‘सोशल मीडियाने माझं आयुष्य उद्ध्वस्त केलं’ ; २० वर्षीय तरुणीने मार्क झुकरबर्गला खेचलं कोर्टात; नेमकं काय आहे प्रकरण?

भारतात सोशल मीडियावर बंधनं घालण्याची गरज; ऑनलाईन गेमिंगमुळे तरुणांचा व्यसन ते आत्महत्येपर्यंतचा प्रवास
मिळालेल्या माहितीनुसार, लॉस एंजेलिसमधील २० वर्षीय तरुणीने मेटा आणि गुगलवर गंभीर आरोप करत खटला दाखल केला आहे. या कंपन्यांवर तरुणीच्या म्हणण्यानुसार, सोशल मीडियामुळे तिचे बालपण आणि मानसिक आरोग्य बिघडले आहे. तिने दावा केला आहे की सोशल मीडियाची लत लागल्याने तिचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. कॅली असे या तरुणीचे नाव असून तिने जगासमोर आपली व्यथा मांडली आहे.
कॅलीने सांगितले की, तिने वयाच्या अवघ्या ६ व्या वर्षी यूट्यूब आणि ९ व्या वर्षी इन्स्टाग्राम सुरु केले होते. एवढ्या लहान वयात मुलांच्या प्रवेशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या कंपन्यांकडे कोणताही ठोस यंत्रणा नव्हती. यामुळे तिला याची लत लागली. कॅली ने सांगितले की, झोपेतून उठल्यापासून ते रात्री उशिरापर्यंत मोबाईच स्क्रिनच्या अधीन ती गेली होती.
सोशल मीडियाच्या अति वापरामुळे ती स्वत:ला सेल्फ हार्म करुन घेण्याचा विचार करु लागली. तिला बॉडी डिसफॉर्मिया नावाचा मानसिक आजार झाला होता. या आजारात एक व्यक्ती त्याच्या शारिरीक सौंदर्याबद्दल असुरक्षित जाणवू लागते. व्यक्ती स्वत:मध्ये दोष शोधत राहते. तिने न्यायालयात सांगितले की, सोशल मीडियावर येण्यापूर्वी तिला आत्महत्येसारखा भितीदायक विचार कधीही आला नव्हता.
कॅली सांगते की, यामुळे तिने आपल्या पालकांशी संवाद देखील पूर्णपणे बंद केला आहे. दिवसभर मोबाईलमध्ये गुंतून राहिल्याने तिच्या शिक्षणावर आणि कौटुंबिक संबंधावर याचा नकारात्मक परिणाम झाला आहे. कॅली म्हणते, की सोशल मीडियामुळे ती अभासी दुनियेत जगू लागली होती.
या प्रकरणाअंतर्गत मार्क झुकरबर्ग यांची चौकशीही करण्यात आली. यावेळी त्यांनी युक्तिवाद केला की, कॅलीच्या मानसिक तणावाचे कारण तिची कौटुंबिक परिस्थिती आहे. सोशल मीडिया नाही. परंतु सध्या या प्रकरणामुळे सोशल मीडिया मुलांच्या सुरक्षिततेकरिता किती जबाबादार आहे ? असा प्रश्न सर्वांना पडत आहे.
सोशल मीडियाची वाढत चाललेली सवय ; डिजिटल व्यसनाच्या विळख्यात भारतीय तरुण