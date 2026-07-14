अंबानी-अदाणींचे टेन्शन वाढणार! कुमार मंगलम बिर्लांची रिन्यूएबल क्षेत्रात सर्वात मोठी एन्ट्री; 17200 कोटींचा मेगा करार

असं तुमच्यासोबत घडू शकतं, विमा कंपनीने कँसर उपचारासाठीचा Mediclaim फेटाळला, Consumer Court ने दिला असा दणका, शेवटी 3 लाख…
आदित्य बिर्ला समूहाने सोमवारी सांगितले की यामुळे ABREN ची एकूण अक्षय ऊर्जा क्षमता सुमारे 9.3 गिगावॅट-पीक (GWp) पर्यंत वाढेल. यामध्ये सुमारे 3.3 GWp च्या चालू प्रकल्पांचा आणि 1.7 GWp च्या बांधकामाधीन प्रकल्पांचा समावेश आहे. या करारांतर्गत, शेल ओव्हरसीजला द्यायची इक्विटीची रक्कम कर्ज, रोख आणि इतर घटकांसाठी समायोजित केल्यानंतर ठरवली जाईल.
एका निवेदनानुसार, ग्रासिम इंडस्ट्रीज आणि ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स यांच्या व्यवस्थापनाखालील निधीमधून कर्ज आणि इक्विटीच्या मिश्रणाद्वारे या अधिग्रहणासाठी निधी पुरवला जाईल. या करारामुळे एब्रेनचा व्यावसायिक आणि औद्योगिक (C&I) नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय स्प्रंग एनर्जीच्या युटिलिटी-स्केल पोर्टफोलिओसोबत एकत्रित होईल. आवश्यक नियामक मंजुऱ्या आणि इतर औपचारिकतांच्या अधीन राहून, हे अधिग्रहण २०२६ च्या अखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
आदित्य बिर्ला ग्रुपचे चेअरमन कुमार मंगलम बिर्ला म्हणाले, “ग्रुपने कालांतराने जागतिक दर्जाचे व्यवसाय उभारले आहेत आणि भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाकडेही त्याच दृष्टिकोनातून पाहतो. हा करार देशाचे ऊर्जा भविष्य मजबूत करण्यास आणि आर्थिक विकासाचा पाया घालण्यास मदत करेल.” समूह संचालक, आर्यमन विक्रम बिर्ला यांनी सांगितले की, हे अधिग्रहण एब्रेनसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे आणि यामुळे एक अग्रगण्य राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंच तयार करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.
एब्रेनचे व्यवसाय प्रमुख, जयंत दुआ यांनी सांगितले की, दोन्ही कंपन्यांच्या विलीनीकरणामुळे प्रकल्प विकास, अभियांत्रिकी, खरेदी, बांधकाम आणि मालमत्ता व्यवस्थापन या क्षेत्रांमधील समन्वयातून कार्यान्वयन कार्यक्षमता सुधारेल आणि प्रकल्पांची पूर्तता अधिक वेगाने होईल. कंपनीने सांगितले की, एकत्रित संस्थेकडे प्रकल्पांचा एक वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ आणि प्रकल्पांची एक मजबूत पाइपलाइन असेल, ज्याद्वारे येत्या काही वर्षांत २० गिगावॅट-पीक पेक्षा जास्त क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे.
FIFA World Cup 2026: कन्फर्म सॅलरी तर फक्त ट्रेलर! जाहिराती, हॉटेल्स अन्…अब्जाधीश फुटबॉल स्टार्सच्या कमाईचा काय फॉर्म्युला?