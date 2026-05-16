Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Petrol Diesel Price State Wise Vat Tax Difference Andaman Vs Telangana See Details

Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax

पेट्रोल - डिझेल हे GST च्या कक्षेत येत नाहीत; परिणामी, प्रत्येक राज्य आपला स्वतःचा 'व्हॅट'चा म्हणजेच मूल्यवर्धित कर दर निश्चित करते. नेमक्या याच कारणामुळे, देशभरात इंधनाच्या किमतींमध्ये मोठी तफावत दिसून येते. काही भागांमध्ये करांचे प्रमाण अत्यंत कमी असते, तर कधी अधिक असते आणि या परिस्थितीचा परिणाम किमतीवर होतो.

Updated On: May 16, 2026 | 03:10 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतामध्येही महागाईचा भडका उडाला
  • कोणती राज्ये पेट्रोलवर सर्वाधिक कर आकारतात?
  • कोणत्या राज्यांमध्ये कर सर्वात कमी आहेत?
India Petrol Tax Rate: जागतिक परिस्थितीचा फटका इतर देशांना जोरदार बसत आहे. त्यामुळे आपल्या भारतामध्येही महागाईचा भडका उडाला आहे. सगळ्यासोबत भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कडाक्याने वाढत आहे. पेट्रोल – डिझेल हे GST च्या कक्षेत येत नाहीत; परिणामी, प्रत्येक राज्य आपला स्वतःचा ‘व्हॅट’चा म्हणजेच मूल्यवर्धित कर दर निश्चित करते. नेमक्या याच कारणामुळे, देशभरात इंधनाच्या किमतींमध्ये मोठी तफावत दिसून येते. काही भागांमध्ये करांचे प्रमाण अत्यंत कमी असते, तर इतर भागांमध्ये ते लक्षणीयरीत्या अधिक असते आणि या परिस्थितीचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर होत आहे. नेमकी का आणि किती फरक पडतोय किंमतींमध्ये जाणून घेऊयात.

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?

कोणती राज्ये पेट्रोलवर सर्वाधिक कर आकारतात?

भारतात, पेट्रोलवर सर्वाधिक ‘व्हॅट’ तेलंगणामध्ये आकारला जातो, जो ३५.२० टक्के इतका आहे. हा संपूर्ण देशातील सर्वाधिक दर आहे. यानंतर, इतरही अनेक राज्यांमध्ये करांचे दर उच्च असल्याचे दिसून येतात. नेमका कोणत्या राज्यांत किती टॅक्स आकरला जातो. जाणून घेऊयात…

आंध्र प्रदेश: ३१ टक्के + ₹४ प्रति लिटर + रस्ते विकास उपकर (Cess)
केरळ: ३०.०८ टक्के + ₹१ प्रति लिटर + इतर उपकर
कर्नाटक: २९.८४ टक्के
राजस्थान: २९.०४ टक्के + रस्ते विकास उपकर
मध्य प्रदेश: २९ टक्के + ₹२.५० प्रति लिटर + १ टक्के उपकर
ओडिशा: २८ टक्के
महाराष्ट्र: २५ टक्के + ₹५.१२ प्रति लिटर (अतिरिक्त कर)
पश्चिम बंगाल: २५ टक्के + उपकर
मणिपूर: २५ टक्के

कोणत्या राज्यांमध्ये करांचे दर मध्यम स्वरूपाचे आहेत?

आसाम: २४.७७ टक्के किंवा ₹१८.८० प्रति लिटर
छत्तीसगड: २४ टक्के + ₹२ प्रति लिटर
बिहार: २३.५८ टक्के + अधिभार (Surcharge)
नागालँड: २१.७५ टक्के
गोवा: २१.५ टक्के + हरित उपकर (Green Cess)
दिल्ली: १९.४० टक्के
उत्तर प्रदेश: १९.३६ टक्के किंवा ₹१४.८५ प्रति लिटर
हरियाणा: १८.२० टक्के + अतिरिक्त कर

कोणत्या राज्यांमध्ये कर सर्वात कमी आहेत?

तामिळनाडू: १३ टक्के + ₹११.५२ प्रति लिटर
गुजरात: १३.७ टक्के + उपकर (cess)
अरुणाचल प्रदेश: १४.५० टक्के
लक्षद्वीप: १० टक्के
अंदमान आणि निकोबार: १ टक्के (देशातील सर्वात कमी)
राज्या-राज्यांमधील करांमध्ये अशा प्रकारे मोठी तफावत दिसून येते.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांमध्ये राज्या-राज्यांनुसार लक्षणीय फरक दिसून येतो. ज्या राज्यांमध्ये ‘व्हॅट’ (VAT) सर्वाधिक आहे आणि ज्या राज्यांमध्ये तो सर्वात कमी आहे, त्यांच्यातील फरक ३४ टक्क्यांहून अधिक आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या भागात पेट्रोलचा मूळ दर ₹१०० असेल, तर दुसऱ्या एखाद्या भागात कराची रक्कम ₹३५ पर्यंत पोहोचू शकते; तर अन्य काही भागांमध्ये ही रक्कम केवळ ₹१ च्या आसपास राहते. त्यानुसार आपल्याला मिळणाऱ्या पेट्रोलची किंमत बदलते. परिणामी अशा प्रकारेच लागणाऱ्या टॅक्सवरुन किंमतींमध्येही तफावत जाणवते.

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

Web Title: Petrol diesel price state wise vat tax difference andaman vs telangana see details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 03:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?
1

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?
2

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!
3

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन
4

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax

Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax

May 16, 2026 | 03:10 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 16, 2026 | 03:05 PM
Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

May 16, 2026 | 03:04 PM
Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

May 16, 2026 | 02:57 PM
“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

May 16, 2026 | 02:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM