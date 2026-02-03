Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India–US Trade Deal: भारत–अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार करार; हा करार गेमचेंजर ठरेल का?

भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या व्यापार कराराला भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक ऐतिहासिक वळण मानले जात आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील फोन संभाषणानंतर हा करार जाहीर करण्यात आला.

Updated On: Feb 03, 2026 | 12:32 PM
India–US Trade Deal: भारत–अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार करार; हा करार गेमचेंजर ठरेल का?

India–US Trade Deal: भारत–अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार करार; हा करार गेमचेंजर ठरेल का? (फोटो-सोशल मीडिया)

  • भारत-अमेरिकेत धोरणात्मक भागीदारी
  • कामगार-केंद्रित उद्योगांना दिलासा
  • ५०० अब्ज डॉलर्सची खरेदी निश्चित
 

India–US Trade Deal: भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या व्यापार कराराला भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक ऐतिहासिक वळण मानले जात आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील फोन संभाषणानंतर हा करार जाहीर करण्यात आला. हा करार पूर्णपणे व्यवहारावर आधारित आहे, ज्यामध्ये दोन्ही देश एकमेकांना महत्त्वपूर्ण सवलती देत ​​आहेत. या कराराच्या प्रमुख अटी आणि कोणत्या भारतीय क्षेत्रांना त्याचा सर्वाधिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे ते पाहूया.

India-US Trade Deal : ट्रम्पचा राग निवळला अन् व्यापाऱ्यांचा आला सुवर्णकाळ; भारतातील ‘या’ क्षेत्रांना होणार फायदा

कराराच्या प्रमुख अटी कोणत्या?

  • अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर लादलेला अतिरिक्त कर २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला.
  • या कराराची सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे भारत आता रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी न करता अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडून खरेदी करेल.
  • भारताने अमेरिकन उत्पादनांवरील सर्व कर आणि नॉन-कर अडथळे हळूहळू दूर करण्यास वचनबद्ध आहे.
  • ‘बाय अमेरिकन’ धोरणांतर्गत, अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्स किमतीची ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कोळसा आणि कृषी उत्पादने खरेदी करेल.
अमेरिकेच्या कर कपातीमुळे भारताच्या निर्यातीला लक्षणीय वाढ होईल. कापड आणि वस्त्र क्षेत्रात कर कमी केल्याने अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय कपडे स्वस्त होतील, ज्यामुळे ऑर्डर आणि निर्यात वाढेल. तसेच, आयटी सेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिकेकडून उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनांची वाढलेली खरेदी भारतीय आयटी कंपन्यांना मोठ्या प्रकल्पांसाठी आणि सह-विकासासाठी नवीन संधी प्रदान करू शकते. अगदी फार्मा क्षेत्रात देखील औषध निर्यातीवरील कराचा भार कमी केल्याने अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय जेनेरिक औषधांची उपस्थिती आणखी मजबूत होईल. त्याचप्रमाणे अमेरिका ही भारतीय ऑटो पार्ट्स कंपन्यांसाठी एक प्रमुख बाजारपेठ आहे. सुमारे ७ टक्के कर कपात केल्याने कंपन्यांचा नफा वाढेल. हस्तनिर्मित दागिने आणि लेदर उत्पादनांवरील शुल्कात कपात केल्याने या कामगार-केंद्रित उद्योगांना लक्षणीय दिलासा मिळेल.

Today Gold-Silver Price: सोनं आणि चांदीच्या किमती कोसळल्या! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळेल नवे वळण

भारत-अमेरिका यांच्या कराराच्या बातमीनंतर, शेअर बाजारात निफ्टीमध्ये जवळपास 1,000 अंकांची वाढ दिसून आली. गुंतवणूकदारांना आशा आहे की, यामुळे भारताच्या GDP वाढीला एक नवीन चालना मिळेल. तसेच, यूके आणि युरोपियन युनियननंतर, अमेरिकेसोबतचा असा व्यापक करार भारतासाठी एक मोठे राजनैतिक यश मानले जात आहे, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा अमेरिका आपल्या टॅरिफ धोरणांवर कठोर भूमिका घेत होता. तज्ज्ञांचे मत आहे की हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नाही, तर चीनच्या तुलनेत भारताला अमेरिकेचा सर्वात विश्वासार्ह आर्थिक भागीदार म्हणून स्थापित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

Published On: Feb 03, 2026 | 12:32 PM

