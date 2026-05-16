US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?

Kerala CM Networth: 1 कोटींचं सोनं… ₹73 लाख डिपॉजिट, केरळच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांकडे नेमकी किती संपत्ती?
अमेरिकेत, तंत्रज्ञान क्षेत्र आघाडीवर असून, या क्षेत्रातील ३१ कंपन्यांचे Market Capitalization १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. त्यानंतर वित्तीय क्षेत्राचा क्रमांक लागतो, ज्यातील १९ कंपन्या १०० अब्ज डॉलर्सच्या क्लबमध्ये समाविष्ट आहेत. औद्योगिक आणि आरोग्यसेवा ही क्षेत्रेही या यादीत ठळकपणे दिसून येतात; या दोन्ही क्षेत्रांतील प्रत्येकी १६ कंपन्यांनी या यादीत स्थान मिळवले आहे. २००८ च्या आर्थिक संकटापूर्वी, १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक बाजार भांडवल असलेल्या अमेरिकन कंपन्यांची संख्या २० इतकी होती; मात्र, २००८ मध्ये ही संख्या घसरून केवळ ८ वर आली होती.
५.४५७ ट्रिलियन डॉलर्सच्या बाजार भांडवलासह, ‘Nvidia’ ही अमेरिका आणि जग या दोन्ही ठिकाणी सर्वात मौल्यवान कंपनी म्हणून पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर अनुक्रमे ‘Alphabet’ (४.७६५ ट्रिलियन डॉलर्स), ‘Apple‘ (४.४०९ ट्रिलियन डॉलर्स), ‘Microsoft’ (३.१३४ ट्रिलियन डॉलर्स) आणि ‘Amazon’ (२.८४१ ट्रिलियन डॉलर्स) यांचा नंबर लागतो. या टॉप १० कंपन्यांपैकी आठ कंपन्या अमेरिकेतील आहेत. केवळ तैवानस्थित चिप-निर्माता कंपनी ‘TSMC’ (२.०९७ ट्रिलियन डॉलर्स) आणि ‘Saudi Aramco’ (१.५८५ ट्रिलियन डॉलर्स) यांनाच या यादीत स्थान मिळवता आले आहे.
११५ अमेरिकन कंपन्यांचे बाजार भांडवल १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे.
२००८ च्या आर्थिक संकटादरम्यान, ही संख्या केवळ ८ पर्यंत खाली आली होती.
१०० अब्ज डॉलर्सच्या या ‘क्लब’मध्ये Tech Sector मध्ये वाटा सर्वाधिक असून, या क्षेत्रातील ३१ कंपन्यांचा यात समावेश आहे.
आर्थिक क्षेत्रातील १९ कंपन्यांचा, तर औद्योगिक क्षेत्रातील १६ कंपन्यांचा यात सहभाग आहे.
जगातील शीर्ष १०० कंपन्यांमध्ये, ११ कंपन्या चीनच्या आहेत, तर १ कंपनी भारताची आहे.
जगातील १०० सर्वात मौल्यवान कंपन्यांपैकी ५७ कंपन्या अमेरिकेतील आहेत. या यादीत चीनच्या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या ११ कंपन्यांचा समावेश आहे; तर भारताला केवळ एकच स्थान मिळाले असून, ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’ त्याचे प्रतिनिधित्व करते. मुकेश अंबानी यांची ही कंपनी जागतिक स्तरावर ९७ व्या क्रमांकावर असून, तिचे बाजार भांडवल १८८.४७ अब्ज डॉलर्स इतके आहे. पण रिलायन्सव्यतिरिक्त, ‘१०० अब्ज डॉलर्सच्या क्लब’मध्ये एचडीएफसी बँक आणि भारती एअरटेल यांचाही समावेश आहे.
Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?