तेलंगणास्थित पेंट कंपनी टेक्नो पेंट्स अँड केमिकल्स पुढील आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) द्वारे ५०० कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखत आहे, असे कंपनीच्या सूत्रांनी शनिवारी सांगितले. दरम्यान, टेक्नो पेंट्सने टीम इंडियाचा माजी सलामीवीर सचिन तेंडुलकर यांना ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त केले आहे. सचिनला ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त केल्याने कंपनीला देशभरात आपला व्यवसाय वाढविण्यास मदत होईल अशी कंपनीला आशा आहे. कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे की ‘मास्टर ब्लास्टर’शी सहयोग करून, त्यांचे राष्ट्रीय उपस्थिती मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
कंपनीच्या सूत्रांनी सांगितले की टेक्नो पेंट्स अँड केमिकल्स पुढील आर्थिक वर्षात प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) द्वारे ₹५०० कोटी उभारण्याची योजना आखत आहे. टेक्नो पेंट्स अँड केमिकल्सचे अध्यक्ष अकुरी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले, “जगातील सर्वात आदरणीय क्रिकेटपटूंपैकी एक, भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांच्याशी जोडले जाण्याचा आम्हाला सन्मान आहे. या वर्षी विस्तार आणि आयपीओद्वारे आम्ही मोठे टप्पे गाठण्याची अपेक्षा करत आहोत आणि आम्हाला यापेक्षा चांगला राजदूत आणि विकास भागीदार हवा होता.” रेड्डी म्हणाले की कंपनीने २०२४-२५ मध्ये २१० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आणि चालू आर्थिक वर्षात ४५० कोटी रुपयांची अपेक्षा आहे. ते पुढे म्हणाले की कंपनी २०२९-३० पर्यंत २००० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचे लक्ष्य ठेवत आहे.
टेक्नो पेंट्स सजावटीचे, औद्योगिक आणि विशेष रंगांचे उत्पादन करते. ते ३,००० हून अधिक सजावटीच्या रंगांचे रंग देते. कंपनी सध्या तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, ओडिशा आणि चंदीगडमध्ये कार्यरत आहे. या वर्षाच्या अखेरीस हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश आणि २०२६-२७ मध्ये मध्य पूर्वेमध्ये विस्तार करण्याची योजना आहे.