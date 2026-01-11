Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Lenovo AI Server Manufacturing: भारत बनेल जागतिक AI सर्व्हर निर्यात केंद्र; लेनोवोची ‘Make in India’वर विश्वास  

जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी लेनोवो ही भारताला त्यांच्या पायाभूत सुविधा व्यवसायासाठी एक प्रमुख निर्यात केंद्र बनवण्याची योजना आखत आहे. ते जागतिक बाजारपेठेसाठी भारतात AI सर्व्हर डिझाइन आणि उत्पादन करेल.

Updated On: Jan 11, 2026 | 11:18 AM
Lenovo to manufacture AI servers in India

Lenovo to manufacture AI servers in India (photo-social media)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारत बनेल एआय सर्व्हरचा डिझायनर
  • आयटी दिग्गज लेनोवोने घेतला पुढाकार
  • ‘Make in India’वर ठेवला विश्वास
 

Lenovo AI Server Manufacturing: जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी लेनोवो ही भारताला त्यांच्या पायाभूत सुविधा व्यवसायासाठी एक प्रमुख निर्यात केंद्र बनवण्याची योजना आखत आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, ते जागतिक बाजारपेठेसाठी भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सर्व्हर डिझाइन आणि उत्पादन करेल, असे कंपनीचे उपाध्यक्ष आणि महाव्यवस्थापक स्कॉट टीस यांनी सीईएस २०२६ मध्ये बोलताना स्पष्ट केले. कंपनी एआय सव्र्व्हर सिस्टम विकसित करण्यासाठी त्यांच्या बंगळुरूस्थित विकास प्रयोगशाळेचा वापर करेल, जे नंतर देशांतर्गत वापर आणि निर्यात दोन्हीसर्व्हर डिझाइनसाठी पाँडिचेरी येथील त्यांच्या प्लांटमध्ये तयार केले जाईल.

हेही वाचा: India Defence Exports: ऑपरेशन ‘सिंदूर’नंतर जागतिक बाजारात वाढला भारताचा दबदबा; भारत बनतोय शस्त्रास्त्र पुरवठादार

ते म्हणाले की, आम्ही आमच्या अनेक सिंगल आणि टू-सॉकेट सिस्टम्स भारतात तयार करणार आहोत. भविष्यात त्यांना एआयचा कणा समजा. आम्ही ते भारतात तयार करू, डिझाइन आणि अभियांत्रिकी पूर्ण झाल्यानंतर, आम्ही ते येथे देखील तयार करू. हे लेनोवोच्या मूल्य साखळीचा एक महत्त्वाचा भाग असेल. टीस म्हणाले का, भारतात आमचे प्राथमिक लक्ष भारतासाठी भारत आहे. भारत आधीच यशस्वीरित्या मोबाइल फोन आणि वैयक्तिक संगणक (पीसी) तयार करतो, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे. त्यामुळे, भविष्यात भारतात सव्र्व्हर तयार करण्यात आणि त्यांची जागतिक स्तरावर निर्यात करण्यात कोणत्याही अडथळ्यांचा प्रश्नच उद्भवत नाही. लेनोवो इंडिया ही १७,००० कोटी रुपयांच्या आयटी हार्डवेअर उत्पादन प्रोत्साहन योजनेसाठी निवडलेल्या कंपन्यांपैकी एक आहे.

हेही वाचा: Techno Paints IPO: कंपनी ५०० कोटी रुपयांचा IPO लाँच करणार , सचिन तेंडुलकरला ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त

Web Title: Lenovo to manufacture ai servers in india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 11:18 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM