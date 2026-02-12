Todays share market: सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीच्या मार्गावर; गुंतवणूकदारांमध्ये वाढली चिंता

Todays Share Market: आज देशांतर्गत शेअर बाजाराची सुरुवात कमकुवत झाली. सुरुवातीच्या व्यवहारात, बीएसई सेन्सेक्स लाल रंगात उघडला, सुमारे २६५ अंकांनी घसरला, तर एनएसई निफ्टी देखील २६,००० च्या महत्त्वाच्या पातळीच्या खाली घसरला. आयटी, बँकिंग आणि धातू शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव दिसून आला.
बुधवारी, सेन्सेक्स ४०.२८ अंकांनी घसरून ८४,२३३.६४ वर बंद झाला होता, तर निफ्टी १८.७० अंकांनी वाढून २५,९५३.८५ वर बंद झाला होता. गुरुवारी, सुरुवातीच्या सत्रातच बाजारात विक्रीचा दबाव दिसून आला, ज्यामुळे प्रमुख निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करताना दिसले. जागतिक बाजारपेठेतील नकारात्मक संकेत आणि गुंतवणूकदारांच्या सावधगिरीचा भारतीय बाजारावर स्पष्ट परिणाम झाला. सुरुवातीच्या सत्रात मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप समभागांमध्येही कमकुवतपणा दिसून आला. गुंतवणूकदार भविष्यातील आर्थिक निर्देशकांवर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत.
बुधवारी स्थानिक शेअर बाजारात अस्थितरता दिसून बाजार बंद झाला. आयटी शेअर्समधील तोट्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि ऑटो शेअर्समधील वाढ भरून निघाली. तसेच व्यवहार मर्यादित राहिला. बीएसई ३० शेअर्सवर आधारित बेंचमार्क निर्देशांक असलेला बीएसई सेन्सेक्स ४०.२८ अंकांनी किंवा ०.०५ टक्क्यांनी किंचित घसरून ८४.२३३.६४ वर बंद झाला.
विदेशी बाजारपेठा इतर आशियाई बाजारपेठांमध्ये दक्षिण कोरियाचा कोस्पी, हाँगकाँगचा हेंग सेंग आणि चीनचा शांघाय कंपोझिट वरच्या पातळीवर व्यवहार करत होते. तर जपानी बाजार राष्ट्रीय स्थापनादिनानिमित्त बंद होता, दुपारी बहुतेक प्रमुख युरोपीय बाजारपेठा कमी व्यापार करत होते. मंगळवारी काही अमेरिकन बाजारपेठा बंद झाल्या होत्या. कच्चे तेल जागतिक तेल बेचमार्क ब्रेट क्रूड १.४४ टक्क्यांनी वाढून ६९.७८ डॉलर प्रति बैरलवर पोहोचला. रुपया आंतरबँक परकीय चलन बाजारात रुपया १४ पैशांनी घसरून ९०.७० (तात्पुरता) प्रति डॉलर झाला. बाकी, शेअर बाजारात चढ-उतार कायम आहे.