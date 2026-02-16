Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Central Government Approves Railway Projects Worth 18509 Crore

New Delhi Railway Project: रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला ‘गति शक्ती’! १८,५०९ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी

देशातील वाहतूक खर्च कमी होईल, २२० दशलक्ष लिटर तेल आयात वाचेल आणि १.११ अब्ज किलोग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल, जे ४ कोटी झाडे लावण्याइतके आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 04:08 PM
Mumbai Ahmedabad Bullet Train चे तिकीट किती? (फोटो सौजन्य-Gemini)

रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला 'गति शक्ती'! १८,५०९ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी

Follow Us:
Follow Us:
  • १८,५०९ कोटींच्या रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी
  • दळणवळण आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये सुधारणा
  • पर्यावरणपूरक आणि आर्थिक फायदा
New Delhi Railway Project: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या अंदाजे १८,५०९ कोटी किमतीच्या तीन प्रमुख प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पांमध्ये कसारा-मनमाड (महाराष्ट्र), दिल्ली-अंबाला (दिल्ली आणि हरयाणा) आणि बल्लारी-होसापेठ (कर्नाटक) दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गाचे बांधकाम समाविष्ट आहे. सरकारने शनिवारी सांगितले की, या प्रकल्पांमुळे रेल्वेची क्षमता वाढेल. वाहतूक प्रवाहात लक्षणीय सुधारणा होईल. यामुळे भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता आणि सेवा विश्वासार्हता वाढेल. हे मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्प कामकाज सुलभ करतील आणि गर्दी कमी करतील, हे प्रकल्प पंतप्रधानांच्या ‘नवीन भारत’ च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत आणि रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढवून प्रदेशातील लोकांच्या स्वावलंबीतेला हातभार लावतील.

‘… नवीन ट्रेंड समोर येतोय’; Assam CM विरुद्ध याचिका; सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना झापले

वाहतूक कार्यक्षमता वाढविण्यास मदत

प्रधानमंत्री गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत तयार केलेले हे प्रकल्प एकात्मिक नियोजन आणि भागधारकांच्या सल्ल्याद्वारे कनेक्टिव्हिटी आणि वाहतूक कार्यक्षमता वाढविण्यास मदत करतील. या उपक्रमामुळे लोक, वस्तू आणि सेवांची अखंड वाहतूक सुनिश्चित होईल, दिल्ली, हरयाणा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील १२ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले हे प्रकल्प विद्यमान रेल्वे नेटवर्क अंदाजे ३८९ किलोमीटरने वाढवतील, प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग प्रकल्पांमुळे अंदाजे ९७ लाख लोकसंख्या असलेल्या अंदाजे ३,९०२ गावांशी कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. याव्यतिरिक्त, हे प्रकल्प देशभरातील प्रमुख पर्यटन स्थळांशी रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारतील. यामध्ये भावली धरण, घाटंडेवी, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, कटरा (माता वैष्णो देवी), श्रीनगर, हंपी, बल्लारी किल्ला, दारोजी स्लॉथ बेअर अभयारण्य, तुंगभद्र धरण, केंचनगुड्ढा आणि विजय विठ्ठल मंदिर यांचा समावेश आहे.

Mumbai Ahmedabad Bullet Train चे तिकीट किती? वेगवान प्रवास कधीपासून? रेल्वे मंत्र्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

रेल्वे ही पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीची पद्धत आहे. या प्रकल्पांमुळे हवामान बदलाची उद्दिष्टे साध्य होण्यास मदत होईल, देशातील वाहतूक खर्च कमी होईल, २२० दशलक्ष लिटर तेल आयात वाचेल आणि १.११ अब्ज किलोग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल, जे ४ कोटी झाडे लावण्याइतके आहे.

१८,५०९ वाहतूक कार्यक्षमता सुधारणा

३८९ किलोमीटरने रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार

राज्यांना महाराष्ट्र, ०४ दिल्ली, हरयाणा आणि कर्नाटक फायदा होईल.

३,९०२ गावांसाठी रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारेल मल्टी-ट्रॅकिंगमुळ

१२ जिल्ह्यांचा समावेश असेल या प्रकल्पांमध्ये

९७ लाख लोकांना फायदा होईल.

२२ कोटी लिटर तेल आयात बचत होईल

१११ कोटी किलोग्रॅम -कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल, जे अंदाजे ४ कोटी झाडे लावण्याइतकेच आहे.

ब्रहुमपुत्रेखाली भारतातील पहिल्या बोगद्याला मान्यता

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गोहपूर आणि नुमालीगड दरम्यान वार पदरी ग्रीनफील्ड कॉरिडॉर बाधण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यामध्ये आसाममधील ब्रह्मपुत्रेखाली भारतातील पहिला रस्ता-कम-रेल्वे बोगदा समाविष्ट आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारने १८.६६२ कोटीच्या प्रकल्पाला मान्यता दिली.

 

Web Title: Central government approves railway projects worth 18509 crore

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 04:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RRB ग्रुप डी 2026 ‘Answer Key’ लवकरच होणार जाहीर; डाउनलोड व आक्षेप प्रक्रिया जाणून घ्या
1

RRB ग्रुप डी 2026 ‘Answer Key’ लवकरच होणार जाहीर; डाउनलोड व आक्षेप प्रक्रिया जाणून घ्या

चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गाला गती द्या; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी
2

चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गाला गती द्या; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी

‘दारू’पासून ‘साली’पर्यंत… भारतीय रेल्वे स्टेशन्सची अजब-गजब नावं, ऐकूनच हसू आवरेनासं होईल भारतीय रेल्वेचे जाळे फार दूरवर पसरलेले
3

‘दारू’पासून ‘साली’पर्यंत… भारतीय रेल्वे स्टेशन्सची अजब-गजब नावं, ऐकूनच हसू आवरेनासं होईल भारतीय रेल्वेचे जाळे फार दूरवर पसरलेले

होळीसाठी मध्य रेल्वेची विशेष भेट; 209 अतिरिक्त रेल्वेगाड्या सोडणार, प्रवाशांना फायदा होणार…
4

होळीसाठी मध्य रेल्वेची विशेष भेट; 209 अतिरिक्त रेल्वेगाड्या सोडणार, प्रवाशांना फायदा होणार…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
New Delhi Railway Project: रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला ‘गति शक्ती’! १८,५०९ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी

New Delhi Railway Project: रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला ‘गति शक्ती’! १८,५०९ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी

Feb 16, 2026 | 04:08 PM
भाजप- काँग्रेस आंदोलनात दगडफेक का झाली? पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिलं स्पष्टीकरण

भाजप- काँग्रेस आंदोलनात दगडफेक का झाली? पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिलं स्पष्टीकरण

Feb 16, 2026 | 04:04 PM
IND vs PAK, T20 World Cup : ‘गलत जगह U-turn…’, दिल्ली पोलिसांनी उडवली पाकिस्तानची खिल्ली! पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल

IND vs PAK, T20 World Cup : ‘गलत जगह U-turn…’, दिल्ली पोलिसांनी उडवली पाकिस्तानची खिल्ली! पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल

Feb 16, 2026 | 04:03 PM
PM RAHAT Scheme: 1.5 लाख खर्च, बिल मात्र 0 रुपये…! केंद्र सरकारची रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी नवी पीएम राहत योजना लाँच

PM RAHAT Scheme: 1.5 लाख खर्च, बिल मात्र 0 रुपये…! केंद्र सरकारची रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी नवी पीएम राहत योजना लाँच

Feb 16, 2026 | 03:58 PM
JEE MAIN 2026 च्या निकालाची प्रतिक्षा संपली? या संकेतस्थळावर पाहा निकाल, जाणून घ्या सविस्तर…

JEE MAIN 2026 च्या निकालाची प्रतिक्षा संपली? या संकेतस्थळावर पाहा निकाल, जाणून घ्या सविस्तर…

Feb 16, 2026 | 03:56 PM
इतवारीतील धार्मिक वास्तूबाबत न्यायालय कठोर; मनपाला फटकार, ८ आठवड्यांत निर्णयाचे निर्देश

इतवारीतील धार्मिक वास्तूबाबत न्यायालय कठोर; मनपाला फटकार, ८ आठवड्यांत निर्णयाचे निर्देश

Feb 16, 2026 | 03:50 PM
‘… नवीन ट्रेंड समोर येतोय’; Assam CM विरुद्ध याचिका; सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना झापले

‘… नवीन ट्रेंड समोर येतोय’; Assam CM विरुद्ध याचिका; सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना झापले

Feb 16, 2026 | 03:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM
Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 03:31 PM
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM