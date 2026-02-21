Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • India Brazil New Chapter President Lula Receives Grand Welcome In Delhi Discuss Bilateral Trade With Pm Modi

भारत-ब्राझील मैत्रीचा नवा अध्याय! राष्ट्राध्यक्ष लूला यांचे दिल्लीत भव्य स्वागत; दोन्ही देशांत द्विपक्षीय व्यापारावर चर्चा

Brazil President Lula India Visit : ब्राझीलचे पंतप्रधान लुला दा सिल्वा भारताच्या पाच दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या या भारत दौऱ्याने दोन्ही देशांमध्ये एक नव्या रणनीतीक पर्वाची सुरुवात झाली आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 02:31 PM
PM Modi and Lula Da Silva Meet Delhi

भारत-ब्राझील मैत्रीचा नवा अध्याय! राष्ट्राध्यक्ष लूला यांचे दिल्लीत भव्य स्वागत; दोन्ही देशात द्विपक्षीय व्यापारावर चर्चा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला द सिल्वा यांचे दिल्लीत भव्य स्वागत
  • पंतप्रधान मोदींशी द्विपक्षीय संबंधावर चर्चा
  • भारत-ब्राझील मैत्रीचे नवे पर्व सुरु
India Brazil Relations : भारत आणि ब्राझील संबंधाने एक नवी उंची गाठली आहे. ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा भारताच्या पाच दिवसीय दौऱ्यावर आले आहे. आज ते दिल्लीत असून त्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रापती दौप्रदी मुर्मू यांनी भव्य स्वागत केले आहे. तसेच त्यांना पारंपारिक गार्ड ऑफ ऑनरनेही सन्मानित करण्यात आले. यानंतर त्यांनी दिल्लीच्या हैदराबाद हाऊस येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली.

ग्लोबल साउथचा आवज बनणार भारत-ब्राझील; अध्यक्ष लुला एआय समिटसाठी दाखल, PM मोदींची घेणार भेट

भारत – ब्राझील व्यापार नव्या २० अब्ज डॉलर्स पर्यंत नेण्यावर सहमती

हैदराबाद येथे पंतप्रधान मोदी आणि लुला दा सिल्वा यांच्या द्विपक्षीय करारावर चर्चा झाली. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी संरक्षण, तंत्रज्ञान, व्यापार यांसारख्या विषायांवर चर्चा केली. यावेळी  दोन्ही देशांमधील व्यापार १५. २ अब्ज डॉलरवरुन २०३० पर्यंत तो २० अब्ज डॉलरपर्यंत पुढे नेण्यावर सहमती दर्शवण्यात आली. दिल्लीतील ब्राझीलच्या पहिल्या ट्रेड ऑफिसचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांच्या हस्ते उद्घाटनही करण्यात आले.

भारत ब्राझील करार

द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान भारत आणि ब्राझीलमध्ये खनिज पुरवठ्यांवर एक महत्वपूर्ण सामंजस्य करारांवरही स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या करारावर चर्चा सुरु आहे. हा करारा भारतासाठी गेम चेंजर ठरणार आहे.

याशिवाय दोन्ही देशांतील विमान निर्मिती चर्चा देखील अंतिम टप्प्यात आहे. ब्राझिलियन कंपनी एम्ब्रेअर आणि भारतातील अदानी आणि महिंद्रा समूहांमध्ये सध्या संरक्षण आणि विमाना वाहतूक नियंत्रणावर सध्या चर्चा सुरु आहे.

याशिवाय दोन्ही देशांतील व्हिसा प्रणालीवरही चर्चा झाली आहे. या चर्चेतून भारतीयांसाठी १० वर्षासाठी मल्टीलेयर व्हिसा प्रवेश प्रक्रिया सुरु होण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या प्राचीन वारसाचा गौरव

अध्यक्ष लुला यांनी भारताच्या प्राचीन वारशाचा देखील गौरव केला. द्विपक्षीय चर्चेपूर्वी अध्यक्ष लुला यांनी एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये भाग घेतला होता. यावेळी त्यांनी भारताच्या गणितीय इतिहासाचे कौतुक केले. त्यांनी म्हटले की, २००० वर्षांपूर्वी भारतीय गणितज्ञांनी विसित केलेली बायनरी सिस्टन आज आधुनिक संगणाचे भाग बनली आहे. यामुळे डिजिटल युग मायदेशी परतले असल्याचे त्यांनी म्हटले.

जागतिक व्यापारात भारताचा डंका! युरोपनंतर ब्राझील आणि कॅनडाही करणार भारतासोबत व्यापार, ट्रम्प पडले एकटे?

 

Web Title: India brazil new chapter president lula receives grand welcome in delhi discuss bilateral trade with pm modi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 02:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चिलीमध्ये भीषण दुर्घटना! गॅस टॅंकरच्या स्फोटात ५० गाड्या वाफेच्या ढिगाऱ्यात गायब ; थरारक VIDEO
1

चिलीमध्ये भीषण दुर्घटना! गॅस टॅंकरच्या स्फोटात ५० गाड्या वाफेच्या ढिगाऱ्यात गायब ; थरारक VIDEO

नायजेरियात मृत्यूचे तांडव! एकीकडे अतिरेकी हल्ला अन् दुसरीकडे खाणीत विषारी वायूची गळती, अनेकांचा मृत्यू
2

नायजेरियात मृत्यूचे तांडव! एकीकडे अतिरेकी हल्ला अन् दुसरीकडे खाणीत विषारी वायूची गळती, अनेकांचा मृत्यू

सुप्रीम कोर्टालाही जुमानलं नाही! ट्रम्प यांचा ‘बदला’; जगभरातील देशांवर लादला १०% टॅरिफ
3

सुप्रीम कोर्टालाही जुमानलं नाही! ट्रम्प यांचा ‘बदला’; जगभरातील देशांवर लादला १०% टॅरिफ

Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! Tariff निर्णय बेकायदेशीर ठरवत सर्व कार्यकारी आदेश फेटाळले
4

Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! Tariff निर्णय बेकायदेशीर ठरवत सर्व कार्यकारी आदेश फेटाळले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात गंभीर त्रुटी; हायकोर्टाचा संताप, मनपा आयुक्त आणि मजीप्रा अभियंत्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश

पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात गंभीर त्रुटी; हायकोर्टाचा संताप, मनपा आयुक्त आणि मजीप्रा अभियंत्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश

Feb 21, 2026 | 02:30 PM
Holi 2026: लाल, पिवळा की हिरवा? तुमच्या राशीसाठी कोणता रंग आहे शुभ, जाणून घ्या

Holi 2026: लाल, पिवळा की हिरवा? तुमच्या राशीसाठी कोणता रंग आहे शुभ, जाणून घ्या

Feb 21, 2026 | 02:30 PM
आईने धिडकारलं, कळपाने नाकारलं… शेवटी माकडाच्या पिल्लाने सॉफ्ट टॉयलाच मारली केलं; डोळ्यात दाटले अश्रू अन् भावनिक Video Viral

आईने धिडकारलं, कळपाने नाकारलं… शेवटी माकडाच्या पिल्लाने सॉफ्ट टॉयलाच मारली केलं; डोळ्यात दाटले अश्रू अन् भावनिक Video Viral

Feb 21, 2026 | 02:30 PM
Crime News: घंटा चोरीप्रकरणी तिघांना कोठडी; तपासात झाला १६ चोऱ्यांचा उलगडा

Crime News: घंटा चोरीप्रकरणी तिघांना कोठडी; तपासात झाला १६ चोऱ्यांचा उलगडा

Feb 21, 2026 | 02:28 PM
मराठी चित्रपटसृष्टीत स्पाय थ्रिलरची नवीन सुरुवात; ‘Triangle’चा पोस्टर लाँच, निष्ठा आणि धाडसाची थरारक गोष्ट प्रेक्षकांसमोर

मराठी चित्रपटसृष्टीत स्पाय थ्रिलरची नवीन सुरुवात; ‘Triangle’चा पोस्टर लाँच, निष्ठा आणि धाडसाची थरारक गोष्ट प्रेक्षकांसमोर

Feb 21, 2026 | 02:23 PM
Goa Job: ‘सुखाची खबर असा!’ नोकरी शोधताय, मग वाट कसली पाहताय? गोव्यात SSC ची स्पेशल भरती!

Goa Job: ‘सुखाची खबर असा!’ नोकरी शोधताय, मग वाट कसली पाहताय? गोव्यात SSC ची स्पेशल भरती!

Feb 21, 2026 | 02:18 PM
वाहनांमुळे वन्यप्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात! चपराळा अभयारण्यातील राष्ट्रीय महामार्गावर चितळ जागीच ठार

वाहनांमुळे वन्यप्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात! चपराळा अभयारण्यातील राष्ट्रीय महामार्गावर चितळ जागीच ठार

Feb 21, 2026 | 02:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM