BSNL Broadband Plan: जिओ-एअरटेलचं वाढलं टेंशन! सरकारी टेलिकॉम कंपनीचा स्वस्त ब्रॉडबँड प्लॅन लाँच, कमी किंमतीत मिळणार तगडे फायदे

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नवीन ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बीएसएनएल या प्लॅनमध्ये मोफत इंस्टॉलेशन आणि मोफत मॉडेमची सुविधा ऑफर करत आहे. यामुळे तुम्हाला सुरुवातीला पैसे द्यावे लागणार नाहीत. इतकंच नाही तर हा ब्रॉडबँड प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना कंपनी त्यांच्या व्हेव्स ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे मोफत सब्सक्रिप्शन देखील ऑफर करत आहे. जर तुम्हाला देखील हा बीएसएनएल ब्रॉडबँड प्लॅन खरेदी करायचा असेल तर तुम्ही कंपनीची अधिकृत वेबसाईट, मोबाईल ॲप किंवा ग्राहक सेवाद्वारे अर्ज करू शकता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
कंपनीच्या या ब्रॉडबँड प्लॅनची किंमत 259 रुपये आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 25Mbps पर्यंत ब्रॉडबँड स्पीड ऑफर केली जाणार आहे. ज्यामुळे ऑनलाईन अभ्यास, वर्क फ्रॉम होम, व्हिडीओ कॉल, ओटीटी स्ट्रिमिंग आणि नॉर्मल इंटरनेटचा वापर सर्वकाही अगदी सहज पूर्ण केलं जाऊ शकतं. याशिवाय या प्लॅनमध्ये 700GB हाय-स्पीड डेटा मिळणार आहे. लिमिट पूर्ण झाल्यानंतर देखील इंटरनेट डेटा सुरुच राहणार आहे, त्याची स्पीड 2Mbps होईल. या प्लॅनसोबत कंपनी संपूर्ण देशभरात कोणत्याही नेटवर्कवर अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंगची सुविधा देखील ऑफर करत आहे.
कंपनीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत या नवीन प्लॅनबाबत माहिती दिली आहे. पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, बीएसएनएल रुरल एंट्री प्लॅनसह, तुमच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी विश्वसनीय कनेक्टिव्हिटीचा आनंद घ्या. आताच बुक करा:https://ग्रामीण एफटीटीएच.बीएसएनएल.इन
With the BSNL Rural Entry Plan, enjoy reliable connectivity for every member of your family. Book now: https://t.co/tEdinrOICI@DoT_India @USOF_India @MoRD_GoI @mopr_goi@CMDBSNL @robertravi21#BharatNet #BSNLFibre #DigitalBharat #RuralConnectivity #RuralConnectivity #DBN… pic.twitter.com/HDUfj1zSoz — BSNL India (@BSNLCorporate) July 9, 2026
देशातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी असलेली रिलाअंस जिओच्या सर्वात स्वस्त ब्रॉडबँड प्लॅनची किंमत 399 रुपये आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 30MBps ची इंटरनेट स्पीड मिळणार आहे. यासोबतच या प्लॅनमध्ये यूजर्सना इतर अनेक फायदे देखील मिळणार आहेत. हा प्लॅन देशभरातील सर्व यूजर्ससाठी उपलब्ध आहे. जर तुम्ही फायबर कनेक्शन खरेदी केले तर तुम्हाला 3.3TB मंथली डेटा मिळणार आहे.
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एअरटेल त्यांच्या यूजर्सना अनलिमिटेड इंटरनेटसह ब्रॉडबँड प्लॅन ऑफर करते, ज्याची किंमत 499 रुपये आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 40mbps ची इंटरनेट स्पीड मिळणार आहे. हा कंपनीचा सर्वात स्वस्त ब्रॉडबँड प्लॅन आहे, जो संपूर्ण देशभरातील यूजर्ससाठी उपलब्ध आहे.