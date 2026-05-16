Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

देशभरात दुधाच्या किमती वाढल्या, सीएनजीचे दर उंचावले आणि आता, पेट्रोल व डिझेलच्या किमतींवर महागाईचा आणखी एक "बॉम्ब" फुटला आहे. शुक्रवार, १५ मे पासून, देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ झाली असून, त्यांचे दर प्रति लिटर ३ रुपयांपर्यंत वधारले आहेत.

Updated On: May 16, 2026 | 11:44 AM
Inflation Bomb: गेल्या ४८ तासांत महागाईचे झटके लागत आहे. देशातील विविध वस्तूंच्या किमतीत एकापाठोपाठ एक धडाक्याने वाढत चालल्या आहेत. ज्यामुळे भारतीय जनतेला महागाईच्या एका सर्वव्यापी हल्ल्याचा सामना करावा लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या एका आवाहनानंतर, सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कात वाढ केली; या निर्णयामुळे त्यांच्या किमतीत अचानक मोठी उसळी पाहायला मिळाली. केवळ सोन्यापुरतीच ही वाढ मर्यादित नव्हती; त्यानंतर देशभरात दुधाच्या किमती वाढल्या, सीएनजीचे दर उंचावले आणि आता, पेट्रोल व डिझेलच्या किमतींवर महागाईचा आणखी एक ‘बॉम्ब’ फुटला आहे. शुक्रवार, १५ मे पासून, देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ झाली असून, त्यांचे दर प्रति लिटर ३ रुपयांपर्यंत वधारले आहेत.

महागाईचा पहिला हल्ला

गेल्या रविवारी, परकीय चलन वाचवण्याच्या उद्देशाने, पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेला एक वर्षासाठी सोने खरेदी करणे टाळण्याचे आवाहन केले असे आवाहन करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. विशेष म्हणजे, अवघ्या २४ तासांच्या कालावधीत त्यांनी हेच आवाहन दोनदा पुन्हा केले. त्यानंतर, सरकारने सोनेवरील आयात शुल्कात अचानक वाढ केली; या निर्णयामुळे MCX पासून ते स्थानिक बाजारपेठांपर्यंत सर्वत्र सोने आणि चांदीच्या किमती गगनाला भिडल्या. आयात शुल्क वाढल्याची बातमी समोर येताच, सोन्याच्या किमतीत ११,००० रुपयांची वाढ झाली, तर चांदी २२,००० रुपयांपर्यंत महाग झाली.

महागाईचा दुसरा हल्ला

सोने आणि चांदीनंतर, महागाईचा दुसरा बॉम्ब दुधाच्या किमतींवर फुटला; अमूलपासून ते मदर डेअरीपर्यंतच्या प्रमुख ब्रँड्सनी त्यांच्या पॅकेज्ड दुधाच्या उत्पादनांच्या किमती वाढवून देशाला धक्का दिला. अमूलने आपल्या दुधाच्या किमतीत प्रति लिटर २ रुपयांची वाढ केली; त्यानंतर लगेचच, मदर डेअरीनेही आपल्या दुधाचे दर २ रुपयांनी वाढवले. हे नवीन दर १४ मे पासून देशभरात लागू झाले आहेत.

महागाईचा तिसरा फटका:

दुधाच्या दरवाढीनंतर, पेट्रोल आणि डिझेललाही महागाईचा फटका बसला आहे. शुक्रवारी, तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपयांनी वाढ केली असून, हे नवीन दर शुक्रवार, १५ मे पासून देशभरात लागू झाले आहेत. या ताज्या दरवाढीनंतर, दिल्लीत पेट्रोल ३ रुपयांनी महाग होऊन प्रति लिटर ९७.७७ रुपये झाले आहे. कोलकातामध्ये ते १०८.७४ रुपये (३.२९ रुपयांची वाढ), मुंबईत १०६.६८ रुपये (३.१४ रुपयांची वाढ) आणि चेन्नईमध्ये १०३.६७ रुपये (२.८३ रुपयांची वाढ) दराने विकले जात आहे. डिझेलचा दर आता दिल्लीत ९०.६७ रुपये, कोलकातामध्ये ९५.१३ रुपये, मुंबईत ९३.१४ रुपये आणि चेन्नईमध्ये ९५.२५ रुपये प्रति लिटर झाला आहे.

महागाईचा चौथा हल्ला

देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाली आहेच, पण सीएनजी ग्राहकांनाही मोठा फटका बसला आहे. मुंबईनंतर आता दिल्लीतही सीएनजीचे दर महाग झाले असून, १५ मे पासून दरात प्रति किलो २ रुपयांची वाढ झाली आहे. या दरवाढीमुळे दिल्लीतील सीएनजीचा दर प्रति किलो ७९.०९ रुपयांवर पोहोचला आहे. मुंबईतही एक दिवस आधी सीएनजीच्या दरात २ रुपयांची वाढ झाली असून, दर ८२ रुपयांवरून ८४ रुपये झाले आहेत.

Published On: May 16, 2026 | 11:41 AM

