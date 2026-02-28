Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Shaktipeeth Highway : महामार्गासाठी इंचभरही जमीन देणार नाही; तहसीलदार कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा

सरकारच्या या महामार्ग प्रकल्पावर शेतकऱ्यांकडून कायमच तीव्र विरोध केला आहे. अशातच आता शक्तिपीठ महामार्गासाठी वाळवा तालुक्यातील शेतकऱ्यांची एक इंचही जमीन देणार नाही, असा ठाम निर्धार बळीराजाने केला आहे.

Feb 28, 2026 | 12:47 PM
सांगली : गेले कित्येक दिवस शक्तीपीठ महामार्गाबाबतचा प्रश्न अद्याप ऐरणीवर आहे.  सरकारच्या या महामार्ग प्रकल्पावर शेतकऱ्यांकडून कायमच तीव्र विरोध केला आहे. अशातच आता शक्तिपीठ महामार्गासाठी वाळवा तालुक्यातील शेतकऱ्यांची एक इंचही जमीन देणार नाही, असा ठाम निर्धार आज शुक्रवारी येथे तहसीलदार कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या शेतकरी मोर्चात करण्यात आला. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. भारत पाटणकर, माजी खा. राजू शेट्टी यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. यावेळी कॉ. धनाजी गुरव, बी. जी. पाटील यांच्या सह विविध राजकीय व सामाजिक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांची व शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती. आंदोलन स्थळी डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, संघटित विरोध उभा करून हा महामार्ग रद्द होईपर्यंत आपण गप्प बसणार नाही. सुपीक शेती उद्ध्वस्त करणारा हा प्रकल्प शेतकरी कदापि सहन करणार नाही.

मांच्या बाजारातून सत्ता मिळविण्यासाठी महामार्गाचा धंदा सुरू माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली ते म्हणाले, मागणी नसताना शेतकऱ्यांवर लादला जाणारा हा महामार्ग म्हणजे शेतकऱ्यांना दिलेला सरळ त्रास आहे. वाळवा तालुक्यातील १२ गावांतून जाणाऱ्या या महामार्गासाठी शेकडो एकर सुपीक जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. ही जमीन उस, सोयाबीन, भात, गहू, भुईमूग यांसारखी हमखास उत्पादन देणारी आहे.

आमची एकच जिद्द… शक्तिपीठ महामार्ग रद्द…
शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी कृती समिती स्थापन करून बेमुदत आंदोलन छेडणार असून आमच्या सुपिक जमिनी काढून घेण्याचा प्रयत्न झाला तर सरकारला सळो की पळो करून सोडू.. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही अन्याय सहन करणार नाही. क्रांतिकारकांच्या भूमीतून पत्री सरकारच्या परंपरेप्रमाणे तीव्र प्रतिकार उभा केला जाईल.

Vegetable price News : गृहिणींसाठी मोठा दिलासा; भाज्यांची किंमतीत मोठी घसरण ; मिरची टोमॅटोचे नवे दर काय ?

बापूंना अभिवादन करून मोर्चाला झाली सुरुवात
मोर्चाचे नियोजन प्रा. सुहास पाटील, दीपक कोठावळे, उमेश कुरळपकर, भागवत जाधव, अजित हवालदार, प्रवीण पाटील, रणजीत चव्हाण, विजय महाडिक व सर्व सहकाऱ्यांनी केले. पंचायत समिती, इस्लामपूर येथे क्रांतिसिंह नाना पाटील व लोकनेते राजारामबापू पाटील यांच्या पुतळ्यांना अभिवादन करून मोर्चास सुरुवात झाली. भर उन्हात जोरदार घोषणाबाजी करत मोर्चा तहसीलदार कार्यालयावर धडकला व तेथे सभेत रूपातर झाले.

Kolhapur News : “केएमटी बसेसना चांगले दिवस नक्कीच आणू”; रोहन अतिग्रे यांचं आश्वासन

Feb 28, 2026 | 12:47 PM

