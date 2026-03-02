Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PhonePe co-Branded Card: बिलांच्या पेमेंटपासून ते शॉपिंगपर्यंत: फोनपेचे को-ब्रँडेड कार्ड भारतीयांच्या दैनंदिन खर्चाशी कसे जुळते?

फोनपे आणि HDFC बँकेचे अल्टीमो क्रेडिट कार्ड भारतीय ग्राहकांसाठी गेमचेंजर ठरत आहे. वीज बिल, मोबाईल रिचार्ज आणि किराणा खरेदीवर मिळणाऱ्या १०% कॅशबॅकमुळे आता दररोजच्या खर्चात मोठी बचत करणे शक्य झाले आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 05:01 PM
  • HDFC अल्टीमो कार्ड कसे काम करते?
सामान्य भारतीय कुटुंब प्रत्येक महिन्याला वीज बिल, मोबाइल रिचार्ज, किराणा मालाची खरेदी आणि ऑनलाइन शॉपिंग असे अनेक डिजिटल व्यवहार करतात. अलीकडच्या काळापर्यंत, या दैनंदिन खर्चांवर क्रेडिट कार्डद्वारे नगण्य किंवा काहीच फायदा मिळत नसे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, जुनी पारंपारिक क्रेडिट कार्ड्स प्रामुख्याने ट्रॅव्हल (विमान प्रवास), डायनिंग (हॉटेलिंग) आणि लक्झरी खर्चावरच रिवॉर्ड्स देत असत.
आता ‘को-ब्रँडेड’ क्रेडिट कार्ड्सच्या आगमनामुळे हे चित्र बदलताना दिसत आहे. जिथे प्रत्यक्षात पैसा खर्च होतो, त्या गोष्टी लक्षात घेऊन या कार्ड्सची रचना केली जात आहे. फोनपे HDFC अल्टीमो कार्ड हे याचेच एक उत्तम उदाहरण आहे. फोनपे आणि HDFC बँक यांच्यातील या भागीदारीमुळे स्थानिक व्यवहार, बिल पेमेंट्स आणि नियमित खरेदी या गोष्टी रिवॉर्ड्सच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत.

दैनंदिन खर्चाचे वास्तव

कुटुंबाच्या मासिक खर्चावर बारकाईने नजर टाकल्यास एक स्पष्ट पॅटर्न दिसून येतो. घरभाडे किंवा EMI वगळल्यास, बहुतांश खर्च हा अत्यावश्यक गोष्टींवरच होतो जसे की युटिलिटी बिले (वीज, पाणी, गॅस), मोबाईल आणि DTH रिचार्ज, इंटरनेटचे पेमेंट आणि नियमित किराणा खरेदी यात स्थानिक भाजीवाल्याकडून केलेली खरेदी, जवळच्या दुकानातून घेतलेले दूध किंवा चहा आणि पेट्रोल/डिझेलचा खर्च जोडा. आज यातील बहुतांश व्यवहार डिजिटल पद्धतीने, म्हणजेच UPI किंवा कार्डद्वारे होतात.

तरीही, पारंपारिक क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्समध्ये या श्रेणींकडे बऱ्याच अंशी दुर्लक्ष केले गेले आहे. प्रीमियम कार्ड्स आजही आंतरराष्ट्रीय प्रवास, डायनिंग आणि लक्झरी खर्चाला प्राधान्य देतात, तर ₹ 50 रुपयांच्या QR कोड पेमेंटवर किंवा ₹ 2500 रुपयांच्या वीज बिलावर फारसा काहीच कॅशबॅक देत नाहीत. यामुळे अनेक भारतीयांसाठी एक विरोधाभास निर्माण होतो जे खर्च वारंवार होतात, त्यावरच सर्वात कमी फायदा मिळतो.

दैनंदिन जीवनात हा फरक स्पष्ट जाणवतो. एखादे कुटुंब वर्षभरात नियमित बिले आणि युटिलिटीजवर मोठी रक्कम खर्च करते, पण त्यांना पारंपारिक क्रेडिट कार्डवर नगण्य रिवॉर्ड्स मिळतात. त्याच वेळी, ही जुनी कार्डे अशा निवडक श्रेणींवर जास्त रिवॉर्ड्स देतात, ज्यांचा वाटा मासिक खर्चात खूपच कमी असतो. जे लोक प्रीमियम फायदे वापरतात त्यांच्यासाठी ते नक्कीच योग्य आहेत, परंतु जेव्हा कुटुंबाचा मुख्य खर्च दररोजच्या गरजांवर होतो, तेव्हा रिवॉर्ड स्ट्रक्चर भारतीयांच्या प्रत्यक्ष खर्च करण्याच्या पद्धतीनुसार बदलण्यात अपयशी ठरले आहे.

Amazon India: ॲमेझॉनची विक्रेत्यांना अनोखी भेट; १२.५ कोटींहून अधिक उत्पादनांवर ‍झिरो रेफरल फी

HDFC अल्टीमो कार्ड कसे काम करते?

फोनपे HDFC अल्टीमो कार्ड वारंवार होणाऱ्या व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करून हे पारंपारिक रिवॉर्ड स्ट्रक्चर पूर्णपणे बदलून टाकते. हे कार्ड फोनपे द्वारे केलेल्या बिल पेमेंट्सवर – ज्यामध्ये पाणी आणि वीज बिल, मोबाईल रिचार्ज, DTH सबस्क्रिप्शन, ब्रॉडबँड बिल समाविष्ट आहेत – 10% कॅशबॅक देते. एका सामान्य कुटुंबासाठी, या नियमित खर्चांवर वर्षभरात होणारी ही बचत खूप मोठी असू शकते. हे कार्ड सर्व ‘स्कॅन अँड पे’ व्यवहारांवर 1% कॅशबॅक देखील देते. हे छोटे पण वारंवार होणारे खर्च असतात जसे की जेवण, किराणा, औषधे इत्यादी, ज्यांचे पेमेंट QR कोडद्वारे केले जाते. वैयक्तिकरित्या हे खर्च लहान वाटत असले, तरी काही काळानंतर या दररोजच्या व्यवहारांतून जमा होणारा कॅशबॅक मोठा असतो. दैनंदिन गरजांच्या पलीकडे जाऊन, हे कार्ड निवडक ऑनलाइन ब्रँड्सवर 5% कॅशबॅक आणि डोमेस्टिक एअरपोर्ट लाउंज ॲक्सेस देखील देते. थोडक्यात, हे कार्ड नियमित घरगुती पेमेंट्स आणि कधीतरी होणारे लाइफस्टाइल खर्च या दोन्हीमध्ये समतोल साधते.

दैनंदिन जीवनाला साजेसे रिवॉर्ड्स

या कार्डचे वेगळेपण म्हणजे ते तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत अत्यंत सहजपणे सामावून जाते. यासाठी तुम्हाला कोणत्या कॅटेगरीवर खर्च करायचा हे लक्षात ठेवण्याची, विशिष्ट मर्यादेपर्यंत खर्च करण्याची किंवा तुमच्या सवयी बदलण्याची गरज नाही. तुम्ही ज्या पद्धतीने बिले भरता, किराणा खरेदी करता आणि स्थानिक दुकानांमध्ये स्कॅन करून पेमेंट करता, त्याच पद्धतीने तुम्हाला रिवॉर्ड्स मिळत राहतात.
हा शांतपणे आणि आपोआप होणारा फायदा भारतातील क्रेडिट कार्ड क्षेत्रातील एका मोठ्या बदलाचे प्रतीक आहे. डिजिटल पेमेंट्स आणि UPI चा वापर सर्वत्र होत असताना फोनपे HDFC अल्टीमो सारखी कार्ड्स केवळ स्वप्नवत खर्चाऐवजी ‘वास्तविक’ व्यवहारांवर आधारित आहेत. ही एका प्रगल्भ बाजारपेठेची खूण आहे  जिथे आर्थिक उत्पादने सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी जुळवून घेतात आणि भारतीय लोक जिथे प्रत्यक्षात खर्च करतात, तिथेच त्यांना फायदा मिळवून देतात.

Share Market Crash: आशियाई बाजारात घसरण सुरूच; BSE Sensex २.२०% ने घसरला

Published On: Mar 02, 2026 | 05:01 PM

