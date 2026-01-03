Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

LIC चे नव्या वर्षात नवे 5 प्लान, सुरक्षा, बचत आणि पेन्शनसह मिळणार एकापेक्षा एक फायदे

LIC ने 2025 मध्ये Protection Plus, Bima Kavach, Jan Suraksha, Bima Lakshmi आणि Smart Pension सारख्या योजना सुरू केल्या, ज्या महिलांसाठी संरक्षण, गुंतवणूक, पेन्शन आणि विशेष फायदे देतात, जाणून घ्या

Updated On: Jan 03, 2026 | 07:00 PM
LIC च्या नव्या योजना, काय होणार फायदा (फोटो सौजन्य - LIC)

  • नव्या वर्षात एलआयसीच्या नव्या योजना
  • गुंतवणुकदारांना मिळणार फायदाच फायदा 
  • कोणत्या योजना ठरणार सुरक्षित 
गेल्या वर्षी, २०२५ मध्ये, भारतीय जीवन विमा महामंडळाने (LIC) अनेक अनोख्या योजना सुरू केल्या ज्या केवळ संरक्षणच देत नाहीत तर गुंतवणूक, पेन्शन आणि बचत पर्याय देखील प्रदान करतात. या नवीन LIC योजना २०२५ मध्ये भारतीयांना चांगले संरक्षण, गुंतवणूक आणि पेन्शन संधी देतात. LIC चे ध्येय सर्व वयोगटातील आणि गरजू व्यक्तींना पुरेशी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे आहे. तुम्ही तरुण असाल, कुटुंबप्रमुख असाल, महिला असाल किंवा निवृत्तीनंतरच्या पेन्शनचा विचार करत असाल – LIC ने प्रत्येक ध्येयासाठी योजना सुरू केल्या आहेत. चला त्या पाहूया.

LIC Protection Plus 

सर्वात आधी LIC प्रोटेक्शन प्लस (प्लॅन ८८६) आहे. ही एक लिंक्ड आणि सेव्हिंग्ज योजना आहे जी जीवन विम्यासह गुंतवणुकीचे फायदे देते. पॉलिसीधारक त्यांच्या पसंतीचे गुंतवणूक निधी निवडू शकतात आणि पॉलिसी मुदतीदरम्यान विमा रक्कम वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहे. गरज पडल्यास टॉप-अप प्रीमियम देखील भरता येतात आणि ५ वर्षांनंतर आंशिक पैसे काढता येतात.

  • वय मर्यादा १८-६५ वर्षे आहे
  • पॉलिसीची मुदत लवचिक आहे
  • पॉलिसीची मुदत अत्यंत फायदेशीर आहे
  • तुम्हाला विमा संरक्षण तसेच गुंतवणुकीचे फायदेदेखील मिळतात
IndiaFirst Life Insurance: इंडियाफर्स्ट लाईफचा बँकाश्युरन्सवर ठाम विश्वास; मजबूत वाढीदरम्यान एजन्सी नेटवर्कचाही करणार विस्तार

LIC Bima Kavach 

एलआयसी बिमा कवच (प्लॅन ८८७) ही एक नॉन-लिंक्ड, शुद्ध जीवन संरक्षण योजना आहे. या योजनेचा मुख्य फायदा असा आहे की जर पॉलिसीधारकाचा दुर्दैवाने पॉलिसी मुदतीदरम्यान मृत्यू झाला तर कुटुंबाला न बदलता येणारा आणि हमी दिलेला मृत्यू लाभ मिळतो. पॉलिसीधारक दोन पर्यायांमधून निवडू शकतो आणि हा लाभ हप्त्यांमध्ये देखील घेता येतो.

  • अत्यंत सरळ सुरक्षा योजना
  • फिक्स्ड डेथ बेनिफिट
  • हप्ता लाभ पर्याय
एलआयसी जन सुरक्षा (प्लॅन ८८०)

ही एलआयसी योजना विशेषतः मध्यम उत्पन्न गटातील आणि कमी उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी डिझाइन केलेली आहे. ही एक जीवन सूक्ष्म विमा योजना आहे जी कमी प्रीमियमवर कव्हर देते. जर पॉलिसीधारकाचा पॉलिसी मुदतीदरम्यान मृत्यू झाला तर कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा मिळते. जर पॉलिसीधारक जिवंत राहिला तर त्यांना मुदतपूर्तीनंतर एकरकमी रक्कम मिळते.

  • सोप्या पॉलिसी अटी
  • कोणतीही वैद्यकीय चाचणी आवश्यक नाही
  • फायद्यांची हमी 
एलआयसी बिमा लक्ष्मी (योजना ८८१)

ही योजना विशेषतः महिलांसाठी डिझाइन केलेली आहे. ही योजना दर २ किंवा ४ वर्षांनी किंवा प्रीमियम भरल्यानंतर निश्चित रक्कम – जीवन कव्हरसह एक निश्चित रक्कम देते. ही मर्यादित आजारांसाठी कव्हर आणि हमी परिपक्वता लाभ देखील देते.

  • महिलांसाठी विशेष अशी ही योजना आखण्यात आली आहे 
  • वेळेवर पैसे अर्थात परतावा उपलब्धी 
  • पॉलिसीत आजार कव्हर आणि परिपक्वता लाभ उपलब्ध आहेत.
New GST Rate: आनंदाची बातमी! LIC च्या लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीवर लागणार नाही GST, आता 3600 रुपयांची बचत

एलआयसी स्मार्ट पेन्शन (योजना ८७९)

ही योजना तात्काळ पेन्शन योजना आहे. पॉलिसीधारकाला एकरकमी रक्कम जमा केल्यानंतर लगेच नियमित पेन्शन मिळू शकते. या योजना व्यक्ती आणि गट दोघांसाठी उपलब्ध आहेत आणि एकल किंवा संयुक्त जीवन पेन्शन पर्याय देतात.

  • तात्काळ पेन्शन फायदे
  • एकल/संयुक्त जीवन पर्याय
ही योजना विशेष का आहे?

एलआयसीने २०२५ मध्ये नवीन जीएसटी नियम आणि बदलत्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी या योजना विशेषतः तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये सूक्ष्म-विम्यापासून ते पेन्शन, बचत आणि महिला-केंद्रित संरक्षणापर्यंत सर्व काही समाविष्ट आहे. प्रत्येक वयोगट आणि उत्पन्न गटासाठी पर्याय आहेत.

टीपः गुंतवणूक बाजारातील जोखमींच्या अधीन असते. जर तुम्हाला यामध्ये पैसे गुंतवायचे असतील तर प्रथम प्रमाणित गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्या. तुमच्या कोणत्याही प्रकारच्या नफ्यासाठी किंवा तोट्यासाठी Navarashtra.com जबाबदार राहणार नाही.

Published On: Jan 03, 2026 | 07:00 PM

