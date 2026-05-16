Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Kolhapur Crime Ended Life At The Very Spot Where He Lost His Family Punes Virat Gautam Commits Suicide

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांची आत्महत्या

गोवा ट्रिपवरून परतताना झालेल्या भीषण बस अपघातात पत्नी आणि दोन मुलांना गमावलेल्या पुण्यातील विराट गौतम यांनी कोल्हापूरच्या त्याच अपघातस्थळी विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 09:54 PM
crime (फोटो सौजन्य: SOCIAL MEDIA )
Follow Us:
Follow Us:
  • 2023 मधील बस अपघातात विराट गौतम यांनी पत्नी आणि दोन मुलांना गमावलं होतं.
  • ते वारंवार पुईखडी घाटातील अपघातस्थळी जाऊन कुटुंबाच्या आठवणीत रडत बसत होते.
  • त्यांचा मृतदेह त्याच ठिकाणी सापडला असून विष प्राशन केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
कोल्हापूर: कोल्हापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ज्या घाटात पत्नी आणि मुलगा-मुलगी जीव गमावला त्याच ठिकाणी एका व्यक्तीने एका व्यक्तीने आयुष्य संपवल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव विराट गौतम असे आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

23 नोव्हेंबर 2023 रोजी एका खाजगी आरामबसने (ट्रॅव्हल्स) विराट गौतम आणि त्यांचा कुटुंब पुण्याच्या दिशेने परत प्रवास करत होते. रात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास ही आरामबस कोल्हापूर जवळील पुईखडी घाटात आली असता, चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि बस भीषणपणे पलटी झाली. या अपघातात नऊ प्रवासी गंभीर जखमी झाले, तर तिघांना आपला जीव गमवावा लागला. या अपघातामध्ये जखमी झालेल्या विराट गौतम यांच्या डोळ्यांसमोर त्यांची पत्नी नीला, मुलगी रसिका आणि मुलगा शर्विल यांचा मृत्यू झाला. या अत्यंत भीषण आणि काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या प्रसंगाने विराट गौतम यांना जबर मानसिक धक्का बसला. कुटुंबाचा अंत्यविधी आटोपून विराट गौतम पुण्यातील आपल्या घरी परत गेले, मात्र त्यांना सातत्याने आपल्या संपूर्ण कुटुंबाची आठवण छळत होती.

Bihar Crime: अंधश्रद्धेचा बळी! भूत-जारणमारणाच्या संशयातून 70 वर्षीय वृद्ध महिलेची हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

विराट गौतम हे पुईखडी घाटातील त्याच अपघातस्थळी जायचे जिथे त्यांच्या पत्नी, मुलगा आणि मुलगी यांची मृत्यू झाली होती. तिथे बसून आपल्या अश्रूंना वाट मोकळी करून द्यायचे. ते दरवेळी अपघातस्थळावर आपल्या पत्नी आणि मुलांच्या स्मरणार्थ तीन हजार अर्पण करून निघून जायचे. यावर्षी १० मे रोजी विराट गौतम हे पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी गेले. त्यांनतर सलग दोन दिवस ते पुईखडी घाटातील अपघातस्थळावर अत्यंत नैराश्याच्या अवस्थेत बसलेले स्थानिक नागरिकांना दिसून आले होते, मात्र त्यानंतर ते अचानक तिथून गायब झाले.

प्रचंड दुर्गंधी आणि…

पुईखडी घाटाच्या या परिसरात प्रचंड प्रमाणात दुर्गंधी सुटल्याने स्थानिक नागरिकांनी आजूबाजूला शोध घेण्यास सुरुवात केली. नागरिकांनी शोध घेतल्यावर तिथे एका व्यक्तीचा बेवारस मृतदेह अत्यंत सडलेल्या अवस्थेत आढळून आला. या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृताच्या कपड्यांची आणि त्याच्याजवळ असलेल्या बॅगेची कसून तपासणी केली. या तपासणी दरम्यान पोलिसांना मृतदेहाजवळ एक मोबाईल फोन आणि ओळखपत्र सापडले. या ओळखपत्रावरील आणि साहित्यावरील माहितीवरून तो मृतदेह दुसरा कोणाचा नसून पुणे येथील विराट गौतम यांचाच असल्याचे स्पष्ट झाले.

विषारी औषध पियुन संपवले जीवन

पोलिसांनी विराट गौतम यांनी त्याच अपघातस्थळी विषारी औषध पिऊन आपली जीवनयात्रा संपवल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ज्या ठिकाणी अडीच वर्षांपूर्वी त्यांच्या हसत्याखेळत्या कुटुंबाचा अंत झाला, त्याच ठिकाणी त्यांनीही आपल्या आयुष्याचा शेवट केला. या घटनेने कोल्हापूर आणि पुणे परिसरात हळहळ व्यक्त केला जात आहे.

पाटणात रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; शवाचे 3 तुकडे करुन रेल्वे ट्रॅकवर फेकले, शीर अजूनही बेपत्ता

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: विराट गौतम यांच्या कुटुंबासोबत काय घडलं होतं?

    Ans: गोव्याहून परतताना झालेल्या बस अपघातात त्यांच्या पत्नी आणि दोन मुलांचा मृत्यू झाला होता.

  • Que: विराट गौतम वारंवार कुठे जात होते?

    Ans: ते कोल्हापूरजवळील पुईखडी घाटातील अपघातस्थळी जात होते.

  • Que: पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज काय आहे?

    Ans: कुटुंबाच्या विरहातून नैराश्यात जाऊन विराट गौतम यांनी विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

Web Title: Kolhapur crime ended life at the very spot where he lost his family punes virat gautam commits suicide

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 02:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Accident: पुण्यात भीषण अपघात! रिक्षा-फॉर्च्यूनरच्या जोरदार धडकेत चालकाचा जागीच मृत्यू
1

Accident: पुण्यात भीषण अपघात! रिक्षा-फॉर्च्यूनरच्या जोरदार धडकेत चालकाचा जागीच मृत्यू

Pune Crime: पुण्यात आणखी एक नसरापूर सारखी घटना; आजोबानेच केला नातीवर अत्याचार
2

Pune Crime: पुण्यात आणखी एक नसरापूर सारखी घटना; आजोबानेच केला नातीवर अत्याचार

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…
3

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?
4

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

May 17, 2026 | 04:05 PM
India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

May 17, 2026 | 03:56 PM
Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 17, 2026 | 03:50 PM
Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

May 17, 2026 | 03:45 PM
Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

May 17, 2026 | 03:39 PM
भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी ‘या’ आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी ‘या’ आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

May 17, 2026 | 03:36 PM
DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा ‘स्वॅग’ की राजस्थानचा ‘थाट’? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा ‘स्वॅग’ की राजस्थानचा ‘थाट’? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

May 17, 2026 | 03:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM