Bigg Boss Marathi 6: शॉकिंग Eviction! ‘या’ स्पर्धकाचा प्रवास संपला, नाव आधीच आलं समोर, घरातून कोण बाहेर गेलं? जाणून घ्या…

बिग बॉस मराठीच्या सातव्या आठवड्यातून या स्पर्धकाचा प्रवास थांबला असून या स्पर्धकाचे नाव आधीच समोर आले आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 12:25 PM
बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनमधून एक एक सदस्य प्रत्येक आठवड्यात स्पर्धक घराबाहेर पडत आहे. आता घरातील खेळ अजूनच रंगात आला आहे. या आठवड्यात फक्त चार सदस्य नॉमिनेट झाले होते. तन्वी कॅप्टन असल्याने ती नॉमिनेशन प्रक्रियेत सुरक्षित होती. तर, प्रभू आणि अनुश्री यांच्याकडे पॉवर की असल्याने हे दोघंही सेफ होते. त्यामुळे नॉमिनेशन प्रक्रियेत एकूण चार स्पर्धक आहेत. रोशन भजनकर, राकेश बापट, प्राजक्ता शुक्रे आणि राखी सावंत हे चार सदस्य या आठवड्यात नॉमिनेट आहेत. त्यामुळे आता या चार जणांपैकी घराबाहेर कोणता स्पर्धक जामार? सातव्या आठवड्यात कोणत्या सदस्याचा प्रवास संपणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक आतुर आहेत. अखेर घराबाहेर जाणाऱ्या स्पर्धकाचे नाव समोर आले आहे.

रोशन भजनकरचा सातव्या आठवड्यात बिग बॉसच्या घरातील प्रवास प्रवास इथेच थांबला आहे. रोशनचं एव्हिक्शन प्रत्येकासाठी शॉकिंग होतं. कारण रोशनला बाहेरून प्रचंड सपोर्ट मिळत होता. त्यामुळे तो घराबाहेर कसा पडला असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. पण प्रेक्षक म्हणून गेम पाहिला तर त्या सगळ्यांना हे एव्हिक्शन अगदी fair वाटले आहे.

Bigg Boss Marathi 6: ”तुम्ही लगेच ट्रिगर..”, रितेशने केली तन्वीची कानउघडणी, भाऊच्या धक्क्यावर नेमकं काय घडणार? पाहा प्रोमो

 

स्वत: चा कोणताही गेम नसणं हेच रोशनला महागात पडलं आहे. तो पहिल्या दिवसापासून बिग बॉसच्या घरात गेम खेळत नव्हता. रोशनचा सगळा गेम टोळीमधील इतर सदस्यांच्या निर्णयानुसार चालत होता. टोळीमधील रूचिता, विशाल जे काही सांगायचे तेच रोशन ऐकायचा आणि तासच खेळायाचा. आणि आता त्याला हे चांगलच महागात पडले आहे. या वर्षीच्या सीझनमध्ये पहिल्यांदाच शनिवारी एलिमिनेशन होणार आहे. शनिवारी भाऊचा धक्का संपतानाच रितेश भाऊ घरातून बाहेर जाणाऱ्यास्पर्धकाचे नाव अधिकृतरित्या जाहिर करेल. पण, त्याआधीच रोशन एलिमिनेट झाल्याची बातमी सोशल मीडियावर पसरली आहे.बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनमध्ये नवीन वाइल्ड कार्डची एन्ट्री होणार आहे. याबाबतची अपडेट लवकरच बिग बॉस मराठीच्या टीमकडून शेअर केली जाईल

‘Dhurandhar 2’ ब्लॉकबस्टर होईल का? यामी गौतमच्या रिऍक्शनने वाढल्या प्रेक्षकांच्या अपेक्षा, आदित्य धरबद्दल केलं मोठं विधान

Published On: Feb 28, 2026 | 12:25 PM

Feb 28, 2026 | 12:25 PM
