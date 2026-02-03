WPL 2026 Eliminator : DC vs GG एलिमिनेटर सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार चाहत्यांना? वाचा संपूर्ण तपशील एका क्लिकवर

महिला प्रीमियर लीग (WPL) च्या चौथ्या हंगामाचा एलिमिनेटर सामना आज गुजरात जायंट्स (GG) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (DC) यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना वडोदऱ्यातील कोटाम्बी स्टेडियमवर संध्याकाळी ७:३० वाजता भारतीय वेळेनुसार सुरू होईल. टॉस संध्याकाळी ७ वाजता होईल. या सामन्यातील विजेता संघ ५ फेब्रुवारी रोजी वडोदऱ्यात होणाऱ्या अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूशी सामना करेल. हा सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देण्यात आली आहे.
गुजरात जायंट्स विरूद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यामध्ये आज एलिमिनेटर सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना वडोदरामध्ये खेळवला जाणार आहे, हा सामना भारतीय वेळेनुसार 7.30 मिनिटांनी सुरू होणार आहे, या सामन्याचे नाणेफेक 7 वाजता होईल. हा सामना क्रिकेट चाहते स्टार स्पोर्ट्सवर पाहू शकतात तर या सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग जिओहाॅटस्टार चाहत्यांना पाहता येणार आहे.
WPL 2026 : एलिमिनेटर सामन्यात अॅशले गार्डनर आणि जेमिमा रॉड्रिग्ज आमनेसामने! कोण मारणार बाजी, कोणाला मिळणार फायनलचे तिकीट?
सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये वडोदराची खेळपट्टी धावांसाठी आव्हानात्मक होती. त्यावेळी प्रथम फलंदाजी करणे फायदेशीर होते, परंतु गेल्या काही सामन्यांमध्ये धावा काढणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडू शकतो. जेमिमा रॉड्रिग्जच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली कॅपिटल्सने सलग चौथ्यांदा प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला.
⚔️ TIME FOR THE ELIMINATOR ⚔️ As @Giant_Cricket eye their first-ever TATA WPL Final, @DelhiCapitals would leave no stone unturned to march into their 4th successive Final! 🔥 After serving us two thrilling league games, who will win this crucial knockout fixture? 🤔#TATAWPL… pic.twitter.com/qRAvq2bVRN — Star Sports (@StarSportsIndia) February 3, 2026
संघ ८ गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर राहिला. यापूर्वी, मेग लॅनिंगच्या नेतृत्वाखाली संघ तीन हंगामात अव्वल स्थानावर होता, परंतु कधीही अंतिम फेरीत पोहोचू शकला नाही. गुजरात जायंट्सने सलग दुसऱ्या हंगामात प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला. गेल्या हंगामात संघ तिसऱ्या स्थानावर राहिला होता परंतु मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या नॉकआउट सामन्यात विजय मिळवू शकला नाही. यावेळी गुजरातने मुंबईला हरवून प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला.
गुजरात जायंट्समधील दोन्ही संघांपैकी संभाव्य ११ खेळाडू : बेथ मुनी (यष्टीरक्षक), सोफी डेव्हाईन, अनुष्का शर्मा, अॅशले गार्डनर (कर्णधार), जॉर्जिया वेअरहॅम, भारती फूलमाळी, कनिका आहुजा, काशवी गौतम, तनुजा कंवर, राजेश्वरी गायकवाड आणि रेणुका सिंग.
दिल्ली कॅपिटल्स: लिझेल ली (यष्टीरक्षक), शफाली वर्मा, लॉरा वोल्वार्ड, जेमिमाह रॉड्रिग्ज (कर्णधार), मारिझान कॅप, शेनेल हेन्री, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, मिन्नू मणी, नंदनी शर्मा आणि श्री चरणी.