कधी लाँच होणार Free Fire India? गेमर्समध्ये वाढली उत्सुकता, एका क्लिकवर जाणून घ्या सविस्तर

Jio Recharge Plan: 125 रुपयांहून कमी किंमत आणि भरपूर फायदे… हा आहे जिओचा खिशाला परवडणारा प्लॅन, वाचा फायदे
भारतात तयार करण्यात आलेला फ्री फायर इंडिया कधी लाँच होणार याची खेळाडूंना प्रतिक्षा आहे. मात्र अद्याप कंपनीने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नसल्याने प्लेअर्स फ्री फायर मॅक्सकडे आकर्षित होत आहेत. सध्या फ्री फायर मॅक्स हा प्लेअर्ससाठी एक पर्याय राहिलेला नाही तर भारतात फ्री फायर ब्रँडचा मुख्य प्लॅटफॉर्म बनला आहे. तसेच फ्री फायर मॅक्समध्ये प्लेअर्ससाठी नवीन ईव्हेंट आणले जात आहे, नवीन अपडेट जारी केले जात आहेत. (फोटो सौजन्य – YouTube)
मिळालेल्या माहितीनुसार, गरेना यावेळी कम्प्लायअन्स फर्स्ट या योजनेचे पालन करत आहेत. कंपनी भारतातील नियमांनुसार डेटा लोकल स्टोरेज, प्ले-टाइम लिमिट आणि सेफ्टी फीचर्सची पूर्ण तयारी करत आहे, ज्यामुळे 2022 सारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये. गरेनावर कोणताही दबाव नाही. फ्री फायर मॅक्सद्वारे कंपनीची चांगली कमाई होत आहे आणि ई-स्पोर्ट्स सिस्टिम देखील मजबूत आहे. अशा परिस्थितीत, नवीन अॅप लाँच केल्याने वापरकर्ता वर्ग विभागला जाऊ शकतो आणि टूर्नामेंट मॅनेजमेंट देखील कठीण होईल.
गॅरेनाच्या सध्याच्या दिशेचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे फ्री फायर मॅक्समध्ये होत असलेली मोठी गुंतवणूक. भारतासाठी वेगळे अॅप लाँच करण्याऐवजी, कंपनीने फ्री फायर मॅक्स थेट व्यावसायिक ईस्पोर्ट्स इकोसिस्टममध्ये एकत्रित केले आहे. फ्री फायर मॅक्स इंडिया कप 2026 स्प्रिंग सध्या भारतातील सर्वात मोठा मोबाईल ई-स्पोर्ट्स मानला जात आहे. 1 कोटी रुपयांच्या बक्षीस रकमेसह, गॅरेनाने हे स्पष्ट केले आहे की फ्री फायर मॅक्स हा भारतीय स्पर्धात्मक क्षेत्रात केंद्रबिंदू राहील.
Valentine’s Day: पार्टनरसाठी स्पेशल गिफ्ट शोधताय? Vivo चा हा 5G स्मार्टफोन ठरेल परफेक्ट सरप्राईज, Deal चुकवू नका!