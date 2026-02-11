Indian Stock Market Closed: सेन्सेक्स घसरला, निफ्टी वाढला; ऑटो आणि हेल्थकेअर शेअर्स चमकले 

Indian Stock Market Closed: बुधवारीच्या व्यवहार सत्रात भारतीय शेअर बाजार जवळजवळ स्थिर राहिला. दिवसाच्या शेवटी सेन्सेक्स ४०.२८ अंकांनी म्हणजेच ०.०५ टक्क्यांनी घसरून ८४,२३३.६४ वर बंद झाला आणि निफ्टी १८.७० अंकांनी म्हणजेच ०.०७ टक्क्यांनी वाढून २५,९५३.८५ वर बंद झाला. आरोग्यसेवा आणि ऑटो तेजीचे नेतृत्व केले.
निफ्टी हेल्थकेअर १.६२ टक्के, निफ्टी ऑटो १.३० टक्के, निफ्टी पीएसयू बँक १.०३ टक्के, निफ्टी फार्मा १.०१ टक्के, निफ्टी इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग ०.७६ टक्के आणि निफ्टी रिअॅलिटी ०.६३ टक्के हे निर्देशांक सर्वाधिक वधारले. दुसरीकडे, निफ्टी आयटी १.७६ टक्के, निफ्टी पीएसई 0.१६ टक्के आणि निफ्टी प्रायव्हेट बँक ०.१६ टक्के नुकसानीसह बंद झाले.
सेन्सेक्समधील शेअर बाजारांमध्ये एसबीआय, मारुती सुझुकी, इंडिगो, ट्रेंट, एनटीपीसी, बजाज फायनान्स, आयसीआयसीआय बँक, सन फार्मा, बीईएल, भारती एअरटेल आणि एल अँड टी हे शेअर बाजार वाढले. टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इटरनल, आयटीसी, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बँक, अॅक्सिस बँक, अल्ट्राटेक सिमेंट, टायटन, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व्ह, कोटक महिंद्रा बँक, एशियन पेंट्स आणि पॉवर ग्रिड हे शेअर बाजार घसरले.
लार्जकॅप्ससह, मिडकॅप्स आणि स्मॉलकॅप्समध्येही स्थिर व्यवहार झाला. निफ्टी मिडकॅप १०० निर्देशांक १८.६५ अंकांनी म्हणजेच ०.०३ टक्क्यांनी वाढून ६०,७५४.५५ वर आणि निफ्टी स्मॉलकॅप १०० निर्देशांक ३.८० अंकांनी म्हणजेच किरकोळ वाढून १७,४५५ वर बंद झाला.
एलकेपी सिक्युरिटीजचे वरिष्ठ तांत्रिक विश्लेषक रूपक डे म्हणाले की, सत्रादरम्यान निफ्टीने २६,००० प्रतिकार पातळी ओलांडली आणि नंतर घसरण झाली. तथापि, अल्पकालीन कल सकारात्मक राहिला आहे, २५,८०० च्या जवळ आधार आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की जर निफ्टीने २६,००० पातळी ओलांडली तर आणखी वाढ शक्य आहे. भारतीय शेअर बाजार सपाट उघडला, सेन्सेक्स ८४,३३९.१५ वर उघडला, जो त्याच्या मागील बंद ८४,२७३.९२ पेक्षा ६५.२३ अंकांनी वाढला, तर निफ्टी २५,९९७.४५ वर उघडला, जो त्याच्या मागील बंद २५,९३५.१५ पेक्षा ६२.३ अंकांनी वाढला.
परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) सलग तिसऱ्या दिवशी देशांतर्गत शेअर बाजारात खरेदीदार राहिले. रोख खरेदी एकूण ८४३ कोटी होती, ज्यामध्ये निर्देशांक आणि स्टॉक फ्युचर्समध्ये ६९ कोटींच्या लहान खरेदीचा समावेश होता. देशांतर्गत निधी (DIIs) ने सलग दुसऱ्या दिवशी बाजारात १,१७४ कोटी गुंतवले. प्रवाह आश्वासक राहिला आहे.