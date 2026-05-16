Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax

भारतात, पेट्रोलवर सर्वाधिक ‘व्हॅट’ तेलंगणामध्ये आकारला जातो, जो ३५.२० टक्के इतका आहे. हा संपूर्ण देशातील सर्वाधिक दर आहे. यानंतर, इतरही अनेक राज्यांमध्ये करांचे दर उच्च असल्याचे दिसून येतात. नेमका कोणत्या राज्यांत किती टॅक्स आकरला जातो. जाणून घेऊयात…
आंध्र प्रदेश: ३१ टक्के + ₹४ प्रति लिटर + रस्ते विकास उपकर (Cess)
केरळ: ३०.०८ टक्के + ₹१ प्रति लिटर + इतर उपकर
कर्नाटक: २९.८४ टक्के
राजस्थान: २९.०४ टक्के + रस्ते विकास उपकर
मध्य प्रदेश: २९ टक्के + ₹२.५० प्रति लिटर + १ टक्के उपकर
ओडिशा: २८ टक्के
महाराष्ट्र: २५ टक्के + ₹५.१२ प्रति लिटर (अतिरिक्त कर)
पश्चिम बंगाल: २५ टक्के + उपकर
मणिपूर: २५ टक्के
आसाम: २४.७७ टक्के किंवा ₹१८.८० प्रति लिटर
छत्तीसगड: २४ टक्के + ₹२ प्रति लिटर
बिहार: २३.५८ टक्के + अधिभार (Surcharge)
नागालँड: २१.७५ टक्के
गोवा: २१.५ टक्के + हरित उपकर (Green Cess)
दिल्ली: १९.४० टक्के
उत्तर प्रदेश: १९.३६ टक्के किंवा ₹१४.८५ प्रति लिटर
हरियाणा: १८.२० टक्के + अतिरिक्त कर
तामिळनाडू: १३ टक्के + ₹११.५२ प्रति लिटर
गुजरात: १३.७ टक्के + उपकर (cess)
अरुणाचल प्रदेश: १४.५० टक्के
लक्षद्वीप: १० टक्के
अंदमान आणि निकोबार: १ टक्के (देशातील सर्वात कमी)
राज्या-राज्यांमधील करांमध्ये अशा प्रकारे मोठी तफावत दिसून येते.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांमध्ये राज्या-राज्यांनुसार लक्षणीय फरक दिसून येतो. ज्या राज्यांमध्ये ‘व्हॅट’ (VAT) सर्वाधिक आहे आणि ज्या राज्यांमध्ये तो सर्वात कमी आहे, त्यांच्यातील फरक ३४ टक्क्यांहून अधिक आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या भागात पेट्रोलचा मूळ दर ₹१०० असेल, तर दुसऱ्या एखाद्या भागात कराची रक्कम ₹३५ पर्यंत पोहोचू शकते; तर अन्य काही भागांमध्ये ही रक्कम केवळ ₹१ च्या आसपास राहते. त्यानुसार आपल्याला मिळणाऱ्या पेट्रोलची किंमत बदलते. परिणामी अशा प्रकारेच लागणाऱ्या टॅक्सवरुन किंमतींमध्येही तफावत जाणवते.
