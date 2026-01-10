Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Techno Paints Ipo The Company Will Launch An Ipo Worth Rs 500 Crore Has Appointed Sachin Tendulkar As Its Brand Ambassador

Techno Paints IPO: कंपनी ५०० कोटी रुपयांचा IPO लाँच करणार , सचिन तेंडुलकरला ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त

टेक्नो पेंट्स अँड केमिकल्स पुढील आर्थिक वर्षात प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) द्वारे ₹५०० कोटी उभारण्याची योजना आखत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, कंपनीचा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 07:31 PM
कंपनी ५०० कोटी रुपयांचा IPO लाँच करणार , सचिन तेंडुलकरला ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त

कंपनी ५०० कोटी रुपयांचा IPO लाँच करणार , सचिन तेंडुलकरला ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त

Follow Us:
Follow Us:

तेलंगणास्थित पेंट कंपनी टेक्नो पेंट्स अँड केमिकल्स पुढील आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) द्वारे ५०० कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखत आहे, असे कंपनीच्या सूत्रांनी शनिवारी सांगितले. दरम्यान, टेक्नो पेंट्सने टीम इंडियाचा माजी सलामीवीर सचिन तेंडुलकर यांना ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त केले आहे. सचिनला ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त केल्याने कंपनीला देशभरात आपला व्यवसाय वाढविण्यास मदत होईल अशी कंपनीला आशा आहे. कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे की ‘मास्टर ब्लास्टर’शी सहयोग करून, त्यांचे राष्ट्रीय उपस्थिती मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

. महत्त्वाचे म्हणजे, कंपनीचा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर आहे. टेक्नो पेंट्सने सचिन तेंडुलकरला तीन वर्षांसाठी ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त केले आहे. या निर्णयामुळे कंपनीचा देशभर विस्तार होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. कंपनीने म्हटले आहे की ‘मास्टर ब्लास्टर’शी संबंध जोडून, ​​त्यांचे राष्ट्रीय अस्तित्व मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे लक्षात घ्यावे की यापूर्वी, २०२३ मध्ये, कंपनीने चित्रपट अभिनेता महेश बाबू यांना ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त केले होते, ज्यांनी या भूमिकेत दोन वर्षे काम केले होते.

बिल गेट्सने दान केले रू. 7,22,14,68,00,000, कोणाच्या खात्यात झाले जमा?

५०० कोटी उभारण्याची योजना

कंपनीच्या सूत्रांनी सांगितले की टेक्नो पेंट्स अँड केमिकल्स पुढील आर्थिक वर्षात प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) द्वारे ₹५०० कोटी उभारण्याची योजना आखत आहे. टेक्नो पेंट्स अँड केमिकल्सचे अध्यक्ष अकुरी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले, “जगातील सर्वात आदरणीय क्रिकेटपटूंपैकी एक, भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांच्याशी जोडले जाण्याचा आम्हाला सन्मान आहे. या वर्षी विस्तार आणि आयपीओद्वारे आम्ही मोठे टप्पे गाठण्याची अपेक्षा करत आहोत आणि आम्हाला यापेक्षा चांगला राजदूत आणि विकास भागीदार हवा होता.” रेड्डी म्हणाले की कंपनीने २०२४-२५ मध्ये २१० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आणि चालू आर्थिक वर्षात ४५० कोटी रुपयांची अपेक्षा आहे. ते पुढे म्हणाले की कंपनी २०२९-३० पर्यंत २००० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचे लक्ष्य ठेवत आहे.

कंपनीचा परदेशात विस्तार

टेक्नो पेंट्स सजावटीचे, औद्योगिक आणि विशेष रंगांचे उत्पादन करते. ते ३,००० हून अधिक सजावटीच्या रंगांचे रंग देते. कंपनी सध्या तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, ओडिशा आणि चंदीगडमध्ये कार्यरत आहे. या वर्षाच्या अखेरीस हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश आणि २०२६-२७ मध्ये मध्य पूर्वेमध्ये विस्तार करण्याची योजना आहे.

Trump Tariff: 500% शुल्कामुळे वस्त्रोद्योगात घबराट, निर्यात थांबली तर कारखाने कसे चालतील?

Web Title: Techno paints ipo the company will launch an ipo worth rs 500 crore has appointed sachin tendulkar as its brand ambassador

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 07:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार
1

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक
2

मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा
3

पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा

India-EU FTA: ‘Mother Of All Deals’ पूर्णत्वाकडे; भारताची अर्थकारणात मोठी झेप, जागतिक अर्थव्यवस्थेत 25% वाटा अन् निर्यातीत वाढ
4

India-EU FTA: ‘Mother Of All Deals’ पूर्णत्वाकडे; भारताची अर्थकारणात मोठी झेप, जागतिक अर्थव्यवस्थेत 25% वाटा अन् निर्यातीत वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM