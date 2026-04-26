Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Dont Compromise On Safety In Pursuit Of Higher Returns Fd Or Mutual Fund Which Option Proves Best For An Emergency Fund See More Details

जास्त परताव्याच्या नादात सुरक्षा विसरू नका! FD की Mutual Fund? Emergency Fund साठी कोणता पर्याय ठरतो सर्वोत्तम?

जीवनात कधी कोणती अडचण येईल हे सांगता येत नाही. मग ती मेडिकल इमर्जन्सी असोत किंवा अचानक गेलेली नोकरी असोत. अशा वेळी मदतीला येतो तो आपला 'इमर्जन्सी फंड'. पण हा फंड FD मध्ये ठेवावा की म्युच्युअल फंडमध्ये?

Updated On: Apr 26, 2026 | 02:01 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Emergency Fund साठी कोणता पर्याय सर्वोत्तम?
  • FD मध्ये इन्वेस्ट करण्याचे फायदे आणि तोटे
  • म्युच्युअल फंड पर्याय कसा काम करतो?
FD vs Mutual Fund: जीवनात कधी कोणती अडचण येईल हे सांगता येत नाही. मग ती मेडिकल इमर्जन्सी असोत किंवा अचानक गेलेली नोकरी असोत. अशा वेळी मदतीला येतो तो आपला ‘इमर्जन्सी फंड’. पण हा फंड FD मध्ये ठेवावा की म्युच्युअल फंडमध्ये? हा प्रश्न अनेकांना सतावतो. जाणून घेऊया या दोघांमध्ये नेमका काय फरक आहे? आणि आपत्कालिन फंड आवश्यक असतील तेव्हा कोणाचा जास्त फायदा होईल.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात मोठा बदल; खरेदीपूर्वी नक्की तपासा आजचे भाव

आपत्कालीन निधी हा प्रत्येक व्यक्तीच्या आर्थिक नियोजनाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो;FDs आणि ‘म्युच्युअल फंड’ यांमधून योग्य पर्यायाची निवड करणे तुमची आर्थिक सुरक्षा, liquidity आणि कर-बचत यांवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाडते. वैद्यकीय आणीबाणी, नोकरी जाणे किंवा घराशी संबंधित तातडीच्या गरजा यांसारख्या अनपेक्षित खर्चाच्या प्रसंगी, हा आपत्कालीन निधी अत्यंत मोलाचा ठरतो. या निधीचा मुख्य उद्देश केवळ परतावा मिळवणे हा नसून, त्यातील मूळ भांडवलाची सुरक्षितता आणि त्याची त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करणे हा असतो.

FD मध्ये इन्वेस्ट करण्याचे फायदे आणि तोटे

लोक मुदत ठेवींना म्हणजेच FD गुंतवणुकीचा एक सुरक्षित पर्याय मानतात; याचे कारण असे की, यामध्ये मिळणारा returns आधीच निश्चित असतो आणि मूळ रक्कमही सुरक्षित राहते. यामुळे, ज्या व्यक्तींना कमीत कमी जोखीम पत्करणे पसंत असते, त्यांच्यासाठी हा एक आदर्श पर्याय ठरतो. पण मुदत ठेवीमध्ये गुंतवलेली रक्कम काही काळासाठी locked-in होऊ शकते आणि मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच पैसे काढून घेतल्यास penalty आकारला जाऊ शकतो. शिवाय, मुदत ठेवीवर मिळणारे व्याज हे तुमच्या income tax slab करपात्र असते; ज्यामुळे तुमच्या गुंतवणुकीवर मिळणारा प्रत्यक्ष परतावा परिणामी काही प्रमाणात कमी होतो.

म्युच्युअल फंड पर्याय कसा काम करतो?

म्युच्युअल फंड विशेषतः लिक्विड फंड किंवा डेट फंड हे Emergency Fund उभारण्यासाठी एक पर्यायी माध्यम उपलब्ध करून देतात. FD च्या तुलनेत या फंडांमध्ये तरलता Liquidity अधिक असते, ज्यामुळे त्यातून रक्कम त्वरित काढून घेणे शक्य होते. जरी या फंडांमध्ये काही प्रमाणात Market Risk अंतर्भूत असली, तरीही इक्विटी फंडांच्या तुलनेत हा धोका लक्षणीयरीत्या कमी असतो. शिवाय, काही विशिष्ट प्रसंगी, या फंडांमधून मिळणारा Returns हा मुदत ठेवींच्या परताव्यापेक्षाही अधिक असू शकतो.

योग्य पर्याय कोणता निवडावा?

आर्थिक तज्ञांच्या मते, आपत्कालीन निधी म्हणजेच Emergency Fund हे केवळ एकाच ठिकाणी साठवून ठेवू नये. या संदर्भातील अधिक उत्तम दृष्टिकोन म्हणजे या निधीचे विविध ठिकाणी विभाजन करणे: यातील काही भाग बचत खात्यात ज्या तात्काळ गरजांसाठी आवश्यक असतात. काही भाग मुदत ठेवींमध्ये म्हणजे जे सुरक्षितता आणि स्थिर परताव्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात आणि उर्वरित भाग ‘लिक्विड म्युच्युअल फंड्स’मध्ये ठेवावा.

स्वतःचे असे काही फायदे आणि मर्यादा

मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंड्स या दोन्हीचे स्वतःचे असे काही फायदे आणि मर्यादा आहेत. जर तुमचे प्राधान्य अधिक सुरक्षिततेला असेल, तर मुदत ठेवी हा अधिक चांगला पर्याय ठरतो; पण, जर तुम्हाला निधीची त्वरित गरज भासण्याची शक्यता वाटत असेल, तर ‘लिक्विड म्युच्युअल फंड्स’ हा एक उत्कृष्ट पर्याय आहे. या दोन्ही पर्यायांमध्ये योग्य समतोल साधून आपला आपत्कालीन निधी उभारणे, हीच सर्वात शहाणपणाची रणनीती आहे; यामुळे, कोणत्याही आर्थिक नुकसानीशिवाय, गरज भासल्यास तुम्हाला निधी सहज उपलब्ध होईल याची खात्री मिळते.

Reliance Industries : जुने विक्रम मोडत देशाच्या कॉर्पोरेट जगतात रिलायन्सचा दबदबा! ‘या’साठी ठरली देशातील पहिली कंपनी

Web Title: Dont compromise on safety in pursuit of higher returns fd or mutual fund which option proves best for an emergency fund see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 02:01 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

May 14, 2026 | 04:15 AM
चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

May 14, 2026 | 02:35 AM
Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM
KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

May 14, 2026 | 12:24 AM
Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 10:11 PM
Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

May 13, 2026 | 09:59 PM
Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

May 13, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM