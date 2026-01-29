Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Todays Gold-Silver Price: चांदी ४ लाखांच्या पार! चांदी- सोन्याने गाठले नवे उच्चांक

आज, २९ जानेवारीला चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आणि ती ४ लाख रुपयांच्या पुढे गेली. वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे आणि जागतिक समर्थनाच्या संकेतांमुळे सुरक्षित-निवासी मालमत्तेची मागणी वाढली. आजचे सोने-चांदीचे दर जाणून घ्या.

Updated On: Jan 29, 2026 | 10:32 AM
  • चांदीच्या किमती भिडल्या गगनाला
  • चांदीने ओलांडला ४ लाखांचा टप्पा
  • सोनेही १,७७,४२० रुपयांवर पोहोचले
 

Todays Gold-Silver Price: गुरुवारी, २९ जानेवारीला सोने-चांदीचे भाव गगनाला भिडले असून चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. चांदीचे दर ४ लाख रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे आणि जागतिक समर्थनाच्या संकेतांमुळे सुरक्षित मालमत्तेची मागणी वाढली. एमसीएक्सवर चांदी ४.३४% वाढून ४,०२,०९९ या नवीन उच्चांकावर पोहोचली. सोनेही ६.९३% वाढून १,७७,४२० रुपयांवर पोहोचले. यामुळे ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध लष्करी कारवाईची धमकी, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची ठाम धोरणात्मक भूमिका आणि डॉलरची मंदी यामुळे ही वाढ झाल्याचे दिसून येते. बाजाराच्या अपेक्षांनुसार फेडरल रिझर्व्हने बुधवारी व्याजदर अपेक्षेप्रमाणे बदलले नाहीत. फेडचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी सांगितले की डिसेंबरमध्ये महागाई अजूनही २% लक्ष्यापेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे.

ही देखील वाचा: Union Budget 2026: जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या संरक्षण बजेटकडे देशाचे लक्ष

जागतिक बाजारात चांदीच्या किमती प्रति औंस १२० च्या जवळ पोहोचल्या. स्पॉट सिल्व्हर १.१% वाढून ११७.८७ प्रति औंसवर पोहोचला, जो दिवसाच्या सुरुवातीला ११९.३४ चा विक्रमी उच्चांक देखील गाठला होता. सोन्याचा स्वस्त पर्याय म्हणून गुंतवणूकदारांची मागणी वाढल्याने, पुरवठ्यातील कमतरता आणि व्यापारात गती यामुळे या वर्षी आतापर्यंत चांदीच्या किमती ६०% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत.

सोन्याच्या किमतीही वाढल्या आहेत, ३०० पेक्षा जास्त वाढून ५,५८८.७१ प्रति औंस झाल्या आहेत. या वर्षी आतापर्यंत सोन्याने २७% पेक्षा जास्त वाढ केली आहे. सोन्याने दिवसाच्या सुरुवातीला ५,५९१.६१ चा विक्रमी उच्चांक गाठला होता आणि तो ५,५४२.२९ प्रति औंस झाला होता. इतर मौल्यवान धातूंमध्ये, स्पॉट प्लॅटिनम १% वाढून २,७२३.४० प्रति औंस झाला, तर पॅलेडियम १.६% घसरून २,०४१.२० प्रति औंस झाला.

हे देखील वाचा: Budget Session 2026: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू; सुरूवातीपूर्वीच संसदेत रणधुमाळी


अमेरिका-इराण देशांत वाढला तणाव  

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी इराणवर त्याच्या अणुकार्यक्रमावर चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी दबाव आणला आणि तेहरानने वाटाघाटी करण्यास नकार दिल्यास वॉशिंग्टनला कठोर लष्करी प्रत्युत्तराचा सामना करावा लागेल असा इशारा दिला. मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या लष्करी तैनातीच्या वृत्तांदरम्यान हे विधान आले आहे. यामुळे जागतिक अस्थिरतेत अजून भर पडण्याची शक्यता आहे.

Jan 29, 2026 | 10:09 AM

Todays Gold-Silver Price: चांदी ४ लाखांच्या पार! चांदी- सोन्याने गाठले नवे उच्चांक

Jan 29, 2026 | 10:09 AM

