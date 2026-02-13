Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार! गुंतवणूकदारांनो, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं की स्वस्त झालं? दागिने खरेदीपूर्वी नक्की वाचा आजचे दर
गुरुवारी, आयटी समभागांमध्ये विक्रीमुळे भारतीय शेअर बाजार घसरणीला लागला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,८०० च्या पातळीजवळ बंद झाला. सेन्सेक्स ५५८.७२ अंकांनी म्हणजेच ०.६६% ने घसरून ८३,६७४.९२ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १४६.६५ अंकांनी म्हणजेच ०.५७% ने घसरून २५,८०७.२० वर बंद झाला. गुरुवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ५.६० अंकांनी किंवा ०.०१% ने घसरून ६०,७३९.७५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वेल्थ मॅनेजमेंटच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज अँड टेक्निकल्स हेड चंदन टपारिया यांनी आज , १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. टपारिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) आणि श्रीराम फायनान्सचे शेअर्स यांचा समावेश आहे.
आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार कोल इंडिया, भारतीय आयटी शेअर्स, इंडियन हॉटेल्स कंपनी, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, होनासा कंझ्युमर, भारत फोर्ज, ONGC, आयआरसीटीसी, लुपिन, बायोकॉन या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर आणि इन्फोसिसमध्ये मोठी घसरण झाल्याने निफ्टी आयटी निर्देशांक मागील सत्रात ५.५% घसरला. गेल्या आठवड्यात निर्देशांक जवळजवळ ७% घसरला आहे आणि या वर्षी आतापर्यंत सुमारे १३% घसरला आहे, जो सतत विक्रीचा दबाव दर्शवितो.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) व्यत्ययाच्या भीतीमुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शेअर्स घसरल्याने वॉल स्ट्रीटवर रात्रीच्या वेळी झालेल्या नुकसानीनंतर शुक्रवारी आशियाई बाजारांमध्ये बहुतांश घसरण झाली. जपानचा निक्केई २२५ १.६९% घसरला, तर टॉपिक्स ०.५८% घसरला. दक्षिण कोरियाचा कोस्पी ०.४८% घसरला, तर कोस्डॅक १.३६% घसरला. हाँगकाँगच्या हँग सेंग इंडेक्स फ्युचर्सने सुरुवात कमी असल्याचे दर्शविले.