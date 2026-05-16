Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

सगळं काही स्थिर स्थावर होणार तेच पुन्हा नव्या संकटाने दार ठोठावलं. ऋषिकेश, सारंग आणि सौमित्र यांची एकुलती एक बहिण शरयुच्या रुपानं. हे कमी होतं तेच आता घराचा आधारस्तंभ नाना हे जग सोडून गेल्याचा प्रोमो वाहिनीने शेअर केला आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 03:04 PM
फोटो सौजन्य: गुगल

Gharo Ghari Matichya Chuli  Serial New Twist : स्टर प्रवाह वाहिनीवरील घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेत आता पुन्हा नवं वादळ रणदिवेंच्या कुटुंबात धडकलं आहे. मायाच्या रुपाने रणदिवेंच्या घरावर संकटांची मालिका सुरु झाली होती. ही मालिका थांबता थांबायचं नाव देखील घेत नव्हती. अखेर रणदिवेंच्या एकीमुळे मायाचा बिमोड झाला. जी कुटुंबाचा खास करुन जानकीचा राग राग करत होती ती ऐश्वर्या देखील आता कुटुंबाचा एक भाग झाली. आता कुठे सगळं काही स्थिर स्थावर होणार तेच पुन्हा नव्या संकटाने दार ठोठावलं. ऋषिकेश, सारंग आणि सौमित्र यांची एकुलती एक बहिण शरयुच्या रुपानं. हे कमी होतं तेच आता घराचा आधारस्तंभ नाना हे जग सोडून गेल्याचा प्रोमो वाहिनीने शेअर केला आहे.

 

घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेत आता सगळ्यात मोठा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे.या प्रोमोनुसार नाना हे जग सोडून गेले असं दाखवण्यात आलं आहे. नानांना फोटोला हार घालणयात आला. त्यावेळी संपूर्ण रणदिवे कुटुंब तिथे उपस्थित होतं. यावेळी नानांच्या मृत्यूपत्राची देखील चर्चा झाली. त्यावेळी तिथे असलेल्या एका वकिलाने सांगितलं की, नानांनी घर, सगळ्या इनवेस्टमेंट आणि शेती हे सगळं जानकी रणदिवे यांच्या नावावर केलं आहे. त्यात नानांनी असं देखील म्हटलं की ही सगळी संपत्ती जानकी कोणाच्या ही नवावर करु शकत नाही. हे सगळं ऐकून घरच्य़ांना खूप मोठा धक्का बसतो. प्रॉपर्टीचा हिस्सा आपल्याला मिळावा यासाठी आलेली शर्वरी नानांचं मृत्यूपत्राचं वाचन ऐकून रागावते. संतापलेली शरयु कुटुंबातील प्रत्येकाला जानकीच्या विरोधात भडकवण्याचा प्रयत्न करते.

शरयु म्हणते की मान्य आहे की, जानकी वहिनीने घरासाठी खूप काही केलं पण सगळी प्रॉपर्टी तिच्याच नावे का ? नानांनी प्रॉपर्टीचा एकही हिस्सा आईच्या नावे का नाही ठेवला ? हे मृत्यूपत्र खरंच नानांनी लिहिलं की कोणी स्वत:च्य़ा स्वार्थासाठी डाव खेळत आहे असा सवाल करत तिने घरच्यांच्या मनात जानकी विषयी विष पेरायवला सुरुवात केली. मालिकेचा हा भाग प्रेक्षकांना 24आणि 25 मे रोजी पाहता येणार आहे. आता या सगळ्या संकटातून जानकी घराला कसं वाचवणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

Published On: May 16, 2026 | 03:04 PM

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
May 17, 2026 | 08:13 PM
May 17, 2026 | 08:05 PM
May 17, 2026 | 07:57 PM
May 17, 2026 | 07:49 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM

May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM