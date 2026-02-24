Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Punjab Crime: हिमाचलच्या तरुणीवर लैंगिक अत्याचार करत अश्लील व्हिडीओ केले व्हायरल… आरोपी फरार

पंजाब मधील खरार येथे 23 वर्षीय महिलेवर लैंगिक अत्याचार करून अश्लील व्हिडिओ तयार केल्याचा आरोप. सोशल मीडियावर व्हायरल करून ब्लॅकमेल केल्याची तक्रार; आरोपी फरार असून पोलिसांचा शोध सुरू.

Updated On: Feb 24, 2026 | 08:31 AM
  • लैंगिक अत्याचार व अश्लील व्हिडिओ चित्रीकरण
  • सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याचा दावा
  • व्हिडिओद्वारे ब्लॅकमेल केल्याची तक्रार
पंजाब: पंजाब येथून एक धक्कदायक माहिती समोर आली आहे. हिमाचलच्या एका २३ वर्षीय महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर तिचे अश्लील व्हिडीओ बनवून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आले. या प्रकरणी महिलेने खरार शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

काय घडल नेमकं?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव नरेंद्र कुमार असे आहे. तो हिमाचलचा रहिवासी आहे. नरेंद्र हा पिडीतेसोबत बऱ्याच दिवसांपासून तिच्या संपर्कात होता. तिला अज्ञातस्थळी नेऊन तिचे अश्लील व्हिडीओ बनवले आणि तेच व्हिडीओ त्याने सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याची धमकी देखील दिली आणि ब्लॅकमेल केले असे तक्रारीत आरोप करण्यात आले आहे.

पोलिसांनी पीडित मुलीच्या तारकारीवरून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आरोपी नरेंद्र कुमार हा सध्या फरार आहे. पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा महिलांची कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: नरेंद्र कुमार, हिमाचल प्रदेशचा रहिवासी.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: गुन्हा दाखल करून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.

  • Que: प्रकरणाचा सध्याचा स्थिती काय?

    Ans: आरोपी फरार; तपास सुरू आहे.

Published On: Feb 24, 2026 | 08:31 AM

