Punjab Crime: हिमाचलच्या तरुणीवर लैंगिक अत्याचार करत अश्लील व्हिडीओ केले व्हायरल… आरोपी फरार

काय घडल नेमकं?
या प्रकरणातील आरोपीचे नाव नरेंद्र कुमार असे आहे. तो हिमाचलचा रहिवासी आहे. नरेंद्र हा पिडीतेसोबत बऱ्याच दिवसांपासून तिच्या संपर्कात होता. तिला अज्ञातस्थळी नेऊन तिचे अश्लील व्हिडीओ बनवले आणि तेच व्हिडीओ त्याने सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याची धमकी देखील दिली आणि ब्लॅकमेल केले असे तक्रारीत आरोप करण्यात आले आहे.
पोलिसांनी पीडित मुलीच्या तारकारीवरून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आरोपी नरेंद्र कुमार हा सध्या फरार आहे. पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा महिलांची कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
पंजाब येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एक आईने पोटच्या दोन मुल्लांचा जीव घेतल्याचे समोर आले आहे. हत्या करण्यामागचे कारण अनैतिक संबंध असल्याचे समोर आले आहे. आरोपी महिलेने आपल्या दोन मुलांना उंदीर मारण्याचे औषध दिले आणि त्यांचा जीव घेतला. संशय येऊ नये म्हणून दोन्ही मुलांना १५ दिवसांचे अंतर ठेवून मारण्यात आले. दरम्यान हे प्रकरण सामोर आल्यानंतर आरोपी महिलेला आणि मुलांच्या मावशीला अटक करण्यात आली. घडलेली घटना भटिंडा पोलीस ठाणे अंतर्गत घडली आहे.
काय घडलं नेमकं?
पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका गावात सुखप्रीत कौर (वय 8) या चिमुकलीचा मृत्यू झाला. नंतर पंधरा दिवसांनंतर शुक्रवारी ६ वर्षीय फतेहवीरचाही मृत्यू झाला. दोन्ही मुलांच्या अचानक मृत्यूने गावकऱ्यांना मोठा धक्का बसला होता. दोन्ही मुलांचे मृत्यू आजारपणामुळे झाल्याचे आईने सांगितले. या दोन्ही मुलांच्या संशयास्पद मृत्यूमुळे गावकऱ्यांना संशय आला. त्यांनी शनिवारी सकाळी फुल पोलीस ठाण्यात जाऊन चौकशीची मागणी केली. त्यांनतर पोलिसांचे एक पथक गावात आले आणि त्यांनी आरोपी आई जस्सी गौरला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले.
पोलिसांनी आरोपी महिलेची चौकशी केली असता सुरुवातीला तिने पोलिसांना दिशाभूल करण्यासाठी उडवाउडवीची उत्तरे दिले. मात्र जेव्हा पोलिसांनी कसून चौकशी केली तेव्हा तिने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली.
या कटात जस्सी कौरची बहीण मोटो कौर आणि एक पुरुष लक्खी सिंग हे देखील सहभागी होते. मुलांच्या हत्येमागे विवाहबाह्य संबंध असल्याचे सांगितले गेले. या प्रकरणात आईसह मावशीला देखील अटक करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या संशयितांचा शोध पोलीस घेत आहेत. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहे.
