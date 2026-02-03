Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

वाहन चालवणे होईल अधिक स्वस्त, CNG च्या किमतीत होणार घट; खिशाला पडणार नाही भगदाड

संसदेत नववे अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की, बायोगॅस-आधारित सीएनजीवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्काची गणना करताना बायोगॅसची संपूर्ण किंमत वगळण्यात येईल.

Updated On: Feb 03, 2026 | 01:36 PM
फोटो सौजन्य: iStock

फोटो सौजन्य: iStock

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी सादर करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहे. त्यात शेतातील गवत, शहरातील कचरा आणि त्यापासून तयार होणारा बायोगॅस आता केवळ पर्यावरणीय समस्या राहिलेल्या नाहीत. सरकारने अर्थसंकल्पीय व्यासपीठावरून बायोगॅस-आधारित सीएनजी (बायो-सीएनजी मिक्स) करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारच्या या निर्णयाचा अर्थ असा की, वाहन चालवणे कमी कर-केंद्रित होईल आणि हवा स्वच्छ होईल. या अर्थसंकल्पाचे हे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे जे सामान्य माणसापर्यंत थेट पोहोचत असल्याचे दिसते. दरम्यान, संसदेत नववे अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की, बायोगॅस-आधारित सीएनजीवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्काची गणना करताना बायोगॅसची संपूर्ण किंमत वगळण्यात येईल. याचा थेट फायदा बायोगॅस-आधारित सीएनजी स्वस्त होईल आणि कराचा भार कमी होईल. पूर्वी, बायोगॅसची किंमत देखील समाविष्ट होती.

शेतीतील कचरा, पिकांचा कचरा आणि कचऱ्यापासून बायोगॅस तयार केला जातो. कमी-कार्बन इंधन तयार करण्यासाठी ते नियमित सीएनजीमध्ये मिसळले जाते. हे इंधन हळूहळू ऑटोमोबाईल क्षेत्रात लोकप्रिय होत आहे. अनेक वाहन उत्पादक या इंधनावर चालणारी वाहने वेगाने आणत आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणाचे नुकसान कमी होईल आणि स्वच्छ ऊर्जेला चालना मिळेल.

काय होता आधीचा नियम?

2023 मध्ये, सरकारने बायोगॅससाठी अंशतः सवलत दिली. त्यावेळी, उत्पादन शुल्कातून केवळ बायोगॅसवर भरलेला जीएसटी वजा करण्यात आला होता. बायोगॅसची संपूर्ण किंमत सूट देण्यात आली नव्हती. यामुळे दुहेरी कराचा भार निर्माण झाला. सध्या, नियमित सीएनजीवर अंदाजे 14 टक्के केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारले जाते. प्रति किलो सीएनजी सुमारे १४ ते १५ रुपये कर म्हणून जोडला जातो. जुन्या नियमांनुसार, बायोगॅस-मिश्रित सीएनजीवर देखील बायोगॅस भागावर अंदाजे 9 टक्के कर आकारला जात होता.

नवीन धोरण किती सवलत देईल?

बायोगॅसच्या संपूर्ण मूल्यावरील उत्पादन शुल्क पूर्णपणे काढून टाकले जाईल. यामुळे सीएनजीची किंमत प्रति किलो काही रुपयांनी कमी होऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, ही सवलत थेट ग्राहकांना दिली जाईल. या निर्णयामुळे सीएनजीवर चालणाऱ्या ट्रक, कार आणि तीनचाकी वाहनांच्या किमती कमी होतील. विशेषतः व्यावसायिक वाहन चालकांना डिझेलचा स्वस्त पर्याय उपलब्ध होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ परवडणाऱ्या बायोगॅस सीएनजीचाच फायदा होणार नाही तर तेल आयातीवरील अवलंबित्वही कमी होईल.

हेदेखील वाचा : Chandrapur News: अन्नदात्याला न्याय मिळाला का? अर्थसंकल्पावरून राजकीय वाद पेटला; सत्ताधाऱ्यांकडून कौतुक, विरोधकांची टीका

Web Title: Driving will become cheaper as cng prices are set to decrease

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 01:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Union Budget 2026: पुण्याच्या आर्थिक भवितव्याला नवी दिशा; पुणे मेट्रोसाठी ५१७ कोटी ; ‘ग्रोथ हब’ साठी ५ हजार कोटींची तरतूद
1

Union Budget 2026: पुण्याच्या आर्थिक भवितव्याला नवी दिशा; पुणे मेट्रोसाठी ५१७ कोटी ; ‘ग्रोथ हब’ साठी ५ हजार कोटींची तरतूद

Union Budget 2026: रोजगाराचा नवा रोडमॅप! यंदाच्या अर्थसंकल्पातील ‘या’ तरतुदींमुळे बेरोजगारांची होईल सुटका
2

Union Budget 2026: रोजगाराचा नवा रोडमॅप! यंदाच्या अर्थसंकल्पातील ‘या’ तरतुदींमुळे बेरोजगारांची होईल सुटका

Education Union Budget 2026 : यंदाच्या बजेटमध्ये शिक्षणासाठी ‘या’ विशेष तरतुदी! रोजगार वाढीला दिली चालना
3

Education Union Budget 2026 : यंदाच्या बजेटमध्ये शिक्षणासाठी ‘या’ विशेष तरतुदी! रोजगार वाढीला दिली चालना

Union Budget History: कसे होते देशाचे पहिले बजेट? ‘या’ क्षेत्रांना देण्यात आले प्राधान्य; आकडा ऐकून बसेल शॉक
4

Union Budget History: कसे होते देशाचे पहिले बजेट? ‘या’ क्षेत्रांना देण्यात आले प्राधान्य; आकडा ऐकून बसेल शॉक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वाहन चालवणे होईल अधिक स्वस्त, CNG च्या किमतीत होणार घट; खिशाला पडणार नाही भगदाड

वाहन चालवणे होईल अधिक स्वस्त, CNG च्या किमतीत होणार घट; खिशाला पडणार नाही भगदाड

Feb 03, 2026 | 01:36 PM
अनेक महिने नैराश्य, बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यानंतर घ्यावी लागली थेरपी, अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव

अनेक महिने नैराश्य, बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यानंतर घ्यावी लागली थेरपी, अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव

Feb 03, 2026 | 01:35 PM
Uttarpradesh Crime: पती-पत्नीच्या वादाचा भयानक शेवट; विळ्याने सपासप वार करून अल्पवयीन मुलाचा घेतला जीव, नंतर…

Uttarpradesh Crime: पती-पत्नीच्या वादाचा भयानक शेवट; विळ्याने सपासप वार करून अल्पवयीन मुलाचा घेतला जीव, नंतर…

Feb 03, 2026 | 01:33 PM
Thane News : ठाण्यातील १८ मजली इमारतीला भीषण आग, दोन जण जखमी तर ७० जणांना वाचवण्यात यश

Thane News : ठाण्यातील १८ मजली इमारतीला भीषण आग, दोन जण जखमी तर ७० जणांना वाचवण्यात यश

Feb 03, 2026 | 01:32 PM
RBI Interest Rate Update: आरबीआयच्या होणाऱ्या पतधोरण बैठकीत रेपो दर ‘जैसे थे’ राहणार? RBI कडून स्पष्ट संकेतांची अपेक्षा

RBI Interest Rate Update: आरबीआयच्या होणाऱ्या पतधोरण बैठकीत रेपो दर ‘जैसे थे’ राहणार? RBI कडून स्पष्ट संकेतांची अपेक्षा

Feb 03, 2026 | 01:28 PM
२०२०मध्ये चिनी सैन्याशी संघर्ष अन राजनाथ सिंहांचा फोन…; माजी CDS मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकात नेमकं काय म्हटलंय

२०२०मध्ये चिनी सैन्याशी संघर्ष अन राजनाथ सिंहांचा फोन…; माजी CDS मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकात नेमकं काय म्हटलंय

Feb 03, 2026 | 01:24 PM
Formula One पुन्हा येणार भारतात, केंद्रीय मंत्र्यांनी सुरू केले प्रयत्न; कधी झाली होती पहिली Race

Formula One पुन्हा येणार भारतात, केंद्रीय मंत्र्यांनी सुरू केले प्रयत्न; कधी झाली होती पहिली Race

Feb 03, 2026 | 01:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM