Louis Philippe कडून ‘तिकिट टू बहामास’ लाँच! स्प्रिंग समर २०२६ साठी कोस्टल लक्झरीचा नवा ट्रेंड

Aditya Birla Fashion and Retail Limited अंतर्गत कार्यरत असलेल्या प्रीमियम मेन्सवेअर ब्रँड Louis Philippe ने स्प्रिंग समर २०२६ साठी ‘तिकिट टू बहामास’ हे आकर्षक कलेक्शन सादर केले आहे. आधुनिक पुरुषांसाठी खास डिझाइन केलेले हे कलेक्शन आलिशान बीच क्लब लाइफस्टाइल आणि उष्णकटिबंधीय सहलींच्या अनुभवातून प्रेरित आहे.
या कलेक्शनमध्ये रंग, पोत आणि स्टाइल यांचा समतोल साधत उन्हाळ्यातील आरामदायी आणि स्टायलिश फॅशन सादर करण्यात आली आहे. सूर्यप्रकाशाची आठवण करून देणारे सिट्रस टोन्स लेमन आणि ऑरेंज तसेच थंडावा देणारे सॉर्बेट पेस्टल्स यांचा समावेश यामध्ये आहे. हे रंग केवळ आकर्षक नसून उन्हाळ्यात परिधान करण्यासाठीही योग्य ठरतात.
आराम आणि स्टाइल यांचा मिलाफ साधणाऱ्या या कलेक्शनमध्ये हलके, हवा खेळती ठेवणारे लिनन फॅब्रिक्स वापरण्यात आले आहेत. लिनन शर्ट्स, पेस्टल पोलो टी-शर्ट्स आणि सॉर्बेट-टोन्ड शॉर्ट्स यामुळे कॅज्युअल लुकला नवी उंची मिळते. तसेच उष्णकटिबंधीय प्रिंट्स असलेले शर्ट्स आणि विंटेज बीच क्लब प्रेरित शॉकेट्स कलेक्शनला आधुनिक आणि रिसॉर्ट-फील देतात. या लाँचबाबत बोलताना कंपनीचे चीफ बिझनेस ऑफिसर अनिल एस. कुमार म्हणाले की, ‘तिकिट टू बहामास’ हे कलेक्शन आलिशान बीच क्लबमधील निवांत आणि सुखद अनुभव परिधानात आणते. उन्हाळ्यासाठी योग्य फॅब्रिक्स, आकर्षक रंगसंगती आणि कम्फर्टेबल सिल्हूट्स यांच्या मदतीने पुरुषांना स्टायलिश कॅज्युअल वेअर घालण्याचा आत्मविश्वास मिळतो, हीच Louis Philippe ची ओळख आहे.
हे कलेक्शन विविध प्रसंगांसाठी उपयुक्त आहे. सुट्ट्यांमधील सहली, पूलसाइड ब्रंच, समुद्रकिनाऱ्यावरील सायंकाळी फेरफटका किंवा शहरातील कॅज्युअल भेटी प्रत्येक प्रसंगासाठी हे कपडे योग्य ठरतात. आधुनिक टेलरिंग, हवेशीर फॅब्रिक्स आणि उन्हाळ्याशी सुसंगत रंगसंगती यामुळे संपूर्ण समर वॉर्डरोब आकर्षक आणि उठावदार बनतो. ‘तिकिट टू बहामास’ कलेक्शन देशभरातील Louis Philippe स्टोअर्स, अधिकृत रिटेल आउटलेट्स तसेच ब्रँडच्या अधिकृत वेबसाइट आणि मोबाइल अॅपवर उपलब्ध आहे.