्र राज्यमंत्री पबित्रा मार्गेरिटा यांनी भव्य स्वागत केले आहे. त्यांच्या या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश भारत आणि ब्राझीलमधील द्विपक्षीय संबंध वाढविणे आहे. २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ते पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार असून यावेळी अनेक महत्वाच्या ठळक मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.

  • यामध्ये दोन्ही देशांतील व्यापारी भागीदारी ५० बिलियन डॉलरपर्यंत वाढविण्याच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे.
  • तसेच दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय भागीदारी देखील मजबूत करण्यावर चर्चा होईल. यामध्ये व्यापार, संरक्षण, गुंतवणूक, संरक्षण, उर्जा, कृषी, जैव-इंधन आणि महत्वाच्या खनिजांवरील सहकार्याला बळकटी देण्यावर चर्चा होईल.
  • भारत आणि ब्राझीलमध्ये तंत्रज्ञान देवाणघेवाणीवरही चर्चा होणार आहे.
  • तसेच सांस्कृतिक संबंधांचा देखील आढावा घेतला जाईल.
दोन्ही देशांची भागीदारी जागतिक मंचावर ग्लोबल साउथच्या प्रभावासाठी अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे. यामुळे लुला दा सिल्वा यांच्या भारत दौऱ्याला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. भारत आणि ब्राझील हे ब्रिक्स, जी-२० आणि संयुक्त राष्ट्रातील रणनीतीक भागीदार आहेत. यामुळे एआय समिटमध्ये त्यांचा लुला यांचा सहभाग अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे.

AI समिटमध्ये सहभागी होणार लुला दा सिल्वा

दरम्यान लुला दा सिल्वा  मुंबईत भारत मंडप येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये सहभागी होणार आहेत. या समिटचा उद्देश एआयच्या माध्यनातून ग्लोबल साउथमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक विकास घडवून आणणे आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इॅमन्युएल मॅक्रॉन यांच्या भेटीनंतर ब्राझीलच्या अध्यक्षांचा दौरा भारताचा जागतिक मंचावर प्रभाव वाढवत आहे.

India France Friendship : मुंबईत फ्रान्स अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा ‘जय हो’ चा नारा; भारताचे केले भरभरुन कौतुक

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ब्रीझलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा भारताच्या दौऱ्यावर का आले आहेत?

    Ans: ब्राझीलचे अध्यक्ष लुइझ इनासियो लुला दा सिल्वा भारतात एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये सहभागी होण्यासाठी भारतात आले आहेत. तसेच भारताशी द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यावरही चर्चा होणार आहे.

  • Que: लुला दा सिल्वा पंतप्रधान मोदींशी कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत?

    Ans: या भेटी ब्राझीलचे अध्यक्ष व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, उर्जा, कृषी, जैव-इंधवन आणि महत्वाच्या खनिजांवरील सहकार्यावर पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करणार आहेत. तसेच दोन्ही देशांतील व्यापार ५० बिलियन डॉलरुपर्यंत पोहोचवण्यावरही चर्चा होणार आहे.

  • Que: भारत-ब्राझीलचे संबंध एआय समिटसाठी किती महत्वाचे आहेत?

    Ans: भारत-ब्राझील दोन्ही देश ब्रिक्स, जी-२० आणि संयुक्त राष्ट्रा या जागतिक मंचावर एकत्रित कामन करतात. एआय समिटमध्ये दोन्ही देशांचा सहभाग ग्लोबल साऊथसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. यामुळे ग्लोबल साउथमध्ये तंत्रज्ञान विकासाला चालना मिळणार आहे.

Published On: Feb 18, 2026 | 06:27 PM

