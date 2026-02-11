Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Indian Stock Market Closed: सेन्सेक्स घसरला, निफ्टी वाढला; ऑटो आणि हेल्थकेअर शेअर्स चमकले 

भारतीय शेअर बाजार जवळजवळ स्थिर राहिला. दिवसाच्या शेवटी सेन्सेक्स ४०.२८ अंकांनी म्हणजेच ०.०५ टक्क्यांनी घसरून ८४,२३३.६४ वर बंद झाला आणि निफ्टी १८.७० अंकांनी म्हणजेच ०.०७ टक्क्यांनी वाढून २५,९५३.८५ वर बंद झाला.

Updated On: Feb 11, 2026 | 06:04 PM
Indian Stock Market Closed: सेन्सेक्स घसरला, निफ्टी वाढला; ऑटो आणि हेल्थकेअर शेअर्स चमकले 

Indian Stock Market Closed: सेन्सेक्स घसरला, निफ्टी वाढला; ऑटो आणि हेल्थकेअर शेअर्स चमकले 

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय शेअर बाजार स्थिर
  • IT शेअर्सवर वाढला दबाव
  • सेन्सेक्स ४० अंकांनी घसरला
 

Indian Stock Market Closed: बुधवारीच्या व्यवहार सत्रात भारतीय शेअर बाजार जवळजवळ स्थिर राहिला. दिवसाच्या शेवटी सेन्सेक्स ४०.२८ अंकांनी म्हणजेच ०.०५ टक्क्यांनी घसरून ८४,२३३.६४ वर बंद झाला आणि निफ्टी १८.७० अंकांनी म्हणजेच ०.०७ टक्क्यांनी वाढून २५,९५३.८५ वर बंद झाला. आरोग्यसेवा आणि ऑटो तेजीचे नेतृत्व केले.

निफ्टी हेल्थकेअर १.६२ टक्के, निफ्टी ऑटो १.३० टक्के, निफ्टी पीएसयू बँक १.०३ टक्के, निफ्टी फार्मा १.०१ टक्के, निफ्टी इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग ०.७६ टक्के आणि निफ्टी रिअॅलिटी ०.६३ टक्के हे निर्देशांक सर्वाधिक वधारले. दुसरीकडे, निफ्टी आयटी १.७६ टक्के, निफ्टी पीएसई 0.१६ टक्के आणि निफ्टी प्रायव्हेट बँक ०.१६ टक्के नुकसानीसह बंद झाले.

India-US Trade Deal: ट्रम्पच्या आदेशानंतर जागतिक तेल बाजारावर भारत-अमेरिका कराराचा मोठा परिणाम होणार?

सेन्सेक्समधील शेअर बाजारांमध्ये एसबीआय, मारुती सुझुकी, इंडिगो, ट्रेंट, एनटीपीसी, बजाज फायनान्स, आयसीआयसीआय बँक, सन फार्मा, बीईएल, भारती एअरटेल आणि एल अँड टी हे शेअर बाजार वाढले. टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इटरनल, आयटीसी, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, अल्ट्राटेक सिमेंट, टायटन, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व्ह, कोटक महिंद्रा बँक, एशियन पेंट्स आणि पॉवर ग्रिड हे शेअर बाजार घसरले.

लार्जकॅप्ससह, मिडकॅप्स आणि स्मॉलकॅप्समध्येही स्थिर व्यवहार झाला. निफ्टी मिडकॅप १०० निर्देशांक १८.६५ अंकांनी म्हणजेच ०.०३ टक्क्यांनी वाढून ६०,७५४.५५ वर आणि निफ्टी स्मॉलकॅप १०० निर्देशांक ३.८० अंकांनी म्हणजेच किरकोळ वाढून १७,४५५ वर बंद झाला.

Anil Ambani ED Investigation: अंबानी दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ; ED ने अनिल आणि टीना अंबानींना बजावले समन्स

एलकेपी सिक्युरिटीजचे वरिष्ठ तांत्रिक विश्लेषक रूपक डे म्हणाले की, सत्रादरम्यान निफ्टीने २६,००० प्रतिकार पातळी ओलांडली आणि नंतर घसरण झाली. तथापि, अल्पकालीन कल सकारात्मक राहिला आहे, २५,८०० च्या जवळ आधार आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की जर निफ्टीने २६,००० पातळी ओलांडली तर आणखी वाढ शक्य आहे. भारतीय शेअर बाजार सपाट उघडला, सेन्सेक्स ८४,३३९.१५ वर उघडला, जो त्याच्या मागील बंद ८४,२७३.९२ पेक्षा ६५.२३ अंकांनी वाढला, तर निफ्टी २५,९९७.४५ वर उघडला, जो त्याच्या मागील बंद २५,९३५.१५ पेक्षा ६२.३ अंकांनी वाढला.

परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) सलग तिसऱ्या दिवशी देशांतर्गत शेअर बाजारात खरेदीदार राहिले. रोख खरेदी एकूण ८४३ कोटी होती, ज्यामध्ये निर्देशांक आणि स्टॉक फ्युचर्समध्ये ६९ कोटींच्या लहान खरेदीचा समावेश होता. देशांतर्गत निधी (DIIs) ने सलग दुसऱ्या दिवशी बाजारात १,१७४ कोटी गुंतवले. प्रवाह आश्वासक राहिला आहे.

Web Title: Midcap smallcap in share market update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 05:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Indian Mutual Fund Market: गुंतवणूकदारांचा कल बदलला? इक्विटी कमी, सोन्याकडे वाढता कल
1

Indian Mutual Fund Market: गुंतवणूकदारांचा कल बदलला? इक्विटी कमी, सोन्याकडे वाढता कल

Stock Market Today: तेजी की मंदी? कशी होणार आज शेअर बाजाराची सुरुवात? ‘हे’ शेअर्स देऊ शकतात बंपर रिटर्न
2

Stock Market Today: तेजी की मंदी? कशी होणार आज शेअर बाजाराची सुरुवात? ‘हे’ शेअर्स देऊ शकतात बंपर रिटर्न

SBI Share Market Cap: बँकिंग क्षेत्रात ‘SBI’ ठरली किंग; आयसीआयसीआयला देखील टाकले मागे
3

SBI Share Market Cap: बँकिंग क्षेत्रात ‘SBI’ ठरली किंग; आयसीआयसीआयला देखील टाकले मागे

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांना आज कोणते शेअर्स देतील बंपर नफा? वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला
4

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांना आज कोणते शेअर्स देतील बंपर नफा? वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Masap Election : प्रचारात केवळ आरोप प्रत्यारोप, उमेदवारांच्या साहित्यिक योगदानाचे काय? जनजागृतीची गरज

Masap Election : प्रचारात केवळ आरोप प्रत्यारोप, उमेदवारांच्या साहित्यिक योगदानाचे काय? जनजागृतीची गरज

Feb 11, 2026 | 06:03 PM
अभिमानास्पद! युरोपमध्ये रंगणार ‘मराठी नाट्यकले’चा जागर; जगभरातील १४ एकांकिकांचे…

अभिमानास्पद! युरोपमध्ये रंगणार ‘मराठी नाट्यकले’चा जागर; जगभरातील १४ एकांकिकांचे…

Feb 11, 2026 | 06:03 PM
अरे बापरे! भारतात चप्पल घालून कार चालवल्याने आता पोलीस मामा फाइन मारणार? काय आहे नियम? जाणून घ्या

अरे बापरे! भारतात चप्पल घालून कार चालवल्याने आता पोलीस मामा फाइन मारणार? काय आहे नियम? जाणून घ्या

Feb 11, 2026 | 06:02 PM
Sangali News : आश्वासन नको वीज पाहिजेत; जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं तीव्र आंदोलन

Sangali News : आश्वासन नको वीज पाहिजेत; जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं तीव्र आंदोलन

Feb 11, 2026 | 06:01 PM
Airtel युजर्ससाठी आनंदाची बातमी! आता कॉल सुरू असतानाच मिळणार ‘फ्रॉड अलर्ट’; एअरटेलचं नवीन AI सुरक्षा कवच

Airtel युजर्ससाठी आनंदाची बातमी! आता कॉल सुरू असतानाच मिळणार ‘फ्रॉड अलर्ट’; एअरटेलचं नवीन AI सुरक्षा कवच

Feb 11, 2026 | 05:50 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: चहावरून अनुश्रीने केली प्रभूशी कट्टी! म्हणाला ‘चहाचा फक्त वास देईन…’

Bigg Boss Marathi Season 6: चहावरून अनुश्रीने केली प्रभूशी कट्टी! म्हणाला ‘चहाचा फक्त वास देईन…’

Feb 11, 2026 | 05:47 PM
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर अराजकता; रखडलेल्या कामामुळे नागरिकांमध्ये संताप उसळला

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर अराजकता; रखडलेल्या कामामुळे नागरिकांमध्ये संताप उसळला

Feb 11, 2026 | 05:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM