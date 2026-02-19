Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मोबाईल डेटाप्रमाणे Jio देणार सर्वांसाठी स्वस्त AI सेवा, मुकेश अंबानींनी सांगितला प्लॅन…

जिओ आता इंटरनेट युगानंतर भारताला इंटेलिजेंस युगात जोडण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे. AI सेवा मोबाईल डेटा प्रमाणे परवडणारी, भारतीय भाषांमध्ये आणि विविध क्षेत्रांसाठी उपलब्ध होणार आहेत.

Updated On: Feb 19, 2026 | 03:16 PM
mukesh ambani jio ai
  • Jio भारतीयांसाठी देणार सर्वात स्वस्त AI सेवा
  • जिओ AI करणार भारतीय भाषांमध्ये काम
  • AI रेडी टेडा सेंटर पार्क नेमकं काय? 
AI Summit Mukesh Ambani: भारताचे अब्जाधीश उद्योगपती आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांनीही AI इम्पॅक्ट समिटमध्ये मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. ज्याप्रमाणे कमी किमतीत डेटा उपलब्ध करुन दिला गेला त्याच प्रमाणे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AIला सामान्य भारतीय नागरिकांना उपलब्ध करुन दिलं जाणार आहे. JIO भारताला इंटरनेट युगानंतर इंटेलिजेंस युगाशी जोडणार असल्याचं अंबानींनी स्पष्ट केलं.

प्रिमियम मिड-रेंजमध्ये घमासान, 6500mAh बॅटरी, 50MP कॅमेरासारख्या फीचर्ससह Vivo V70 Eliteची मार्केटमध्ये धमाकेदार एन्ट्री

जिओ भारतीय भाषांमध्ये देणार AI सेवा

जिओ AI बाबत बोलताना मुकेश अंबानींनी सांगितलं की, “जिओ AI भारतीय भाषांमध्ये काम करणार आहे. ज्यामुळे शेतकरी, तरुण, विद्यार्थी आणि लहान व्यवसायिक त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत एआय वापरतील. कंपनीने यासाठी वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म लाँच केले आहेत. शिक्षणासाठी जिओ शिक्षा एआय, आरोग्यासाठी जिओ आरोग्य एआय, शेतीसाठी जिओ कृषी आणि सामान्य वापरासाठी जिओ भारत आयक्यू असे प्लॅटफॉर्म लाँच केले आहेत. ज्यामुळे स्थानिक भाषांमध्ये एआय काम करेल आणि उपाय सुचवेल.

AI रेडी टेडा सेंटर पार्क नेमकं काय?

मुकेश अंबानींनी AI रेडी टेडा सेंटर पार्कबाबत सांगितलं की, कंपनी जामनगरमध्ये टप्प्याटप्प्याने मल्टी-गीगावॅट AI-रेडी डेटा सेंटर पार्क विकसित करत आहे. २०२६ च्या शेवटी १२० मेगावॅट क्षमतेसह ते सुरू करणार असल्याचं उद्दिष्ट आहे. आणि त्यानंतर हा क्षमता एक गिगावॅटपर्यंत वाढवली जाणार आहे. ही संपूर्ण पायाभूत सुविधा ग्रीन एनर्जीवर आधारित असेल. याशिवाय जिओ तिच्या नेटवर्कद्वारे देशव्यापी संगणकीय क्षमता प्रदान करेल, ज्यामुळे व्यक्ती, दुकाने, शाळा, रुग्णालये आणि शेतांना कमी खर्चात आणि उच्च गतीने AI सेवा पुरवली जाऊ शकेल.

भारत बनू शकतो 21 व्या शतकातील AI पॉवर

मुकेश अंबानी यांनी विश्वास व्यक्त केला की, जर तंत्रज्ञान सुलभ, परवडणारं आणि देशाच्या गरजांनुसार विकसित केलं गेलं तर भारत २१ व्या शतकात एक आघाडीची AI पॉवर बनू शकते. जिओने केलेल्या या घोषणांवरून कंपनी कनेक्टिव्हिटीनंतर आता एआयला पुढील राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचं दिसून येत आहे. AIशी संबंधित समस्यांबाबत बोलताना अंबानी म्हणाले, “एआय हा मंत्र आहे जो प्रत्येक उपकरणाला जलद, चांगले आणि स्मार्ट काम करण्यास सक्षम बनवतो. मला AIला एका आधुनिक रुपात पाहायचं आहे, जे निरंतर सेवा देऊ शकतं. AI नोकऱ्या हिरावून घेणार नाही, उलट उच्च-कुशल कामात नवीन संधी निर्माण करणार आहे.”

iPhone 17 Pro Max खरेदीची संधी! Amazon वर ₹10,000 पर्यंतची मोठी सूट

Web Title: Jio will give low cost ai to indians mukesh ambani india ai impact summit 2026

Published On: Feb 19, 2026 | 03:16 PM

Published On: Feb 19, 2026 | 03:16 PM

Topics:  

Feb 19, 2026 | 03:16 PM
