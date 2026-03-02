Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dubai in a War Zone : जर बुर्ज खलिफाचे हल्ल्यात नुकसान झाले तर मिळणार 1,50,00,000 ? नेमकं कारण काय?

खरं तर, बुर्ज खलिफासारख्या मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांसाठी विमा संरक्षण सामान्य इमारतींपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. एमार डेव्हलपर्सद्वारे प्रदान केलेल्या विम्यात मालमत्ता, बांधकाम जोखीम आणि राजकीय हिंसाचार यांचा समावेश

Updated On: Mar 02, 2026 | 07:27 PM
मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आणि सौदी अरेबिया आणि दुबईमधील हल्ल्यांमुळे दुबईतील जगातील सर्वात उंच इमारत असलेल्या बुर्ज खलिफाला काही झाले तर काय होईल याबद्दल वाद निर्माण झाला आहे. बुर्ज खलिफा नष्ट झाल्यास भरपाई मिळेल का? काय आहे या मागाचं कारण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, बुर्ज खलिफा इमारतीला मोठ्या प्रमाणात विमा संरक्षण आहे. इमारतीचा विकासक, एमार प्रॉपर्टीजने ओमान इन्शुरन्सद्वारे विमा उतरवला आहे. ही विमा रक्कम काही कमी नाही, १,५०,००,००,००० (अंदाजे ₹१५० कोटी) इतकी आहे. आता प्रश्न असा आहे की बुर्ज खलिफावर हल्ला झाल्यास हे कव्हर उपलब्ध होईल का.

 जगात युद्धाचा हाहाकार, मात्र TATAचा ‘हा’ शेअर नॉन-स्टॉप! 3 दिवसांत 60% टक्क्यांनी वाढला

खरं तर, बुर्ज खलिफासारख्या मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांसाठी विमा कव्हर सामान्य इमारतींपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. एमार डेव्हलपर्सने प्रदान केलेल्या विम्यात मालमत्ता विमा, बांधकाम जोखीम आणि राजकीय हिंसाचार यांचा समावेश असू शकतो. म्हणून, जर बुर्ज खलिफाला कोणतेही नुकसान झाले तर विमा कंपनीला त्याची भरपाई करावी लागेल. आता प्रश्न असा आहे की अशा हल्ल्यांमुळे झालेल्या नुकसानासाठी दावे उपलब्ध आहेत का. विमा पॉलिसी अनेकदा विशिष्ट श्रेणीतील नुकसानासाठी विशिष्ट प्रमाणात कव्हरेज निर्दिष्ट करतात आणि ही रक्कम संपूर्ण इमारतीचे मूल्य असू शकत नाही, परंतु विशिष्ट नुकसान, विभाग किंवा कव्हरेज मर्यादेशी संबंधित असू शकते.

विमा किती निश्चित केला जातो

तज्ञांच्या मते, वेगवेगळ्या प्रकारचे विमा आहेत. दहशतवादी हल्ले किंवा दंगलीसारख्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र मर्यादा निश्चित केल्या जातात. पूर्ण-प्रमाणात युद्धामुळे झालेले नुकसान बहुतेकदा मानक पॉलिसींमध्ये समाविष्ट केले जात नाही किंवा वेगळ्या प्रीमियमवर कव्हर केले जाते. विमा दाव्याचे पेमेंट पॉलिसीच्या अटी, वगळणे आणि प्रत्यक्ष नुकसानाचे मूल्यांकन यावर अवलंबून असते.

पूर्ण रक्कम थेट दिली जाईल का?

कोणताही विमा दावा नेहमीच प्रत्यक्ष नुकसानाच्या आधारावर निश्चित केला जातो. जर नुकसान मर्यादित असेल तर भरपाई प्रमाणानुसार असते. याव्यतिरिक्त, अनेक प्रकरणांमध्ये, वजावट आणि बहिष्कार कलमे लागू होतात. बुर्ज खलिफाच्या बाबतीत, त्याचा विमा वेगळा असतो कारण त्याची रचना थोडी वेगळी असते. त्यात असंख्य हॉटेल्स, कार्यालये आणि खाजगी इमारतींचा देखील समावेश आहे, ज्यांचा त्यांच्या मालकांनी स्वतंत्रपणे विमा उतरवला आहे. विमा पॉलिसीची मर्यादा असू शकते, परंतु संपूर्ण रक्कम नुकसानाचे स्वरूप, पॉलिसीच्या अटी आणि तपासावर अवलंबून असेल.

Russia Stock Market Rally : युद्धामुळे जगभरात हाहाकार…, मात्र ‘या’ देशाचा शेअर बाजारात मोठा चौकार

Published On: Mar 02, 2026 | 07:27 PM

