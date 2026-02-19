दक्षिणी इराणमध्ये 5.5 तीव्रतेच्या भूकंपामुळे दहशत, अणुचाचणीच्या भीतीमुळे घबराट

पहाटे ३:४३ वाजता भूकंप झाला
जर्मन भूगर्भीय संशोधन केंद्र जीएफझेडच्या मते, गुरुवारी पहाटे ३:४३ वाजता दक्षिण इराणमध्ये भूकंप झाला. भूकंपाचा केंद्रबिंदू सुरुवातीला १० किलोमीटर खोलीवर होता, जो २७.३६ अंश उत्तर अक्षांश आणि ५२.६० अंश पूर्व रेखांशावर होता.
आजूबाजूच्या भागात भूकंपाचे धक्के जाणवले. भूकंपाच्या उथळ खोलीमुळे, उपकेंद्रीय क्षेत्रात आणि आसपास मध्यम स्वरूपाचे धक्के जाणवले. सुमारे ३५,००० लोकसंख्या असलेले मोहर हे जवळच्या शहरी केंद्रांपैकी एक आहे. फार्स प्रांतातील जवळच्या शहरांमधील रहिवाशांनाही सौम्य भूकंपाचे धक्के जाणवले. अद्याप मृत्यू किंवा गंभीर जखमी झाल्याचे कोणतेही निश्चित वृत्त नाही. स्थानिक अधिकारी मैदानी भागात माहिती गोळा करत आहेत. इराणी माध्यमांनी शेजारच्या बुशेहर प्रांतातील असालुयेजवळ ४.२ आणि ४.७ तीव्रतेचे दोन लहान भूकंपाचे धक्के जाणवल्याचे वृत्त दिले आहे. या घटना दक्षिण इराणमधील मुख्य भूकंपाशी संबंधित आहेत की नाही हे स्पष्ट नाही.
इराणच्या भूकंपीय क्रियांकडे सध्या लक्ष
इराण प्रमुख टेक्टोनिक सीमेवर वसलेला आहे आणि वारंवार मध्यम तीव्रतेचे भूकंप अनुभवतो. प्रादेशिक फॉल्ट लाइनमुळे दक्षिण इराणमध्ये यापूर्वीही अशाच तीव्रतेचे भूकंप झाले आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की उथळ भूकंप पृष्ठभागावर समान तीव्रतेच्या खोल भूकंपांपेक्षा अधिक तीव्रतेचे कंपन निर्माण करतात. इराण भूकंपानंतर त्सुनामीचा इशारा देण्यात आलेला नाही. पायाभूत सुविधांना, विशेषतः ऊर्जा प्रतिष्ठानांना मोठे नुकसान झाल्याचे कोणतेही वृत्त नाही.
हा भूकंप नाही का?
सोशल मीडियावर अशी चर्चा आहे की हा नैसर्गिक भूकंप नसून एक छुपी अणुचाचणी असू शकते. इराणने अणुचाचणी केल्याच्या अफवा देखील पसरत आहेत ज्यामुळे पृथ्वी हादरली. तथापि, त्याची पुष्टी झालेली नाही.
अमेरिका हल्ला करेल का?
दरम्यान, अहवाल असे दर्शवितात की अमेरिकन सैन्य या आठवड्याच्या शेवटी इराणवर हल्ला करण्यास तयार आहे. तथापि, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेहरानशी सशस्त्र संघर्षाला अधिकृतता देणार की नाही याबद्दल अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. युद्धनौका, लढाऊ विमाने आणि इंधन भरणारी विमाने यासह मध्य पूर्वेत मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन लष्करी उभारणीच्या दरम्यान ही घटना घडली आहे, ज्यामुळे इराणविरुद्ध सतत मोहिमेचा पाया रचला जात आहे.