Liberty General Insurance: मोटर विम्याचा अनुभव बदलणार! लिबर्टी जनरल इन्शुरन्सकडून ‘लिबर्टी अशुअर’ लाँच

Liberty General Insurance: लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स लिमिटेडने अलीकडेच ‘लिबर्टी अशुअर’ नावाचे एक नवीन ॲड-ऑन कव्हर लाँच केले आहे, जे खात्रीशीर सहाय्य आणि जलद, अधिक विश्वासार्ह सेवेद्वारे खाजगी कार मालकीचा अनुभव अधिक चांगला बनवण्यासाठी डिझाइन केले आहे. हे ॲड-ऑन सोयीसुविधा, कमी वेळेचा विलंब आणि सुधारित दुरुस्ती समर्थनावर लक्ष केंद्रित करून लिबर्टीच्या मोटर विमा प्रस्तावाला अधिक मजबूत करते, ज्यामुळे दाव्यांच्या आणि बिघाडाच्या परिस्थितीत ग्राहकांना येणाऱ्या प्रमुख समस्यांचे निराकरण होते.
लिबर्टी अॅश्युअर अंतर्गत, वाहनाची दुरुस्ती लिबर्टी अधिकृत दुरुस्ती केंद्रांमध्ये केल्यास ग्राहकांना अनेक मूल्यवर्धित फायदे मिळतात. यामध्ये प्राधान्याने दुरुस्ती व वाहन सुपूर्तता, कामाच्या गुणवत्तेवर सहा महिन्यांची हमी, मोफत इंजिन ट्यून-अप, विनामूल्य ए/सी तपासणी, मोफत पिक-अप व ड्रॉप सुविधा तसेच 15,000 पेक्षा जास्त क्लेमसाठी व्हील अलाइनमेंट आणि बॅलन्सिंग यांचा समावेश आहे. याशिवाय, या अॅड-ऑनद्वारे अनिवार्य डिडक्टिबल माफ केला जातो, ज्यामुळे क्लेमच्या वेळी ग्राहकांचा खिशातून होणारा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होतो.
RBI Interest Rate Update: आरबीआयच्या होणाऱ्या पतधोरण बैठकीत रेपो दर ‘जैसे थे’ राहणार? RBI कडून स्पष्ट संकेतांची अपेक्षा
या ॲड-ऑनमध्ये ऑन-साइट दुरुस्ती, पंक्चर झालेल्या टायरसाठी मदत आणि मोठ्या बिघाडाच्या प्रसंगी वाहन स्थलांतरण यांसारख्या एकात्मिक वाहन सहाय्य सेवांचाही समावेश आहे. इलेक्ट्रिक वाहन मालकांसाठी, लिबर्टी ॲश्योर चार्ज संपल्याच्या परिस्थितीत जवळच्या अधिकृत चार्जिंग स्टेशनवर किंवा दुरुस्ती केंद्रावर वाहन स्थलांतरित करून मदत पुरवते, ज्यामुळे पारंपरिक आणि इलेक्ट्रिक दोन्ही वाहनांसाठी मदतीची सातत्यता सुनिश्चित होते.
लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स लिमिटेडचे सीईओ पराग वेद या शुभारंभप्रसंगी बोलताना म्हणाले, “आज मोटार विमा केवळ संरक्षणापुरता मर्यादित न राहता, ग्राहकांना सर्वाधिक गरज असते त्या क्षणी प्रत्यक्ष, विश्वासार्ह मदत देणारा असला पाहिजे. आमचे नवीन उत्पादन लिबर्टी अॅश्युअर हीच बदलती दृष्टी स्पष्टपणे दर्शवते. प्राधान्य सेवा, दर्जाची खात्री आणि अर्थपूर्ण मूल्यवर्धित सुविधांचा संगम करत, हे उत्पादन वाहन मालकीचा अनुभव अधिक सुलभ बनवते आणि ग्राहकांचा विश्वास दृढ करते. दुरुस्तीचा कालावधी कमी करून, त्यासंबंधित ताणतणाव कमी करत आणि सेवा मानकांमध्ये सातत्य राखत, लिबर्टी अॅश्युअर ग्राहकांना अधिक मन:शांतीसह लवकर पुन्हा रस्त्यावर परतण्यास मदत करते.”
India–US Trade Deal: भारत–अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार करार; हा करार गेमचेंजर ठरेल का?
लिबर्टी अॅश्युअर हे लिबर्टी जनरल इन्शुरन्सच्या प्रायव्हेट कार पॅकेज पॉलिसी, बंडल्ड कव्हर, स्टँडअलोन ओन डॅमेज पॉलिसी तसेच दीर्घकालीन प्रायव्हेट कार पॉलिसींमध्ये, लागू अटी व शर्तींच्या अधीन उपलब्ध आहे. या लाँचसह, लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स आपला ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोन अधिक मजबूत करत असून, दैनंदिन वाहन वापराचा अनुभव समृद्ध करणाऱ्या व्यावहारिक नवकल्पनांद्वारे मोटार विम्यात विश्वास, विश्वसनीयता आणि सेवा उत्कृष्टता अधिक दृढ करत आहे.
‘लिबर्टी अशुअर’ चे विशेष फायदे: