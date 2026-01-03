LIC चे नव्या वर्षात नवे 5 प्लान, सुरक्षा, बचत आणि पेन्शनसह मिळणार एकापेक्षा एक फायदे

LIC Protection Plus
सर्वात आधी LIC प्रोटेक्शन प्लस (प्लॅन ८८६) आहे. ही एक लिंक्ड आणि सेव्हिंग्ज योजना आहे जी जीवन विम्यासह गुंतवणुकीचे फायदे देते. पॉलिसीधारक त्यांच्या पसंतीचे गुंतवणूक निधी निवडू शकतात आणि पॉलिसी मुदतीदरम्यान विमा रक्कम वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहे. गरज पडल्यास टॉप-अप प्रीमियम देखील भरता येतात आणि ५ वर्षांनंतर आंशिक पैसे काढता येतात.
LIC Bima Kavach
एलआयसी बिमा कवच (प्लॅन ८८७) ही एक नॉन-लिंक्ड, शुद्ध जीवन संरक्षण योजना आहे. या योजनेचा मुख्य फायदा असा आहे की जर पॉलिसीधारकाचा दुर्दैवाने पॉलिसी मुदतीदरम्यान मृत्यू झाला तर कुटुंबाला न बदलता येणारा आणि हमी दिलेला मृत्यू लाभ मिळतो. पॉलिसीधारक दोन पर्यायांमधून निवडू शकतो आणि हा लाभ हप्त्यांमध्ये देखील घेता येतो.
ही एलआयसी योजना विशेषतः मध्यम उत्पन्न गटातील आणि कमी उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी डिझाइन केलेली आहे. ही एक जीवन सूक्ष्म विमा योजना आहे जी कमी प्रीमियमवर कव्हर देते. जर पॉलिसीधारकाचा पॉलिसी मुदतीदरम्यान मृत्यू झाला तर कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा मिळते. जर पॉलिसीधारक जिवंत राहिला तर त्यांना मुदतपूर्तीनंतर एकरकमी रक्कम मिळते.
ही योजना विशेषतः महिलांसाठी डिझाइन केलेली आहे. ही योजना दर २ किंवा ४ वर्षांनी किंवा प्रीमियम भरल्यानंतर निश्चित रक्कम – जीवन कव्हरसह एक निश्चित रक्कम देते. ही मर्यादित आजारांसाठी कव्हर आणि हमी परिपक्वता लाभ देखील देते.
एलआयसी स्मार्ट पेन्शन (योजना ८७९)
ही योजना तात्काळ पेन्शन योजना आहे. पॉलिसीधारकाला एकरकमी रक्कम जमा केल्यानंतर लगेच नियमित पेन्शन मिळू शकते. या योजना व्यक्ती आणि गट दोघांसाठी उपलब्ध आहेत आणि एकल किंवा संयुक्त जीवन पेन्शन पर्याय देतात.
एलआयसीने २०२५ मध्ये नवीन जीएसटी नियम आणि बदलत्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी या योजना विशेषतः तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये सूक्ष्म-विम्यापासून ते पेन्शन, बचत आणि महिला-केंद्रित संरक्षणापर्यंत सर्व काही समाविष्ट आहे. प्रत्येक वयोगट आणि उत्पन्न गटासाठी पर्याय आहेत.
