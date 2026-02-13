Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Indian Share Market Will Open At Negative Level At 13 February 2026 Share Market News In Marathi

Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार! गुंतवणूकदारांनो, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Share Market Update: शेअर बाजारात आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शेअर्सची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच तज्ज्ञांनी अंदाज वर्तवला आहे की, आज भारतीय शेअर बाजार लाल रंगात उघडू शकतो.

Updated On: Feb 13, 2026 | 09:10 AM
Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार! गुंतवणूकदारांनो, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार! गुंतवणूकदारांनो, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Follow Us:
Follow Us:
  • गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-डाउन सुरुवात दर्शवितात
  • शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजार नकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता
  • गुरुवारी सेन्सेक्स ५५८.७२ अंकांनी म्हणजेच ०.६६% ने घसरून ८३,६७४.९२ वर बंद झाला
India Share Market Update: शुक्रवारी, १३ फेब्रुवारी रोजी जागतिक बाजारात कमकुवत संकेत पाहायला मिळाले. जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतांमुळे आज, शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, नकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-डाउन सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २५,७१९ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ १३९ अंकांनी कमी होता.

Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं की स्वस्त झालं? दागिने खरेदीपूर्वी नक्की वाचा आजचे दर

गुरुवारी, आयटी समभागांमध्ये विक्रीमुळे भारतीय शेअर बाजार घसरणीला लागला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,८०० च्या पातळीजवळ बंद झाला. सेन्सेक्स ५५८.७२ अंकांनी म्हणजेच ०.६६% ने घसरून ८३,६७४.९२ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १४६.६५ अंकांनी म्हणजेच ०.५७% ने घसरून २५,८०७.२० वर बंद झाला. गुरुवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ५.६० अंकांनी किंवा ०.०१% ने घसरून ६०,७३९.७५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वेल्थ मॅनेजमेंटच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज अँड टेक्निकल्स हेड चंदन टपारिया यांनी आज , १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. टपारिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) आणि श्रीराम फायनान्सचे शेअर्स यांचा समावेश आहे.

आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार कोल इंडिया, भारतीय आयटी शेअर्स, इंडियन हॉटेल्स कंपनी, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, होनासा कंझ्युमर, भारत फोर्ज, ONGC, आयआरसीटीसी, लुपिन, बायोकॉन या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर आणि इन्फोसिसमध्ये मोठी घसरण झाल्याने निफ्टी आयटी निर्देशांक मागील सत्रात ५.५% घसरला. गेल्या आठवड्यात निर्देशांक जवळजवळ ७% घसरला आहे आणि या वर्षी आतापर्यंत सुमारे १३% घसरला आहे, जो सतत विक्रीचा दबाव दर्शवितो.

National Productivity Day 2026: ‘मेक इन इंडिया’ ते स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग; उद्योगांना मिळाले नवे बळ

आशियाई बाजारपेठा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) व्यत्ययाच्या भीतीमुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शेअर्स घसरल्याने वॉल स्ट्रीटवर रात्रीच्या वेळी झालेल्या नुकसानीनंतर शुक्रवारी आशियाई बाजारांमध्ये बहुतांश घसरण झाली. जपानचा निक्केई २२५ १.६९% घसरला, तर टॉपिक्स ०.५८% घसरला. दक्षिण कोरियाचा कोस्पी ०.४८% घसरला, तर कोस्डॅक १.३६% घसरला. हाँगकाँगच्या हँग सेंग इंडेक्स फ्युचर्सने सुरुवात कमी असल्याचे दर्शविले.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Indian share market will open at negative level at 13 february 2026 share market news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 09:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Today Gold-Silver Price: डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव 
1

Today Gold-Silver Price: डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव 

Todays Share Market: सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीच्या मार्गावर; गुंतवणूकदारांमध्ये वाढली चिंता
2

Todays Share Market: सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीच्या मार्गावर; गुंतवणूकदारांमध्ये वाढली चिंता

Indian Stock Market Closed: सेन्सेक्स घसरला, निफ्टी वाढला; ऑटो आणि हेल्थकेअर शेअर्स चमकले 
3

Indian Stock Market Closed: सेन्सेक्स घसरला, निफ्टी वाढला; ऑटो आणि हेल्थकेअर शेअर्स चमकले 

Indian Mutual Fund Market: गुंतवणूकदारांचा कल बदलला? इक्विटी कमी, सोन्याकडे वाढता कल
4

Indian Mutual Fund Market: गुंतवणूकदारांचा कल बदलला? इक्विटी कमी, सोन्याकडे वाढता कल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार! गुंतवणूकदारांनो, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार! गुंतवणूकदारांनो, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Feb 13, 2026 | 09:10 AM
Zodiac Sign: बुधादित्य योगामुळे वृषभ आणि कर्क राशीसह या राशीच्या लोकांना नशिबाची मिळेल अपेक्षित साथ

Zodiac Sign: बुधादित्य योगामुळे वृषभ आणि कर्क राशीसह या राशीच्या लोकांना नशिबाची मिळेल अपेक्षित साथ

Feb 13, 2026 | 09:00 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Feb 13, 2026 | 08:47 AM
नानी-ओडेला पुन्हा एकत्र घालणार धुमाकूळ; ‘The Paradise’चा धमाकेदार पोस्टर चर्चेत

नानी-ओडेला पुन्हा एकत्र घालणार धुमाकूळ; ‘The Paradise’चा धमाकेदार पोस्टर चर्चेत

Feb 13, 2026 | 08:42 AM
Free Fire Max: गेममध्ये सुरु आहेत टॉप-क्लास ईव्हेंट्स… प्लेअर्सना मिळणार ईवो गन स्किन आणि आऊटफिट्ससह बरंच काही

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु आहेत टॉप-क्लास ईव्हेंट्स… प्लेअर्सना मिळणार ईवो गन स्किन आणि आऊटफिट्ससह बरंच काही

Feb 13, 2026 | 08:41 AM
कमी खर्चात हनिमून ट्रिप प्लॅन करायची? तर भारतातील ही ऑफबीट डेस्टिनेशन ठरतील परफेक्ट

कमी खर्चात हनिमून ट्रिप प्लॅन करायची? तर भारतातील ही ऑफबीट डेस्टिनेशन ठरतील परफेक्ट

Feb 13, 2026 | 08:31 AM
Numberlogy: विजया एकादशीला या मूलांकांच्या लोकांना कामामध्ये मिळणार अपेक्षित यश

Numberlogy: विजया एकादशीला या मूलांकांच्या लोकांना कामामध्ये मिळणार अपेक्षित यश

Feb 13, 2026 | 08:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM