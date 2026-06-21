रविवार, 21 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Iran Strait Of Hormuz Shipping Block Lpg Oil Supply Disrupt See More Details

Iran हट्टाला पेटूनच? समोर ठेवलेल्या 2 अटी मान्य केल्या तरच Hormuz मधून जहाजं निघतील; LPG, तेल पुरवठा पुन्हा विस्कळीत

Updated On: Jun 21, 2026 | 11:37 AM IST
जाहिरात
सारांश

इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या वाहतुकीसाठी दोन मोठ्या अटी समोर ठेवल्या आहेत. या अटी मान्य न झाल्यास जागतिक तेल आणि LPG पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करारानंतर, जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असलेला होर्मुझचा सामुद्रधुनी व्यापारी जहाजांसाठी पुन्हा खुला झाला आहे. पण इराणने आता त्यातून जाणाऱ्या सर्व जहाजांवर नवीन अटी लागू केल्या आहेत. या नियमाचा जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्यावर पुन्हा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नेमकी काय आहे परिस्थिती सविस्तर जाणून घेऊयात.

Telegram ला भारतात ‘लॉक’, कंपनीवर मोठा परिणाम होणार? जाणून घ्या सविस्तर

नवीन नियम कोणते?

नवीन नियमांनुसार, आता कोणत्याही देशाच्या जहाजांना या सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी पूर्वनोंदणी, सरकारी परवानगी आणि मजबूत विमा आवश्यक आहे. याशिवाय, कोणतेही जहाज या मार्गातून जाऊ शकत नाही. या नियमाचा मुख्य उद्देश सुरक्षा आणि निगराणी अधिक मजबूत करणे हा आहे.

दोन नवीन अटी कोणत्या?

या संपूर्ण प्रणालीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी इराणने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नावाची एक नवीन संघटना स्थापन केली आहे, जी सर्व जहाजांच्या प्रवेशावर आणि परवानगीवर नियंत्रण ठेवेल.
आता जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत प्रवेश करण्याच्या ४८ तास आधी त्यांच्या पारगमन विनंत्या सादर करणे आवश्यक असेल.
याव्यतिरिक्त, कोणताही अपघात टाळण्यासाठी सर्व जहाजांनी निर्धारित सुरक्षित मार्गांमधून जाणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

पुरवठा साखळीवर नेमका काय परिणाम होणार?

जगातील सुमारे २०% तेल आणि द्रवीकृत नैसर्गिक वायू  LNG होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो, त्यामुळे तेथील कोणत्याही बदलांचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय जहाज वाहतूक कंपन्या आणि जागतिक व्यापारावर होतो.
इराणने स्पष्ट केले आहे की, जर कोणत्याही जहाजाने या नियमांचे, अटींचे किंवा निर्धारित मार्गाचे उल्लंघन केले, तर होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानीसाठी जहाजाचे मालक आणि चालक पूर्णपणे जबाबदार असतील. इराणचा विश्वास आहे की, या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीचा आंतरराष्ट्रीय तेल आणि वायूच्या किमतींवर थेट परिणाम होऊ शकतो.

बापरे… भारतात इतकी मोठी सोन्याची खाण? KGF पेक्षाही मोठा धमाका! तब्बल 50 टन सोनं; ठरणार देशातील सर्वात मोठा गोल्ड प्रोड्यूसर

Web Title: Iran strait of hormuz shipping block lpg oil supply disrupt see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 21, 2026 | 11:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran On Hormuz Crisis: जगावर पुन्हा महाभयंकर संकट! इराणने पुन्हा बंद केली होर्मुज, वाद चिघळणार
1

Iran On Hormuz Crisis: जगावर पुन्हा महाभयंकर संकट! इराणने पुन्हा बंद केली होर्मुज, वाद चिघळणार

Elon Musk चे 4700000 कोटी स्वाहा… SpaceX कंपनीचा शेअर दोन दिवसांत 18 टक्क्यांनी घसरला, जाणून घ्या का पसरली घबराट?
2

Elon Musk चे 4700000 कोटी स्वाहा… SpaceX कंपनीचा शेअर दोन दिवसांत 18 टक्क्यांनी घसरला, जाणून घ्या का पसरली घबराट?

China नंतर आता भारत बनणार जगाचा नवा ‘ऑटो हब’? Tata Technologies चा मोठा दावा
3

China नंतर आता भारत बनणार जगाचा नवा ‘ऑटो हब’? Tata Technologies चा मोठा दावा

Thalapathy Vijay सरकारचा मोठा डाव ! तामिळनाडुमध्ये येणार 38000 कोटींचा प्रोजेक्ट, रोजगाराचीही संधी होणार उपलब्ध
4

Thalapathy Vijay सरकारचा मोठा डाव ! तामिळनाडुमध्ये येणार 38000 कोटींचा प्रोजेक्ट, रोजगाराचीही संधी होणार उपलब्ध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran हट्टाला पेटूनच? समोर ठेवलेल्या 2 अटी मान्य केल्या तरच Hormuz मधून जहाजं निघतील; LPG, तेल पुरवठा पुन्हा विस्कळीत

Iran हट्टाला पेटूनच? समोर ठेवलेल्या 2 अटी मान्य केल्या तरच Hormuz मधून जहाजं निघतील; LPG, तेल पुरवठा पुन्हा विस्कळीत

Jun 21, 2026 | 11:37 AM
WhatsApp Update: चॅट न उघडताच दिसणार ऑनलाइन स्टेटस? लवकरच येणार Instagram सारखे ग्रीन डॉट फीचर…

WhatsApp Update: चॅट न उघडताच दिसणार ऑनलाइन स्टेटस? लवकरच येणार Instagram सारखे ग्रीन डॉट फीचर…

Jun 21, 2026 | 11:34 AM
कारचोरी प्रकरणाचा लागला छडा, पोलिसांनी निजामाबादहून आरोपीला ठोकल्या बेड्या; साथीदार फरार

कारचोरी प्रकरणाचा लागला छडा, पोलिसांनी निजामाबादहून आरोपीला ठोकल्या बेड्या; साथीदार फरार

Jun 21, 2026 | 11:30 AM
Mumbai News: अतिरिक्तांचे मुंबईतच समायोजन! वेतनही अबाधित राहणार; शेलार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

Mumbai News: अतिरिक्तांचे मुंबईतच समायोजन! वेतनही अबाधित राहणार; शेलार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

Jun 21, 2026 | 11:30 AM
Dinvishesh : जेष्ठ हिंदी साहित्यिक विष्णू प्रभाकर यांची जयंती; जाणून घ्या २१ जूनचा इतिहास

Dinvishesh : जेष्ठ हिंदी साहित्यिक विष्णू प्रभाकर यांची जयंती; जाणून घ्या २१ जूनचा इतिहास

Jun 21, 2026 | 11:19 AM
Accident: पुणे-बेंगलोर हायवेवर भीषण अपघात; मिनी बस-ट्रकच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू, 5 जण जखमी

Accident: पुणे-बेंगलोर हायवेवर भीषण अपघात; मिनी बस-ट्रकच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू, 5 जण जखमी

Jun 21, 2026 | 11:04 AM
मुस्लिम आहे तर पाकिस्तानी झालो का? पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर तरुणाचा चढला पारा, म्हणाला भारतीय सैन्यात… Video Viral

मुस्लिम आहे तर पाकिस्तानी झालो का? पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर तरुणाचा चढला पारा, म्हणाला भारतीय सैन्यात… Video Viral

Jun 21, 2026 | 11:04 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा