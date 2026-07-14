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पुण्यात पावसाची प्रतीक्षा कायम; पुढील चार दिवस कोरडे हवामान राहण्याचा अंदाज

Updated On: Jul 14, 2026 | 01:11 PM IST
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सारांश

कमाल तापमानात फारसा बदल होण्याची शक्यता नसली, तरी किमान तापमानात किंचित घट होण्याचा अंदाज आहे. त्यानंतर पुढील चार दिवस तापमानात हळूहळू वाढ होण्याची शक्यता आहे.

पुण्यात पावसाची प्रतीक्षा कायम; पुढील चार दिवस कोरडे हवामान राहण्याचा अंदाज

पुण्यात पावसाची प्रतीक्षा कायम; पुढील चार दिवस कोरडे हवामान राहण्याचा अंदाज

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विस्तार

पुणे : जून महिन्यात जवळपास दडी मारलेल्या पावसाने जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात मुसळधार सरींनी हजेरी लावली. मात्र, त्यानंतर पुन्हा पावसाने विश्रांती घेतली असून, पुढील चार दिवस पुणे शहर आणि परिसरात पावसाची शक्यता नसल्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केला आहे. मुसळधार पावसासाठी आवश्यक असलेली अनुकूल हवामान प्रणाली सध्या तयार होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शहरात पुढील काही दिवस जोरदार पावसाची शक्यता नसल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे.

पुणे शहरात सोमवारी (ता. १३) कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २३.३ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. मंगळवारी (ता. १४) कमाल तापमानात फारसा बदल होण्याची शक्यता नसली, तरी किमान तापमानात किंचित घट होण्याचा अंदाज आहे. त्यानंतर पुढील चार दिवस तापमानात हळूहळू वाढ होण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत शहरातील आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याचा अंदाज असून, दुपारनंतर काही प्रमाणात ढगाळ वातावरण निर्माण होऊ शकते.

दरम्यान, पावसाचा जोर कमी झाल्याने नागरिकांना काही दिवस उकाड्याचा सामना करावा लागण्याची शक्यता असून, दमदार पावसासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

मराठवाड्यातही मान्सूनच्या पावसाची शक्यता कमीच

मान्सूनच्या वाटचालीचा परिणाम छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातही दिसून येत आहे. रविवारी दिवसभर अधिकांश ढगाळ वातावरण होते. त्यामुळे उन्हाची तीव्रता कमी जाणवली. शहरवासियांना आता पावसाची आतुरतेने प्रतीक्षा आहे. मात्र, मान्सूनचा वेग आणि पुढील अंदाजित वाटचाल पाहता १५ जूनपर्यंत मान्सूनच्या पावसाची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरण्यांची घाई करू नये, असे आवाहन कृषी व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून करण्यात आले आहे.

पावसाळ्यात दक्षता घ्या

कृषी व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, आगामी वादळी पावसावर अवलंबून राहून पेरणीची घाई करू नये. तसेच नागरिकांनी विजांच्या कडकडाटाच्या वेळी झाडाखाली, टिनशेडखाली तसेच विद्युत ट्रान्सफॉर्मर, वीज खांब आणि विद्युत वाहिन्यांच्या जवळ थांबणे टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

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Web Title: Dry weather forecast for pune over the next four days

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Published On: Jul 14, 2026 | 01:11 PM

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