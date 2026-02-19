India AI Impact Summit: Microsoft ची मोठी घोषणा; ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये ५० अब्ज डॉलर्सची एआय गुंतवणूक

India AI Impact Summit: ‘ग्लोबल साऊथ’ मध्ये एआयची उपलब्धता विकसित देशांपेक्षा निम्मी आहे. ही तफावत भरून काढण्यासाठी दशकाच्या अखेरीस ५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याच्या मार्गावर आहे, असे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज मायक्रोसॉफ्टने बुधवारी सांगितले. ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट’मध्ये या गुंतवणुकीच्या योजनेची घोषणा करण्यात आली. ‘ग्लोबल नॉर्थ’ (विकसित देश) आणि ‘ग्लोबल साउथ’ (विकसनशील देश) यांच्यातील ‘एआय विभाजन’ आर्थिक असमानता वाढवू शकतो, असे मायक्रोसॉफ्टचे उपाध्यक्ष आणि अध्यक्ष ब्रेड स्मिथ आणि उपाध्यक्ष आणि एआय लीडर नताशा कॅम्प्टन म्हणाल्या.
एआयचा (AI) वापर विकसनशील प्रदेशांत आर्थिक वाढ आणि संधी मर्यादित करू शकतो, ही माहिती मायक्रोसॉफ्टच्या नवीन ‘एआय डिफ्यूजन रिपोर्ट’ मध्ये देण्यात आली. दशकाच्या अखेरीस ही ५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक पाच स्तंभांवर केंद्रित असलेल्या कार्यक्रमांतर्गत केली जाईल.
Gold and silver Rate: अमेरिका-इराण तणावाचा परिणाम; सोने-चांदीच्या किमतीत पुन्हा वाढ
पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, बहुभाषिक एआय, स्थानिक नवोपक्रम आणि एआय दत्तकता वाढवणे. गेल्या आर्थिक वर्षात, त्यांनी भारत, मेक्सिको आणि आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, आग्नेय आशिया आणि पश्चिम आशियातील देशांसह जागतिक दक्षिण भागात डेटा सेंटर पायाभूत सुविधांमध्ये ८ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली. २५० दशलक्ष वंचित लोकांपर्यंत इंटरनेटचा विस्तार करण्याचे माक्रोसॉफ्टचे उद्दिष्ट आहे, ज्यात आफ्रिकेतील १०० दशलक्ष लोकांचा समावेश आहे.
गुगल आणि अल्फाबेट इंक. कंपनीचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी एआय क्षेत्रातील भारताच्या कामाबद्दल आणि विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसह तंत्रज्ञानातील दिग्गज कंपनीच्या सहकार्याबद्दल चर्चा केली. Google भारतातील एआय प्रतिभेसोबत काम करण्यास उत्सुक
Stock Market Today: भारती एअरटेल आणि इटरनलसह ‘या’ शेअर्सवर ठेवा आज तुमचे लक्ष! गुंतवणूक करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला
पिचाई भारत मंडपम येथे आयोजित ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट’ सहभागी होण्यासाठी आलेत. पंतप्रधान मोदींनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, दिल्लीतील एआय इम्पॅक्ट समिटच्या वेळी सुंदर पिचाई यांना भेटून आनंद झाला. एआय क्षेत्रात भारत करत असलेल्या कामावर आणि या क्षेत्रातील आपल्या प्रतिभावान विद्यार्थ्यांसोबत आणि
व्यावसायिकांसोबत गुगल कसे काम करू शकते यावर चर्चा झाली.