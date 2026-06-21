Navi Mumbai विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांचा श्रीगणेशा! Air India एक्सप्रेसकडून नवी मुंबई -अबू धाबीदरम्यान थेट विमानसेवा

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे सुरुवातीलपासूनच चांगलंच चर्चेत होतं. सध्या चर्चेत आलं ते म्हणजे त्याच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणासाठी. एअर इंडिया एक्सप्रेसने रविवारी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अबू धाबी दरम्यान थेट विमानसेवा सुरू करण्याची घोषणा केली. ही नवी मुंबई विमानतळासाठी मोठी बातमी आहे कारण महाराष्ट्रातील या नवीन विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू करणारी ही पहिली विमान कंपनी ठरली आहे.
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विमान कंपनीच्या घोषणेनुसार, ही नवीन सेवा १५ जुलैपासून सुरू होणार आहे. सुरुवातीला, ही सेवा आठवड्यातून दोनदा, बुधवार आणि शुक्रवारी चालवली जाईल. २९ जुलैपासून रविवारच्या सेवेच्या समावेशाने ही सेवा आठवड्यातून तीन वेळा चालवली जाईल.
सुरुवातीच्या वेळापत्रकानुसार, विमाने अबू धाबीहून सकाळी ५:४५ वाजता निघतील आणि नवी मुंबईत सकाळी १०:२० वाजता (स्थानिक वेळेनुसार) पोहोचतील.
याव्यतिरिक्त, परतीचे विमान नवी मुंबईहून पहाटे २:५५ वाजता निघेल आणि अबू धाबीत पहाटे ४:३५ वाजता तिथल्या स्थानिक वेळेनुसार पोहोचेल. अबू धाबी सेवेच्या समावेशामुळे, एअर इंडिया एक्सप्रेस नवी मुंबईहून आठवड्यातून ३० विमानसेवा चालवेल, ज्यामुळे हे विमानतळ थेट अबू धाबी, बंगळूर आणि दिल्लीशी जोडले जाईल.
एअरलाइनने सांगितले की, महाराष्ट्रात त्यांची उपस्थिती सातत्याने वाढत असून, मुंबईहून आठवड्याला ९५ हून अधिक, पुण्याहून १०० हून अधिक आणि नागपूरहून १४ विमानसेवा उपलब्ध आहेत. या सेवेच्या शुभारंभामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवाशांना युएईमध्ये जाण्यासाठी आणखी एक मार्ग उपलब्ध होईल, ज्यामुळे कनेक्टिव्हिटी वाढेल आणि प्रवासाची अधिक सोय व पर्याय मिळतील.
याव्यतिरिक्त, या मार्गासाठी बुकिंग आता एअरलाइनच्या वेबसाइट, मोबाइल ॲप्लिकेशन आणि इतर बुकिंग माध्यमांवर सुरू झाले आहे. एअर इंडिया एक्सप्रेस भारत आणि पश्चिम आशिया दरम्यान सर्वात मोठ्या नेटवर्कपैकी एक चालवते, जे भारतातील अनेक शहरांना बहरीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि युएईमधील ठिकाणांशी जोडते.
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