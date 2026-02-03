India–US Trade Deal: भारत–अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार करार; हा करार गेमचेंजर ठरेल का?

India–US Trade Deal: भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या व्यापार कराराला भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक ऐतिहासिक वळण मानले जात आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील फोन संभाषणानंतर हा करार जाहीर करण्यात आला. हा करार पूर्णपणे व्यवहारावर आधारित आहे, ज्यामध्ये दोन्ही देश एकमेकांना महत्त्वपूर्ण सवलती देत आहेत. या कराराच्या प्रमुख अटी आणि कोणत्या भारतीय क्षेत्रांना त्याचा सर्वाधिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे ते पाहूया.
India-US Trade Deal : ट्रम्पचा राग निवळला अन् व्यापाऱ्यांचा आला सुवर्णकाळ; भारतातील ‘या’ क्षेत्रांना होणार फायदा
कराराच्या प्रमुख अटी कोणत्या?
Today Gold-Silver Price: सोनं आणि चांदीच्या किमती कोसळल्या! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर
भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळेल नवे वळण
भारत-अमेरिका यांच्या कराराच्या बातमीनंतर, शेअर बाजारात निफ्टीमध्ये जवळपास 1,000 अंकांची वाढ दिसून आली. गुंतवणूकदारांना आशा आहे की, यामुळे भारताच्या GDP वाढीला एक नवीन चालना मिळेल. तसेच, यूके आणि युरोपियन युनियननंतर, अमेरिकेसोबतचा असा व्यापक करार भारतासाठी एक मोठे राजनैतिक यश मानले जात आहे, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा अमेरिका आपल्या टॅरिफ धोरणांवर कठोर भूमिका घेत होता. तज्ज्ञांचे मत आहे की हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नाही, तर चीनच्या तुलनेत भारताला अमेरिकेचा सर्वात विश्वासार्ह आर्थिक भागीदार म्हणून स्थापित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.