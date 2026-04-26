Stock Market Update: शेअर मार्केटमध्ये पुन्हा तेजी येणार की मंदी कायम राहणार? ‘हे’ फॅक्टर्स ठरवतील बाजाराची दिशा

गेलेला आठवडा भारतीय शेअर बाजारासाठी अत्यंत अस्थिर ठरला. या कालावधीत, सेन्सेक्स १,८२९.३३ अंकांनी घसरून ७६,६६४.२१ अंकांवर बंद झाला; तर निफ्टी ४५५.६० अंकांनी खाली येऊन २३,८९७.९५ अंकांवर स्थिरावला. येत्या आठवड्यात बाजाराची घसरण सुरूच राहील की त्यात सुधारणा दिसून येणार हे काही देशांतर्गत आणि जागतिक घडामोडींचा कसा एकत्रित परिणाम होतो यावर अवलंबून असणार आहे.
येणारा आठवडा भारतीय शेअर बाजारासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची बैठक, चौथ्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील शांतता चर्चेची दिशा, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि देशांतर्गत आर्थिक आकडेवारी यांसारख्या प्रमुख घटकांवरून बाजाराची पुढील वाटचाल निश्चित होईल.
अमेरिकन फेडची व्याजदरांसंबंधीची बैठक २८ आणि २९ एप्रिल रोजी नियोजित आहे. ही बैठक अशा वेळी होत आहे, जेव्हा इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या वरच टिकून आहेत. शिवाय, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील शांतता चर्चेबाबतच्या नवीन घडामोडींचाही बाजारावर याचा परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत, या दोन्ही देशांमधील शांतता चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे. गुंतवणूकदार पुढील आठवड्यात कच्च्या तेलाच्या दरांच्या वाटचालीवरही बारकाईने लक्ष ठेवून असतील; जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर हे दर सध्या उच्च पातळीवर आहेत. त्यामुळे याचा कसा परिणाम होईल हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.
उत्पन्नाचा हंगाम म्हणजेच Earnings Season सुरू झाल्यामुळे, आगामी आठवड्यात देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये मोठी हालचाल दिसून येण्याची अपेक्षा आहे. या कालावधीत, AU Small Finance Bank, Bajaj Housing Finance, Coal India, Punjab & Sind Bank, SBI Cards, AWL Agribusiness, Eternal, Maruti Suzuki, Adani Power, ACC, Adani Enterprises आणि Godrej Agrovet यांसारख्या कंपन्या आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीचे आपले निकाल जाहीर करतील. याव्यतिरिक्त, सरकारने २८ एप्रिल रोजी औद्योगिक आणि उत्पादन क्षेत्रातील उत्पादनाशी संबंधित आकडेवारी जाहीर करण्याचे नियोजित केले आहे; या आकडेवारीवर गुंतवणूकदारांचे बारकाईने लक्ष असणार आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींवर वारकाईने लक्ष्य असणं महत्त्वाचं आहे. कारण हेच मुद्दे पुढील आठवड्यात शेअर मार्केट कशाप्रकारे रिअॅक्ट होईल याचा अंदाज येईल.