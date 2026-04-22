500 रुपयांची नोट थेट बाजारात येत नाही. या प्रक्रियेची सुरुवात ‘डिझाइन’ (आराखडा) टप्प्यापासून होते; या टप्प्यात नोटेचे स्वरूप, रंगसंगती आणि सुरक्षा वैशिष्ट्ये निश्चित केली जातात. त्यानंतर, छपाईसाठी एका विशेष प्रकारच्या कागदाचा आणि शाईचा वापर केला जातो हा कागद आणि शाई सामान्य कागदापेक्षा पूर्णपणे वेगळी असते. नोटांची छपाई संपूर्ण भारतात पसरलेल्या चार उच्च-सुरक्षा छपाई केंद्रांवर केली जाते. यामध्ये नाशिक (महाराष्ट्र) आणि देवास (मध्य प्रदेश) येथील केंद्रांचा समावेश होतो, जी ‘SPMCIL’ च्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त, म्हैसूर (कर्नाटक) आणि साल्बोनी (पश्चिम बंगाल) येथील छपाई केंद्रे ‘BRBNMPL’ द्वारे चालविली जातात.
भारतात, नोटा छापण्याचा एकमेव आणि अनन्य अधिकार केवळ भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) आहे. किती नोटा छापायच्या, त्यांचे विशिष्ट डिझाइन कसे असावे आणि त्यात कोणती सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट करावीत, हे सर्व निर्णय RBI च घेते. नोटांच्या प्रत्यक्ष छपाईचे काम केवळ केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतरच सुरू होते.
500 रुपयांची एक नोट छापण्यासाठी येणारा खर्च आश्चर्यकारकपणे खूपच कमी असतो. विविध अहवालांनुसार, 500रुपयांची एक नोट तयार करण्यासाठी साधारणपणे 2.29 रुपये खर्च येतो. त्याचप्रमाणे, 200 रुपयांच्या नोटेचा निर्मिती खर्च सुमारे 2.37 रुपये, तर 100 रुपयांच्या नोटेचा खर्च साधारणपणे 1.77 रुपये इतका असतो. 10 आणि 20 रुपयांसारख्या लहान मूल्यांच्या नोटा छापण्यासाठी साधारणपणे ९५ पैसे खर्च येतो.
कालांतराने, जेव्हा नोटा जुन्या होतात, फाटतात किंवा खराब होतात, तेव्हा त्या चलनातून काढून घेतल्या जातात. आपल्या ‘स्वच्छ नोट धोरणा’ अंतर्गत, RBI अशा नोटा चलनातून काढून घेते आणि त्यांचा नाश करते; तसेच त्यांच्या जागी नवीन नोटा चलनात आणल्या जातात. केवळ चलनी नोटाच नव्हे, तर नाणीही विशेष टांकसाळींमध्ये पाडली जातात. या टांकसाळी मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता आणि नोएडा येथे स्थित आहेत.
