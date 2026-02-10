Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
EPF Withdrawal via UPI: पीएफ काढणं होणार आणखी सोपं; EPFO चे UPI-सक्षम ‘हे’ ॲप एप्रिलमध्ये येणार

EPFO सदस्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता पीएफ काढण्यासाठी रांगेत उभी राहायची गरज नाही. कारण कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना येत्या एप्रिलमध्ये UPI-सक्षम ॲप लाँच करणार आहे. ज्यामुळे पीएफचे पैसे वापरणे आता सोईस्कर होईल.

Updated On: Feb 10, 2026 | 10:39 AM
  • ईपीएफओ करत आहे एक नवीन ‘सुपर ॲप’ लाँच
  • ज्यामुळे त्वरीत काढता येईल ‘पीएफ’
  • यूपीआय द्वारे पैसे थेट खात्यात जमा होणार
 

EPF Withdrawal via UPI: EPFO सदस्यांसाठी महत्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. आता पीएफ काढण्यासाठी रांगेत उभी राहायची गरज नाही. कारण कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) चे सदस्य या वर्षी एप्रिलमध्ये लाँच होणाऱ्या नवीन मोबाइल ॲप्लिकेशनद्वारे यूपीआय पेमेंट गेटवे वापरून त्यांचे पीएफ फंड थेट त्यांच्या बँक खात्यात प्राप्त करू शकतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कामगार मंत्रालय एका प्रकल्पावर काम करत आहे ज्या अंतर्गत ईपीएफ निधीचा एक विशिष्ट भाग सुरक्षित केला जाईल, तर एक मोठा भाग युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) द्वारे बैंक खात्याद्वारे काढण्यासाठी उपलब्ध असेल.

हे देखील वाचा: Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत तब्बल 15 हजारांनी वाढले चांदीचे दर, प्रति किलोसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

सूत्राने पुढे असेही सांगितले की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना अर्थात ईपीएफओ एक नवीन मोबाइल ॲप सादर करेल ज्याद्वारे सदस्य यूपीआय गेटवे वापरून निधी काढू शकतील आणि पासबुक बॅलन्ससारख्या इतर सेवांचा लाभ घेऊ शकतील. सध्या, सदस्य त्यांच्या ईपीएफ खात्यांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि सेवांचा लाभ घेण्यासाठी युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) पोर्टल किंवा उमंग ॲप वापरतात. या सेवा दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असतील, तर नवीन समर्पित ॲप ईपीएफओ सदस्यांना सेवांची प्रवेश आणि वितरण सुधारेल. ज्यामुळे जेष्ठ नागरिकांची धावपळ होणार नाही.

हे देखील वाचा: Taliban-Pakistan Relations: तालिबानचा मोठा निर्णय; पाकिस्तानमधून औषध आयातीवर पूर्ण बंदी

मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्राहक त्यांच्या बँक  खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी उपलब्ध असलेली पात्र ईपीएफ शिल्लक रक्कम मोबाइल ॲप द्वारे पाहू शकतील. बँक खात्यांमध्ये निधीचे सुरक्षित हस्तांतरण सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांना त्यांचा जोडलेला यूपीआय पिन वापरण्याची परवानगी दिली जाईल. ईपीएफओ सध्या या सेवेची चाचणी घेत आहे. कामगार मंत्रालय या वर्षी एप्रिलमध्ये मोठ्या प्रमाणात हे ॲप लाँच करण्याची अपेक्षा आहे. सुमारे ८ कोटी सदस्य असलेल्या ईपीएफओने कोविड-१९ साथीच्या काळात आर्थिक अडचणीत असलेल्यांना त्वरित मदत करण्यासाठी आगाऊ दाव्यांसाठी ऑनलाइन स्वयंचलित सेटलमेंट सिस्टम सुरू केली.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Feb 10, 2026 | 10:39 AM

Feb 10, 2026 | 10:39 AM
