Tata Group-OpenAI युती; भारताचे 'एआय हब' होण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल

Tata Group-Open AI Partnership: भारतातील तंत्रज्ञान जगात मोठी उलथापालथ होणार असून AI तंत्रज्ञानात मोठी प्रगती होणार आहे. टाटा ग्रुप आणि त्यांची प्रमुख आयटी कंपनी, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) यांनी Open AI सोबत एक धोरणात्मक एआय युतीची घोषणा केली आहे. ही भागीदारी एजंटिक एआय सोल्यूशन्स विकसित करण्यापासून ते भारतात मोठे डेटा सेंटर बांधण्यापर्यंत केली या. भारताला जागतिक एआय हब बनवण्याच्या दिशेने हे महत्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
या कराराचा एक प्रमुख आधारस्तंभ १०० मेगावॅट डेटा सेंटर असेल, जो भविष्यात १ गिगावॅटपर्यंत वाढवता येईल. १ गिगावॅट डेटा सेंटरची किंमत साधारणपणे ३५ ते ५० अब्ज असते. हा प्रकल्प केवळ भारताच्या एआय पायाभूत सुविधांना बळकटी देणार नाही तर देशाला जागतिक क्लाउड आणि डेटा इकोसिस्टममध्ये प्रमुख भूमिका देऊ शकेल.
ओपनएआय आणि टीसीएस संयुक्तपणे विशिष्ट उद्योगांसाठी डिझाइन केलेले एजंटिक एआय सोल्यूशन्स विकसित करतील. मानवी हस्तक्षेपाची आवश्यकता कमी करून या एआय सिस्टम काही विशिष्ट परिस्थितीत स्वायत्तपणे कार्य करण्यास सक्षम असतील. यामुळे बँका, रुग्णालये, कारखाने आणि दुकाने यासारख्या क्षेत्रातील काम जलद आणि सोपे होईल. कमी वेळेत जास्त काम पूर्ण करता येईल, ज्यामुळे चुका होण्याची शक्यता कमी होईल.
ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन सध्या भारतात एआय शिखर परिषदेत सहभागी होत आहेत. ते युनायटेड स्टेट्ससह अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात डेटा सेंटर बांधण्याच्या योजनांवर काम करत आहेत. कंपनीने ‘स्टारगेट’ नावाच्या प्रकल्पांतर्गत 500 अब्ज पर्यंत गुंतवणूक करण्याची योजना जाहीर केली आहे, जी त्यानंतर 1.4 ट्रिलियन पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. भारतातील ही भागीदारी ओपनएआयच्या जागतिक विस्तार धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग मानली जाते.
टीसीएस त्यांच्या जागतिक ग्राहकांसाठी ओपनएआय-आधारित सेवा विकसित करेल. याव्यतिरिक्त, भारतीय तरुणांना एआय प्रशिक्षण आणि संसाधने प्रदान केली जातील. हजारो टाटा ग्रुप कर्मचाऱ्यांना चॅटजीपीटीच्या एंटरप्राइझ आवृत्तीमध्ये प्रवेश मिळेल, जो संस्थेमध्ये डिजिटल परिवर्तनाला प्रोत्साहन देईल.