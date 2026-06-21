Iran हट्टाला पेटूनच? समोर ठेवलेल्या 2 अटी मान्य केल्या तरच Hormuz मधून जहाजं निघतील; LPG, तेल पुरवठा पुन्हा विस्कळीत

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करारानंतर, जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असलेला होर्मुझचा सामुद्रधुनी व्यापारी जहाजांसाठी पुन्हा खुला झाला आहे. पण इराणने आता त्यातून जाणाऱ्या सर्व जहाजांवर नवीन अटी लागू केल्या आहेत. या नियमाचा जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्यावर पुन्हा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नेमकी काय आहे परिस्थिती सविस्तर जाणून घेऊयात.
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नवीन नियमांनुसार, आता कोणत्याही देशाच्या जहाजांना या सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी पूर्वनोंदणी, सरकारी परवानगी आणि मजबूत विमा आवश्यक आहे. याशिवाय, कोणतेही जहाज या मार्गातून जाऊ शकत नाही. या नियमाचा मुख्य उद्देश सुरक्षा आणि निगराणी अधिक मजबूत करणे हा आहे.
या संपूर्ण प्रणालीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी इराणने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नावाची एक नवीन संघटना स्थापन केली आहे, जी सर्व जहाजांच्या प्रवेशावर आणि परवानगीवर नियंत्रण ठेवेल.
आता जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत प्रवेश करण्याच्या ४८ तास आधी त्यांच्या पारगमन विनंत्या सादर करणे आवश्यक असेल.
याव्यतिरिक्त, कोणताही अपघात टाळण्यासाठी सर्व जहाजांनी निर्धारित सुरक्षित मार्गांमधून जाणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
जगातील सुमारे २०% तेल आणि द्रवीकृत नैसर्गिक वायू LNG होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो, त्यामुळे तेथील कोणत्याही बदलांचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय जहाज वाहतूक कंपन्या आणि जागतिक व्यापारावर होतो.
इराणने स्पष्ट केले आहे की, जर कोणत्याही जहाजाने या नियमांचे, अटींचे किंवा निर्धारित मार्गाचे उल्लंघन केले, तर होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानीसाठी जहाजाचे मालक आणि चालक पूर्णपणे जबाबदार असतील. इराणचा विश्वास आहे की, या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीचा आंतरराष्ट्रीय तेल आणि वायूच्या किमतींवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
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