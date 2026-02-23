Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Credit Cards Rewards: घरखर्चावरही रिवॉर्ड देणारी क्रेडिट कार्ड्स; दैनंदिन खर्चावरही कार्डचा फायदा कसा होईल?

भारतीय कुटुंबे आता त्यांचा वापर दैनंदिन खर्च आणि डिजिटल व्यवहारांसाठी देखील करत आहेत. हा बदल ओळखून, क्रेडिट कार्ड कंपन्या त्यांच्या रिवॉर्ड सिस्टममध्ये सुधारणा करत आहेत.

Updated On: Feb 23, 2026 | 06:37 PM
Credit Cards Rewards: आजकाल, क्रेडिट कार्डचा वापर मोठ्या प्रमाणात खर्च असल्यास केला जातो. भारतीय कुटुंबे आता त्यांचा वापर दैनंदिन खर्च आणि डिजिटल व्यवहारांसाठी देखील करत आहेत. हा बदल ओळखून, क्रेडिट कार्ड कंपन्या त्यांच्या रिवॉर्ड सिस्टममध्ये सुधारणा करत आहेत. भारतीय क्रेडिट कार्ड बाजार ग्राहकांच्या वास्तविक गरजांसाठी अधिक संबंधित होत आहे.

सर्वसामान्य लोकं दरमहा वीज आणि पाण्याचे बिल, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट बिल, किराणा खरेदी आणि ऑनलाइन शॉपिंग यासारख्या विविध डिजिटल पेमेंट करतात. या खर्चासाठी डिजिटल चॅनेलचा वापर वाढत आहे. तथापि, पारंपारिक क्रेडिट कार्ड सामान्यतः या खर्चांसाठी मर्यादित रिवॉर्ड देतात. बहुतेक कार्ड प्रवास, हॉटेल्स आणि प्रीमियम सेवांवर लक्ष केंद्रित करतात. तथापि, डिजिटल पेमेंटची वाढती लोकप्रियता आणि नवीन कार्ड प्रकारांच्या उदयासह ही परिस्थिती बदलत आहे.

Mumbai-Pune Expressway Toll Refund: मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर ३२ तास अडकलेल्या प्रवाशांना दिलासा; १.२ लाख प्रवाशांना टोल परतावा

अनेक क्रेडिट कार्ड आता दैनंदिन खर्च विचारात घेणारे रिवॉर्ड देतात. तथापि, पारंपारिक क्रेडिट कार्ड या खर्चांवर खूप कमी रिवॉर्ड देतात. लहान आणि वारंवार होणाऱ्या खर्चांवर कॅशबॅक किंवा रिवॉर्ड क्वचितच दिले जातात, म्हणूनच नवीन कार्ड या समस्येचे निराकरण करत आहेत. नवीन को-ब्रँडेड आणि डिजिटल-केंद्रित कार्डे दैनंदिन व्यवहारांवर आणि बिल पेमेंटवर रिवॉर्ड देतात. लहान खर्च देखील फायदे देतात, जे कालांतराने लक्षणीय बचत करू शकतात. शिवाय, काही कार्डे निवडक ऑनलाइन ब्रँड आणि विमानतळ लाउंज अॅक्सेसवर अतिरिक्त रिवॉर्ड देतात. यामुळे या कार्डांचा वापर आणखी फायदेशीर होतो.

RailTel Market Cap: राज्य सरकारचा मेगा प्रोजेक्ट! रेलटेल-अशोका बिल्डकॉन यांच्यात १,१३६.१८ कोटींचा करार

या नवीन कार्ड्सचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वापरकर्त्यांना विशिष्ट खर्चाचा मागोवा घेण्याची किंवा कोणतेही ध्येय पूर्ण करण्याची आवश्यकता नाही. रिवॉर्ड्स स्वयंचलितपणे दैनंदिन व्यवहारांवर मिळतात, ज्यामुळे बचत करणे एक सोपी आणि सोपी प्रक्रिया बनते. कालांतराने, लहान फायदे मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात.

डिजिटल पेमेंट्स आणि UPI आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनत असताना, क्रेडिट कार्ड्स त्यांच्या रिवॉर्ड सिस्टममध्येही बदल करत आहेत. ही कार्डे आता प्रवास किंवा प्रीमियम सेवांपुरती मर्यादित नाहीत, तर दैनंदिन गरजांवर देखील फायदे देतात. हा बदल या वस्तुस्थितीचे प्रतिबिंबित करतो की आर्थिक उत्पादने आता ग्राहकांच्या दैनंदिन जीवनाभोवती आणि खर्च करण्याच्या वर्तनाभोवती डिझाइन केली जात आहेत, ज्यामुळे त्यांना बचत करण्यास आणि डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे.

Topics:  

