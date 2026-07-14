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अंबानी-अदाणींचे टेन्शन वाढणार! कुमार मंगलम बिर्लांची रिन्यूएबल क्षेत्रात सर्वात मोठी एन्ट्री; 17200 कोटींचा मेगा करार

Updated On: Jul 14, 2026 | 01:18 PM IST
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सारांश

आदित्य बिड़ला ग्रुपचे चेअरमन कुमार मंगलम बिड़ला यांनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रात आतापर्यंतची सर्वात मोठी खेळी खेळली आहे. बिड़ला ग्रुपची कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीजची उपकंपनी आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स लिमिटेडने ब्रिटिश ऑइल दिग्गज 'शेल'ची भारतातील रिन्यूएबल कंपनी 'स्प्रिंग एनर्जी' तब्बल ₹१७,२०० कोटी ($१.८ अब्ज) मध्ये खरेदी करण्याची घ

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • अंबानी-अदाणींचे टेन्शन वाढणार!
  • कुमार मंगलम बिर्लांची रिन्यूएबल क्षेत्रात एन्ट्री
  • 17200 कोटींचा मेगा करार
Aditya Birla Group Deal: आदित्य बिर्ला ग्रुपचे चेअरमन कुमार मंगलम बिड़ला यांनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रात आतापर्यंतची सर्वात मोठी खेळी खेळली आहे. आदित्य बिर्ला ग्रुप कंपनीने शेल ओव्हरसीज इन्व्हेस्टमेंट B.V. विकत घेतले आहे. त्यांनी सुमारे $1.8 बिलियन म्हणजेच ₹ 17,200 कोटींमध्ये Sprng एनर्जी विकत घेण्यासाठी करार केला आहे. हा करार देशातील सर्वात मोठ्या एकात्मिक अक्षय ऊर्जा प्लॅटफॉर्मपैकी एक तयार करण्याचा मार्ग मोकळा करेल.

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आदित्य बिर्ला समूहाने सोमवारी सांगितले की यामुळे ABREN ची एकूण अक्षय ऊर्जा क्षमता सुमारे 9.3 गिगावॅट-पीक (GWp) पर्यंत वाढेल. यामध्ये सुमारे 3.3 GWp च्या चालू प्रकल्पांचा आणि 1.7 GWp च्या बांधकामाधीन प्रकल्पांचा समावेश आहे. या करारांतर्गत, शेल ओव्हरसीजला द्यायची इक्विटीची रक्कम कर्ज, रोख आणि इतर घटकांसाठी समायोजित केल्यानंतर ठरवली जाईल.

अधिग्रहणासाठी निधी पुरवला जाईल

एका निवेदनानुसार, ग्रासिम इंडस्ट्रीज आणि ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स यांच्या व्यवस्थापनाखालील निधीमधून कर्ज आणि इक्विटीच्या मिश्रणाद्वारे या अधिग्रहणासाठी निधी पुरवला जाईल. या करारामुळे एब्रेनचा व्यावसायिक आणि औद्योगिक (C&I) नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय स्प्रंग एनर्जीच्या युटिलिटी-स्केल पोर्टफोलिओसोबत एकत्रित होईल. आवश्यक नियामक मंजुऱ्या आणि इतर औपचारिकतांच्या अधीन राहून, हे अधिग्रहण २०२६ च्या अखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

कुमार मंगलम बिर्ला काय म्हणाले?

आदित्य बिर्ला ग्रुपचे चेअरमन कुमार मंगलम बिर्ला म्हणाले, “ग्रुपने कालांतराने जागतिक दर्जाचे व्यवसाय उभारले आहेत आणि भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाकडेही त्याच दृष्टिकोनातून पाहतो. हा करार देशाचे ऊर्जा भविष्य मजबूत करण्यास आणि आर्थिक विकासाचा पाया घालण्यास मदत करेल.” समूह संचालक, आर्यमन विक्रम बिर्ला यांनी सांगितले की, हे अधिग्रहण एब्रेनसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे आणि यामुळे एक अग्रगण्य राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंच तयार करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.

एब्रेनचे व्यवसाय प्रमुख, जयंत दुआ यांनी सांगितले की, दोन्ही कंपन्यांच्या विलीनीकरणामुळे प्रकल्प विकास, अभियांत्रिकी, खरेदी, बांधकाम आणि मालमत्ता व्यवस्थापन या क्षेत्रांमधील समन्वयातून कार्यान्वयन कार्यक्षमता सुधारेल आणि प्रकल्पांची पूर्तता अधिक वेगाने होईल. कंपनीने सांगितले की, एकत्रित संस्थेकडे प्रकल्पांचा एक वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ आणि प्रकल्पांची एक मजबूत पाइपलाइन असेल, ज्याद्वारे येत्या काही वर्षांत २० गिगावॅट-पीक पेक्षा जास्त क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे.

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Web Title: Kumar mangalam birla acquires sprng energy for 17200 crore competes adani ambani

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Published On: Jul 14, 2026 | 01:18 PM

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