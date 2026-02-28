कोलकात्यातील हवामानामुळे टीम इंडियाच्या अडचणी वाढल्या! पावसामुळे भारताच्या सेमीफायनलच्या आशा धुळीस मिळण्याची शक्यता…

India vs West Indies Weather Report : भारत विरूद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये दोन्ही संघाचा सुपर 8 चा शेवटचा सामना खेळवला जाणार आहे. भारतीय क्रिकेट संघासाठी, कोलकाता येथे होणारा वेस्ट इंडिज विरुद्धचा सामना हा क्वार्टर फायनलसारखा आहे. जर टीम इंडियाने हा सामना जिंकला तर ते सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित करतील. त्याचप्रमाणे, जर वेस्ट इंडिजनेही विजय मिळवला तर ते टॉप फोरमध्ये स्थान निश्चित करतील. तथापि, सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की: सामन्यादरम्यान पाऊस भूमिका बजावू शकतो का?
जर पावसाने सामन्यात व्यत्यय आणला नाही आणि सामना संपला तर ते भारतीय संघ आणि चाहत्यांसाठी उत्तम ठरेल. टीम इंडियाने झिम्बाब्वेविरुद्ध ७२ धावांनी विजय मिळवून उपांत्य फेरीच्या आशा पुन्हा जिवंत केल्या. आता, उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करण्यासाठी भारताला फक्त शाई होपच्या नेतृत्वाखालील संघाला पराभूत करावे लागेल.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामना रविवार, १ मार्च रोजी कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल, नाणेफेक अर्धा तास आधी भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ६:३० वाजता होईल.
भारत-वेस्ट इंडिज सामन्यादरम्यान सध्या पावसाची शक्यता नाही. AccuWeather च्या मते, १ मार्च रोजी कोलकातामध्ये पाऊस पडणार नाही. काही दिवसांपूर्वी पाऊस पडला असला तरी, सामन्याच्या दिवशी तो होण्याची शक्यता कमी आहे. सामन्यादरम्यान आकाश निरभ्र असेल आणि दिवसा तापमान ३४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते, जे सामन्यादरम्यान २५-२६ अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरू शकते. चाहते संपूर्ण सामन्याचा आनंद घेतील.
Maximum Mode meets knockout pressure. 💥 Two of the tournament’s fiercest power-hitters collide in a high-intensity battle for a place in the semi-finals 🚀 Who will seal the semi final berth? ICC Men’s #T20WorldCup SUPER 8 👉 #INDvWI | SUN, 1 MAR, 6 PM pic.twitter.com/7KhKMYmsPF — Star Sports (@StarSportsIndia) February 28, 2026
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्यात पावसाची शक्यता नाही. तथापि, जर पावसामुळे सामना रद्द झाला तर वेस्ट इंडिज उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करेल. वेस्ट इंडिज आणि भारत दोघांचेही सध्या प्रत्येकी २ गुण आहेत. सामना रद्द झाल्यानंतर, दोघांचेही प्रत्येकी ३ गुण होतील आणि वेस्ट इंडिज त्यांच्या चांगल्या रनरेटच्या आधारे उपांत्य फेरीत प्रवेश करेल.
भारत: अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), टिळक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सॅमसन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज.
वेस्ट इंडीज: ब्रँडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर/कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकेल होसेन, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, क्वेंटिन सॅम्पसन, जेडेन सील्स, रोस्टन चार्ल्स चेस,