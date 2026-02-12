Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Todays Share Market: सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीच्या मार्गावर; गुंतवणूकदारांमध्ये वाढली चिंता

आज देशांतर्गत शेअर बाजाराची सुरुवात कमकुवत झाली. सुरुवातीच्या व्यवहारात, बीएसई सेन्सेक्स लाल रंगात उघडला, सुमारे २६५ अंकांनी घसरला, तर एनएसई निफ्टी देखील २६,००० अंकांनी घसरला.

Updated On: Feb 12, 2026 | 11:09 AM
Todays share market: सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीच्या मार्गावर; गुंतवणूकदारांमध्ये वाढली चिंता

Todays share market: सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीच्या मार्गावर; गुंतवणूकदारांमध्ये वाढली चिंता

Follow Us:
Follow Us:

Todays Share Market: आज देशांतर्गत शेअर बाजाराची सुरुवात कमकुवत झाली. सुरुवातीच्या व्यवहारात, बीएसई सेन्सेक्स लाल रंगात उघडला, सुमारे २६५ अंकांनी घसरला, तर एनएसई निफ्टी देखील २६,००० च्या महत्त्वाच्या पातळीच्या खाली घसरला. आयटी, बँकिंग आणि धातू शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव दिसून आला.

जागतिक बाजारपेठेतील नकारात्मक संकेत आणि गुंतवणूकदारांच्या सावधगिरीचा भारतीय बाजारावर स्पष्ट परिणाम झाला. सुरुवातीच्या सत्रात मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप शेअर्समध्येही कमकुवतपणा दिसून आला. गुंतवणूकदार भविष्यातील आर्थिक निर्देशकांवर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत.

हे देखील वाचा: PAN Rule for Cash Transactions: एकाच वर्षात मोठी रोख हालचाल? आयकर विभागाला थेट माहिती; काय आहे नक्की प्रकरण

बुधवारी, सेन्सेक्स ४०.२८ अंकांनी घसरून ८४,२३३.६४ वर बंद झाला होता, तर निफ्टी १८.७० अंकांनी वाढून २५,९५३.८५ वर बंद झाला होता. गुरुवारी, सुरुवातीच्या सत्रातच बाजारात विक्रीचा दबाव दिसून आला, ज्यामुळे प्रमुख निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करताना दिसले. जागतिक बाजारपेठेतील नकारात्मक संकेत आणि गुंतवणूकदारांच्या सावधगिरीचा भारतीय बाजारावर स्पष्ट परिणाम झाला. सुरुवातीच्या सत्रात मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप समभागांमध्येही कमकुवतपणा दिसून आला. गुंतवणूकदार भविष्यातील आर्थिक निर्देशकांवर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत.

बुधवारी स्थानिक शेअर बाजारात अस्थितरता दिसून बाजार बंद झाला. आयटी शेअर्समधील तोट्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि ऑटो शेअर्समधील वाढ भरून निघाली. तसेच व्यवहार मर्यादित राहिला. बीएसई ३० शेअर्सवर आधारित बेंचमार्क निर्देशांक असलेला बीएसई सेन्सेक्स ४०.२८ अंकांनी किंवा ०.०५ टक्क्यांनी किंचित घसरून ८४.२३३.६४ वर बंद झाला.

हे देखील वाचा: India Foundry Industry Growth: भारतीय फाउंड्री उद्योगाची झेप! इलेक्ट्रॉनिक्स, नूतनीकरणीय ऊर्जेमुळे कास्टिंग मागणीत वाढ

विदेशी बाजारपेठा इतर आशियाई बाजारपेठांमध्ये दक्षिण कोरियाचा कोस्पी, हाँगकाँगचा हेंग सेंग आणि चीनचा शांघाय कंपोझिट वरच्या पातळीवर व्यवहार करत होते. तर जपानी बाजार राष्ट्रीय स्थापनादिनानिमित्त बंद होता, दुपारी बहुतेक प्रमुख युरोपीय बाजारपेठा कमी व्यापार करत होते. मंगळवारी काही अमेरिकन बाजारपेठा बंद झाल्या होत्या. कच्चे तेल जागतिक तेल बेचमार्क ब्रेट क्रूड १.४४ टक्क्यांनी वाढून ६९.७८ डॉलर प्रति बैरलवर पोहोचला. रुपया आंतरबँक परकीय चलन बाजारात रुपया १४ पैशांनी घसरून ९०.७० (तात्पुरता) प्रति डॉलर झाला. बाकी, शेअर बाजारात चढ-उतार कायम आहे.

Web Title: Global signals impact share markets start in red

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 09:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Today Gold-Silver Price: डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव 
1

Today Gold-Silver Price: डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव 

Indian Stock Market Closed: सेन्सेक्स घसरला, निफ्टी वाढला; ऑटो आणि हेल्थकेअर शेअर्स चमकले 
2

Indian Stock Market Closed: सेन्सेक्स घसरला, निफ्टी वाढला; ऑटो आणि हेल्थकेअर शेअर्स चमकले 

Indian Mutual Fund Market: गुंतवणूकदारांचा कल बदलला? इक्विटी कमी, सोन्याकडे वाढता कल
3

Indian Mutual Fund Market: गुंतवणूकदारांचा कल बदलला? इक्विटी कमी, सोन्याकडे वाढता कल

Stock Market Today: तेजी की मंदी? कशी होणार आज शेअर बाजाराची सुरुवात? ‘हे’ शेअर्स देऊ शकतात बंपर रिटर्न
4

Stock Market Today: तेजी की मंदी? कशी होणार आज शेअर बाजाराची सुरुवात? ‘हे’ शेअर्स देऊ शकतात बंपर रिटर्न

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NAM : संजू सॅमसनकडे शेवटची संधी! अभिषेकला रुग्णालयातून डिस्चार्ज, कशी असणार भारतीय संघाची Playing 11

IND vs NAM : संजू सॅमसनकडे शेवटची संधी! अभिषेकला रुग्णालयातून डिस्चार्ज, कशी असणार भारतीय संघाची Playing 11

Feb 12, 2026 | 11:11 AM
‘नाही मिळाले कोणतेच पैसे..’ राजपाल यादव यांच्या भावाचा मोठा दावा; सेलिब्रिटींच्या ‘सिम्पथी कार्ड’वर साधला निशाणा

‘नाही मिळाले कोणतेच पैसे..’ राजपाल यादव यांच्या भावाचा मोठा दावा; सेलिब्रिटींच्या ‘सिम्पथी कार्ड’वर साधला निशाणा

Feb 12, 2026 | 11:09 AM
गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत घडला धक्कादायक प्रकार; दोन शिक्षक निलंबित

गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत घडला धक्कादायक प्रकार; दोन शिक्षक निलंबित

Feb 12, 2026 | 11:06 AM
गाझा ते इराण…. Trump-Netanyahu यांच्यात तीन तास चर्चा; बंद दाराआड नेमकं काय घडलं?

गाझा ते इराण…. Trump-Netanyahu यांच्यात तीन तास चर्चा; बंद दाराआड नेमकं काय घडलं?

Feb 12, 2026 | 11:06 AM
राज्यात किडनी रुग्णांना दिलासा! डायलिसीसच्या सोयीमुळे रुग्णांना स्थानिक पातळीवर उपचाराची मिळणार सुविधा

राज्यात किडनी रुग्णांना दिलासा! डायलिसीसच्या सोयीमुळे रुग्णांना स्थानिक पातळीवर उपचाराची मिळणार सुविधा

Feb 12, 2026 | 11:01 AM
Navpancham Rajyog: नवपंचम राजयोगादरम्यान या राशीच्या लोकांना नोकरी आणि व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

Navpancham Rajyog: नवपंचम राजयोगादरम्यान या राशीच्या लोकांना नोकरी आणि व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

Feb 12, 2026 | 11:00 AM
Singapore Airshow 2026: सिंगापूर एअरशोमध्ये खाजगी जेट्सचा जलवा; खाजगी विमानांची मागणी ३५% वाढली 

Singapore Airshow 2026: सिंगापूर एअरशोमध्ये खाजगी जेट्सचा जलवा; खाजगी विमानांची मागणी ३५% वाढली 

Feb 12, 2026 | 11:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM