Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Stock Market Update Will Market Rise Or Fall Factors Deciding Market Direction

Stock Market Update: शेअर मार्केटमध्ये पुन्हा तेजी येणार की मंदी कायम राहणार? ‘हे’ फॅक्टर्स ठरवतील बाजाराची दिशा

गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय शेअर बाजारात मोठी विक्री पाहायला मिळत आहे. सेन्सेक्स-निफ्टी आपल्या उच्चांकावरून खाली आल्यामुळे नवीन गुंतवणूकदार गोंधळात पडले. मात्र, प्रत्येक घसरण ही गुंतवणुकीची संधी आहे की संकटाची चाहूल?

Updated On: Apr 26, 2026 | 04:16 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय शेअर बाजारात मोठी विक्री
  • गेलेला आठवडा भारतीय बाजारासाठी अत्यंत अस्थिर
  • येणारा आठवडा मार्केटसाठी निर्णायक
Stock Market Update: गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय शेअर बाजारात मोठी विक्री पाहायला मिळत आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टी आपल्या उच्चांकावरून खाली आल्यामुळे नवीन गुंतवणूकदार गोंधळात पडले आहेत. मात्र, प्रत्येक घसरण ही गुंतवणुकीची संधी असते की मोठ्या संकटाची चाहूल? हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला बाजारावर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख घटकांवर लक्ष्य ठेवणं गरजेचं आहे.

हॉटेल Hilton खरोखरच ‘शापित’? आधी रोनाल्ड रीगन आता Donald Trump! राष्ट्राध्यक्षांवर जीवघेणा हल्ला, परिणाम काय होणार?

गेलेला आठवडा भारतीय बाजारासाठी अत्यंत अस्थिर

गेलेला आठवडा भारतीय शेअर बाजारासाठी अत्यंत अस्थिर ठरला. या कालावधीत, सेन्सेक्स १,८२९.३३ अंकांनी घसरून ७६,६६४.२१ अंकांवर बंद झाला; तर निफ्टी ४५५.६० अंकांनी खाली येऊन २३,८९७.९५ अंकांवर स्थिरावला. येत्या आठवड्यात बाजाराची घसरण सुरूच राहील की त्यात सुधारणा दिसून येणार हे काही देशांतर्गत आणि जागतिक घडामोडींचा कसा एकत्रित परिणाम होतो यावर अवलंबून असणार आहे.

येणारा आठवडा मार्केटसाठी निर्णायक

येणारा आठवडा भारतीय शेअर बाजारासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची बैठक, चौथ्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील शांतता चर्चेची दिशा, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि देशांतर्गत आर्थिक आकडेवारी यांसारख्या प्रमुख घटकांवरून बाजाराची पुढील वाटचाल निश्चित होईल.

फेडची बैठक २८ एप्रिल रोजी सुरू होणार

अमेरिकन फेडची व्याजदरांसंबंधीची बैठक २८ आणि २९ एप्रिल रोजी नियोजित आहे. ही बैठक अशा वेळी होत आहे, जेव्हा इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या वरच टिकून आहेत. शिवाय, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील शांतता चर्चेबाबतच्या नवीन घडामोडींचाही बाजारावर याचा परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत, या दोन्ही देशांमधील शांतता चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे. गुंतवणूकदार पुढील आठवड्यात कच्च्या तेलाच्या दरांच्या वाटचालीवरही बारकाईने लक्ष ठेवून असतील; जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर हे दर सध्या उच्च पातळीवर आहेत. त्यामुळे याचा कसा परिणाम होईल हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.

उत्पन्नाच्या आकडेवारीवर लक्ष

उत्पन्नाचा हंगाम म्हणजेच Earnings Season सुरू झाल्यामुळे, आगामी आठवड्यात देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये मोठी हालचाल दिसून येण्याची अपेक्षा आहे. या कालावधीत, AU Small Finance Bank, Bajaj Housing Finance, Coal India, Punjab & Sind Bank, SBI Cards, AWL Agribusiness, Eternal, Maruti Suzuki, Adani Power, ACC, Adani Enterprises आणि Godrej Agrovet यांसारख्या कंपन्या आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीचे आपले निकाल जाहीर करतील. याव्यतिरिक्त, सरकारने २८ एप्रिल रोजी औद्योगिक आणि उत्पादन क्षेत्रातील उत्पादनाशी संबंधित आकडेवारी जाहीर करण्याचे नियोजित केले आहे; या आकडेवारीवर गुंतवणूकदारांचे बारकाईने लक्ष असणार आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींवर वारकाईने लक्ष्य असणं महत्त्वाचं आहे. कारण हेच मुद्दे पुढील आठवड्यात शेअर मार्केट कशाप्रकारे रिअॅक्ट होईल याचा अंदाज येईल.

जास्त परताव्याच्या नादात सुरक्षा विसरू नका! FD की Mutual Fund? Emergency Fund साठी कोणता पर्याय ठरतो सर्वोत्तम?

Web Title: Stock market update will market rise or fall factors deciding market direction

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 04:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Top Marathi News Today Live : कोकणातल्या काजू आंबा उत्पादक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं, मुंबईत घमासान
1

Top Marathi News Today Live : कोकणातल्या काजू आंबा उत्पादक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं, मुंबईत घमासान

Share Market Today: ट्रम्प-शी जिनपिंग बैठकीचा बाजारावर परिणाम? या स्टॉक्सवर ठेवा तुमची नजर
2

Share Market Today: ट्रम्प-शी जिनपिंग बैठकीचा बाजारावर परिणाम? या स्टॉक्सवर ठेवा तुमची नजर

Breaking News: दिल्लीतील सरकारी कार्यालयांमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’; मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची मोठी घोषणा
3

Breaking News: दिल्लीतील सरकारी कार्यालयांमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’; मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची मोठी घोषणा

Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड
4

Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

May 15, 2026 | 10:27 PM
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

May 15, 2026 | 10:16 PM
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM
CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

May 15, 2026 | 09:29 PM
नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

May 15, 2026 | 09:21 PM
इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

May 15, 2026 | 09:18 PM
NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

May 15, 2026 | 09:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM