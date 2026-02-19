मोबाईल डेटाप्रमाणे Jio देणार सर्वांसाठी स्वस्त AI सेवा, मुकेश अंबानींनी सांगितला प्लॅन…

प्रिमियम मिड-रेंजमध्ये घमासान, 6500mAh बॅटरी, 50MP कॅमेरासारख्या फीचर्ससह Vivo V70 Eliteची मार्केटमध्ये धमाकेदार एन्ट्री
जिओ AI बाबत बोलताना मुकेश अंबानींनी सांगितलं की, “जिओ AI भारतीय भाषांमध्ये काम करणार आहे. ज्यामुळे शेतकरी, तरुण, विद्यार्थी आणि लहान व्यवसायिक त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत एआय वापरतील. कंपनीने यासाठी वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म लाँच केले आहेत. शिक्षणासाठी जिओ शिक्षा एआय, आरोग्यासाठी जिओ आरोग्य एआय, शेतीसाठी जिओ कृषी आणि सामान्य वापरासाठी जिओ भारत आयक्यू असे प्लॅटफॉर्म लाँच केले आहेत. ज्यामुळे स्थानिक भाषांमध्ये एआय काम करेल आणि उपाय सुचवेल.
मुकेश अंबानींनी AI रेडी टेडा सेंटर पार्कबाबत सांगितलं की, कंपनी जामनगरमध्ये टप्प्याटप्प्याने मल्टी-गीगावॅट AI-रेडी डेटा सेंटर पार्क विकसित करत आहे. २०२६ च्या शेवटी १२० मेगावॅट क्षमतेसह ते सुरू करणार असल्याचं उद्दिष्ट आहे. आणि त्यानंतर हा क्षमता एक गिगावॅटपर्यंत वाढवली जाणार आहे. ही संपूर्ण पायाभूत सुविधा ग्रीन एनर्जीवर आधारित असेल. याशिवाय जिओ तिच्या नेटवर्कद्वारे देशव्यापी संगणकीय क्षमता प्रदान करेल, ज्यामुळे व्यक्ती, दुकाने, शाळा, रुग्णालये आणि शेतांना कमी खर्चात आणि उच्च गतीने AI सेवा पुरवली जाऊ शकेल.
मुकेश अंबानी यांनी विश्वास व्यक्त केला की, जर तंत्रज्ञान सुलभ, परवडणारं आणि देशाच्या गरजांनुसार विकसित केलं गेलं तर भारत २१ व्या शतकात एक आघाडीची AI पॉवर बनू शकते. जिओने केलेल्या या घोषणांवरून कंपनी कनेक्टिव्हिटीनंतर आता एआयला पुढील राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचं दिसून येत आहे. AIशी संबंधित समस्यांबाबत बोलताना अंबानी म्हणाले, “एआय हा मंत्र आहे जो प्रत्येक उपकरणाला जलद, चांगले आणि स्मार्ट काम करण्यास सक्षम बनवतो. मला AIला एका आधुनिक रुपात पाहायचं आहे, जे निरंतर सेवा देऊ शकतं. AI नोकऱ्या हिरावून घेणार नाही, उलट उच्च-कुशल कामात नवीन संधी निर्माण करणार आहे.”
