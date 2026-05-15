Fuel Price Hike : जगभरात इंधन महागाईचा भडका! UAE मध्ये 52% तर अमेरिकेत 44% वाढ; तर भारतातील इंधन दरवाढ किती?

डिझेलच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, भू-राजकीय तणावामुळे गेल्या काही महिन्यांत अनेक देशांमध्ये किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. देशानुसार, संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) डिझेलच्या किमतीत जवळपास ८५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेत अनुक्रमे ६५ टक्क्यांहून अधिक आणि ६२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कॅनडा, पाकिस्तान, फ्रान्स, श्रीलंका आणि युनायटेड किंगडममध्ये किमती ३५ ते ५३ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
याव्यतिरिक्त, चीन आणि ब्राझीलसारख्या देशांमध्ये दरवाढ किंचित कमी होती. तर रशियामध्ये डिझेलच्या किमतीत केवळ १ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. याउलट, अमेरिका-इराणमधील तणाव सुरू असूनही, भारतातील डिझेलचे दर जानेवारी महिन्याप्रमाणेच ८७.६ रुपये प्रति लिटरवर स्थिर राहिले, म्हणजेच कोणतीही दरवाढ झाली नाही.
पेट्रोलच्या दरांमध्येही असाच कल दिसून आला. शेजारील पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलच्या दरात सर्वाधिक ४४ टक्के वाढ झाली, त्यानंतर अमेरिका (४२ टक्के) आणि संयुक्त अरब अमिराती (३६ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. दरम्यान, कॅनडा, श्रीलंका आणि चीनमध्ये पेट्रोलच्या दरात ३४ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. तर ऑस्ट्रेलिया, युके आणि फ्रान्समध्ये तुलनेने कमी वाढ दिसून आली. कमी वाढ झालेल्या देशांमध्ये ब्राझील आणि रशियाचा समावेश आहे, जिथे दरांमध्ये अनुक्रमे ७ टक्के आणि १ टक्क्यांहून थोडी जास्त वाढ झाली.
भारतातील किरकोळ पेट्रोलचे दर जानेवारी महिन्याप्रमाणेच ९४.७ रुपये प्रति लिटरवर स्थिर राहिले. म्हणजेच ग्राहकांसाठी कोणतीही दरवाढ झाली नाही. भारतातील इंधनाच्या स्थिर दरांवरून हे दिसून येते की, सरकारी धोरणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या (OMCs) दर निश्चित करण्याच्या पद्धतींमुळे दर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली आहे. जागतिक बाजारातील चढ-उतार असूनही, भारतीय ग्राहकांवर थेट परिणाम झालेला नाही. अहवालानुसार, इंधन दरांचे नियंत्रणमुक्तीकरण झाल्यापासून प्रथमच, किरकोळ दर स्थिर ठेवल्यामुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्या रिफायनरींकडून पेट्रोल, डिझेल, एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) आणि केरोसीन कमी दरात खरेदी करत आहेत.
तर दुसऱ्या एका अहवालात, मॅक्वेरी या ब्रोकरेज फर्मने म्हटले आहे की, जर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रति बॅरल १३५-१६५ डॉलर राहिले, तर भारतीय तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे १८ रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर ३५ रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. अहवालात असेही म्हटले आहे की, कच्च्या तेलाच्या दरात प्रति बॅरल १० डॉलरची वाढ झाल्यास विपणन नुकसानीत प्रति लिटर सुमारे ६ रुपयांची वाढ होते.
