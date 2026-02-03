‘Dhurandhar 2’ चा टीझर पाहिल्यानंतर चाहत्यांचा संताप; म्हणाले ‘अरे, हे आधीच दाखवले आहे, काहीतरी नवीन करायचं’

आदित्य धर दिग्दर्शित ‘धुरंधर २’ चा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. ‘धुरंधर २’ असो किंवा ‘धुरंधर द रिव्हेंज’, या चित्रपटाची झलक पाहून चाहत्यांना आणखी आनंद झाला आहे. परंतु, चित्रपटाला अजूनही संमिश्र प्रतिक्रिया मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. जर तुम्ही टीझर पाहिला असेल, तर तुम्हाला समजेल की धुरंधरचे चाहते या नवीन थरार आणि साहसासाठी का उत्सुक आहेत. दुसऱ्या भागाचा विचार करता, त्यातील प्रत्येक सीनमध्ये दुप्पट अॅक्शन दिसून येणार आहे.
‘गोलमाल ५’मध्ये मोठा ट्विस्ट? हा प्रसिद्ध अभिनेता खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार, चाहत्यांमध्ये खळबळ
चाहत्यांच्या समोर आल्या प्रतिक्रिया
प्रत्येकजण टीझरची आतुरतेने वाट पाहत असताना अखेर हा टीझर रिलीज झाला, आणि चाहते आता त्यावर भरभरून आपले मत मांडत आहेत. काही चाहत्यांना हा टीझर आवडला तर, काहींनी नाराजी व्यक्ती केली आहे. एकाने लिहिले, “अरे, तू मला फसवलेस भाऊ.” दुसऱ्याने टिप्पणी केली, “हे चित्रपटाच्या शेवटीही हेच दाखवले होते. तू सर्वांना फसवलं आहेस.” दुसऱ्याने लिहिले, “हे मी थिएटरमध्ये पाहिले होते.” एकाने लिहिले, “मला काही नवीन फुटेज पाहण्याची आशा होती, पण हे पहिल्या भागाच्या शेवटी दाखवलेले तेच फुटेज आहे.” दुसऱ्याने टिप्पणी केली, “भाऊ, तू काहीतरी नवीन अपलोड करायला हवे होते. प्रत्येकाने हे आधीच पाहिले आहे.”
अनेक महिने नैराश्य, बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यानंतर घ्यावी लागली थेरपी, अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव
‘धुरंधर २’ कधी होणार प्रदर्शित?
आदित्य धर यांचा धुरंधर हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हिंदी चित्रपट बनला आहे, ज्याने कल्ट आणि पॉप संस्कृतीमध्ये आपले स्थान मजबूत केले आहे. आता, धुरंधर: द रिव्हेंजसह, ही कथा आणखी मोठ्या, धाडसी आणि अधिक शक्तिशाली सिनेमॅटिक विश्वात रूपांतरित होण्यासाठी सज्ज आहे. हा चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी ईद, गुढी पाडवा आणि उगादीच्या निमित्ताने थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. आणि हा प्रेक्षकांसाठी हिंदी, तेलगू, तमिळ, कन्नड आणि मल्याळम भाषेत उपलब्ध असणार आहे. दक्षिण भारतात चित्रपटाची जोरदार मागणी पाहता, हा धोरणात्मक विस्तार २०२६ ला धुरंधरचे वर्ष म्हणून स्थान देत आहे.