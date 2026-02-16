New Delhi Railway Project: रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला ‘गति शक्ती’! १८,५०९ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी

‘… नवीन ट्रेंड समोर येतोय’; Assam CM विरुद्ध याचिका; सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना झापले
प्रधानमंत्री गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत तयार केलेले हे प्रकल्प एकात्मिक नियोजन आणि भागधारकांच्या सल्ल्याद्वारे कनेक्टिव्हिटी आणि वाहतूक कार्यक्षमता वाढविण्यास मदत करतील. या उपक्रमामुळे लोक, वस्तू आणि सेवांची अखंड वाहतूक सुनिश्चित होईल, दिल्ली, हरयाणा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील १२ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले हे प्रकल्प विद्यमान रेल्वे नेटवर्क अंदाजे ३८९ किलोमीटरने वाढवतील, प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग प्रकल्पांमुळे अंदाजे ९७ लाख लोकसंख्या असलेल्या अंदाजे ३,९०२ गावांशी कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. याव्यतिरिक्त, हे प्रकल्प देशभरातील प्रमुख पर्यटन स्थळांशी रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारतील. यामध्ये भावली धरण, घाटंडेवी, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, कटरा (माता वैष्णो देवी), श्रीनगर, हंपी, बल्लारी किल्ला, दारोजी स्लॉथ बेअर अभयारण्य, तुंगभद्र धरण, केंचनगुड्ढा आणि विजय विठ्ठल मंदिर यांचा समावेश आहे.
रेल्वे ही पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीची पद्धत आहे. या प्रकल्पांमुळे हवामान बदलाची उद्दिष्टे साध्य होण्यास मदत होईल, देशातील वाहतूक खर्च कमी होईल, २२० दशलक्ष लिटर तेल आयात वाचेल आणि १.११ अब्ज किलोग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल, जे ४ कोटी झाडे लावण्याइतके आहे.
१८,५०९ वाहतूक कार्यक्षमता सुधारणा
३८९ किलोमीटरने रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार
राज्यांना महाराष्ट्र, ०४ दिल्ली, हरयाणा आणि कर्नाटक फायदा होईल.
३,९०२ गावांसाठी रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारेल मल्टी-ट्रॅकिंगमुळ
१२ जिल्ह्यांचा समावेश असेल या प्रकल्पांमध्ये
९७ लाख लोकांना फायदा होईल.
२२ कोटी लिटर तेल आयात बचत होईल
१११ कोटी किलोग्रॅम -कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल, जे अंदाजे ४ कोटी झाडे लावण्याइतकेच आहे.
ब्रहुमपुत्रेखाली भारतातील पहिल्या बोगद्याला मान्यता
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गोहपूर आणि नुमालीगड दरम्यान वार पदरी ग्रीनफील्ड कॉरिडॉर बाधण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यामध्ये आसाममधील ब्रह्मपुत्रेखाली भारतातील पहिला रस्ता-कम-रेल्वे बोगदा समाविष्ट आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारने १८.६६२ कोटीच्या प्रकल्पाला मान्यता दिली.