Lenovo AI Server Manufacturing: भारत बनेल जागतिक AI सर्व्हर निर्यात केंद्र; लेनोवोची ‘Make in India’वर विश्वास  

Lenovo AI Server Manufacturing: जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी लेनोवो ही भारताला त्यांच्या पायाभूत सुविधा व्यवसायासाठी एक प्रमुख निर्यात केंद्र बनवण्याची योजना आखत आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, ते जागतिक बाजारपेठेसाठी भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सर्व्हर डिझाइन आणि उत्पादन करेल, असे कंपनीचे उपाध्यक्ष आणि महाव्यवस्थापक स्कॉट टीस यांनी सीईएस २०२६ मध्ये बोलताना स्पष्ट केले. कंपनी एआय सव्र्व्हर सिस्टम विकसित करण्यासाठी त्यांच्या बंगळुरूस्थित विकास प्रयोगशाळेचा वापर करेल, जे नंतर देशांतर्गत वापर आणि निर्यात दोन्हीसर्व्हर डिझाइनसाठी पाँडिचेरी येथील त्यांच्या प्लांटमध्ये तयार केले जाईल.
हेही वाचा: India Defence Exports: ऑपरेशन ‘सिंदूर’नंतर जागतिक बाजारात वाढला भारताचा दबदबा; भारत बनतोय शस्त्रास्त्र पुरवठादार
ते म्हणाले की, आम्ही आमच्या अनेक सिंगल आणि टू-सॉकेट सिस्टम्स भारतात तयार करणार आहोत. भविष्यात त्यांना एआयचा कणा समजा. आम्ही ते भारतात तयार करू, डिझाइन आणि अभियांत्रिकी पूर्ण झाल्यानंतर, आम्ही ते येथे देखील तयार करू. हे लेनोवोच्या मूल्य साखळीचा एक महत्त्वाचा भाग असेल. टीस म्हणाले का, भारतात आमचे प्राथमिक लक्ष भारतासाठी भारत आहे. भारत आधीच यशस्वीरित्या मोबाइल फोन आणि वैयक्तिक संगणक (पीसी) तयार करतो, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे. त्यामुळे, भविष्यात भारतात सव्र्व्हर तयार करण्यात आणि त्यांची जागतिक स्तरावर निर्यात करण्यात कोणत्याही अडथळ्यांचा प्रश्नच उद्भवत नाही. लेनोवो इंडिया ही १७,००० कोटी रुपयांच्या आयटी हार्डवेअर उत्पादन प्रोत्साहन योजनेसाठी निवडलेल्या कंपन्यांपैकी एक आहे.
हेही वाचा: Techno Paints IPO: कंपनी ५०० कोटी रुपयांचा IPO लाँच करणार , सचिन तेंडुलकरला ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त