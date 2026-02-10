Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Selector Rp Singh Had A Long Conversation With Mohammed Will The Player Make A Comeback

मोहम्मद शमीची लागणार लाॅटरी? या फोटोमधून मिळाला एक महत्वाचा संकेत, खेळाडूला मिळणार का आनंदाची बातमी…

मोहम्मद शमी सध्या बंगालकडून स्थानिक क्रिकेट खेळत आहे, जिथे या वेगवान गोलंदाजाने अपवादात्मकपणे चांगली कामगिरी केली आहे. तथापि, आता शमीला चांगली बातमी मिळू शकते. अलीकडील एका फोटोमुळे एक महत्त्वाचा संकेत मिळतो.

Updated On: Feb 10, 2026 | 11:27 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Mohammad Shami Good News : मोहम्मद शमी सध्या भारतीय संघापासून दूर आहे. तो शेवटचा २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये भारताकडून खेळला होता. त्यानंतर त्याला भारतीय संघामध्ये खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. मागील अनेक महिन्यापासून तो देशांतर्गत क्रिकेट खेळताना दिसत आहे, त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी करुनही त्याला निवडकर्त्यांनी वगळले आहे. तो जवळजवळ एक वर्षापासून टीम इंडियापासून दूर आहे. सध्या सोशल मिडियावर एक फोटो वाऱ्यासारखा व्हायरल होत आहे.

तथापि, मोहम्मद शमी सध्या बंगालकडून स्थानिक क्रिकेट खेळत आहे, जिथे या वेगवान गोलंदाजाने अपवादात्मकपणे चांगली कामगिरी केली आहे. तथापि, आता शमीला चांगली बातमी मिळू शकते. अलीकडील एका फोटोमुळे एक महत्त्वाचा संकेत मिळतो.

T20 World Cup 2026 : चौथ्या दिनी रंगणार विश्वचषकाचे तीन सामने! पाकिस्तानची आज खरी परीक्षा, वाचा सर्व सामन्यांचे संपूर्ण तपशील

शमीसाठी आनंदाची बातमी येऊ शकते

आंध्र प्रदेश आणि बंगाल यांच्यातील रणजी ट्रॉफीचा क्वार्टरफायनल सामना ६ फेब्रुवारी रोजी खेळला जात आहे. सामन्याच्या चौथ्या दिवशी सेंट्रल झोन निवडक आणि टीम इंडियाचा माजी वेगवान गोलंदाज आरपी सिंग देखील पोहोचला. चौथ्या दिवसाच्या खेळानंतर आरपी सिंग आणि मोहम्मद शमी यांच्यात बराच वेळ संवाद झाला. समोर आलेल्या फोटोंवरून असे दिसून येते की शमी टीम इंडियामध्ये परतू शकतो.

या सामन्यात मोहम्मद शमीने फलंदाजीत चमकदार कामगिरी केली. त्याने ३३ चेंडूत ५३ धावा केल्या, त्यात सात चौकार आणि तीन षटकार मारले. या सामन्याच्या सुरुवातीला शमीने सर्व्हिसेसविरुद्ध पाच बळी घेतले होते. शिवाय, विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये शमीने बंगालसाठी अपवादात्मक कामगिरी केली होती. त्याने स्थानिक स्पर्धांमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे.

आंध्र प्रदेशने पहिल्या डावात ८८.४ षटकांत २९५ धावा केल्या आणि बंगालने ६२९ धावांचा डोंगर रचला. सुदीप कुमारने बंगालचे नेतृत्व २९९ धावांनी केले. दुसऱ्या डावात आंध्र प्रदेशने २४ षटकांत ३ गडी गमावून ६४ धावा केल्या आहेत. सध्या आंध्र २७० धावांनी पिछाडीवर आहे. या सामन्यातील त्याच्या गोलंदाजीबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याने पहिल्या डावात एक विकेट घेतली. दुसऱ्या डावात त्याने अद्याप खाते उघडलेले नसले तरी, शमीचा सध्याचा फॉर्म स्पष्टपणे दर्शवितो की आंध्र प्रदेशच्या समस्या वाढणार आहेत. शिवाय, शमी स्वतः दुसऱ्या डावात त्याच्या गोलंदाजीवर चांगली कामगिरी करू इच्छित असेल जी तो पहिल्या डावात करू शकला नाही.

Web Title: Selector rp singh had a long conversation with mohammed will the player make a comeback

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 10:36 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 : दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाने गुणतालिकेचं गणित बदललं! झिम्बाब्वेनेही पाडली छाप, भारत कोणत्या स्थानावर?
1

T20 World Cup 2026 : दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाने गुणतालिकेचं गणित बदललं! झिम्बाब्वेनेही पाडली छाप, भारत कोणत्या स्थानावर?

T20 World Cup 2026 : चौथ्या दिनी रंगणार विश्वचषकाचे तीन सामने! पाकिस्तानची आज खरी परीक्षा, वाचा सर्व सामन्यांचे संपूर्ण तपशील
2

T20 World Cup 2026 : चौथ्या दिनी रंगणार विश्वचषकाचे तीन सामने! पाकिस्तानची आज खरी परीक्षा, वाचा सर्व सामन्यांचे संपूर्ण तपशील

‘तुझ्या लक्षापर्यत पोहोच…’ Sachin Tendulkar ने अंडर-19 कर्णधार Ayush Mhatre दिली भेटवस्तू, पहा व्हिडिओ
3

‘तुझ्या लक्षापर्यत पोहोच…’ Sachin Tendulkar ने अंडर-19 कर्णधार Ayush Mhatre दिली भेटवस्तू, पहा व्हिडिओ

T20 World Cup 2026 : India vs Pakistan सामन्याबाबत पाकिस्तानने का केलं सरेंडर? सरकारने निर्णय बदलण्याचे कारण केले स्पष्ट
4

T20 World Cup 2026 : India vs Pakistan सामन्याबाबत पाकिस्तानने का केलं सरेंडर? सरकारने निर्णय बदलण्याचे कारण केले स्पष्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Yavatmal Rabbi Crop Area: यवतमाळमध्ये अतिवृष्टी ठरली शेतकऱ्यांसाठी वरदान, रब्बी पिकांना मिळाले जीवनदान

Yavatmal Rabbi Crop Area: यवतमाळमध्ये अतिवृष्टी ठरली शेतकऱ्यांसाठी वरदान, रब्बी पिकांना मिळाले जीवनदान

Feb 10, 2026 | 11:28 AM
‘मी माझ्या मुलांसाठी राजकारण सोडलं…’ वैयक्तिक आरोपांवर गोविंदाचा संताप; सगळे आरोप फेटाळून सुनावले खडेबोल

‘मी माझ्या मुलांसाठी राजकारण सोडलं…’ वैयक्तिक आरोपांवर गोविंदाचा संताप; सगळे आरोप फेटाळून सुनावले खडेबोल

Feb 10, 2026 | 11:26 AM
सत्ता मिळताच दादागिरी! भाजप पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल; नेमकं काय घडलं?

सत्ता मिळताच दादागिरी! भाजप पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल; नेमकं काय घडलं?

Feb 10, 2026 | 11:24 AM
Revati Sule wedding : सुप्रिया सुळेंच्या घरी वाजणार सनई-चौघडे; रेवती सुळे होणार नागपूरच्या सुनबाई

Revati Sule wedding : सुप्रिया सुळेंच्या घरी वाजणार सनई-चौघडे; रेवती सुळे होणार नागपूरच्या सुनबाई

Feb 10, 2026 | 11:19 AM
Samsung Galaxy F70e:काय सांगता! 13 हजारांहून कमी किंमतीत फ्यूचर-प्रूफ 5G फोन लाँच.. प्रीमियम डिझाईन आणि जबरदस्त फीचर्स एकाच ठिकाणी

Samsung Galaxy F70e:काय सांगता! 13 हजारांहून कमी किंमतीत फ्यूचर-प्रूफ 5G फोन लाँच.. प्रीमियम डिझाईन आणि जबरदस्त फीचर्स एकाच ठिकाणी

Feb 10, 2026 | 11:10 AM
उंब्रज जिल्हा परिषद गटात भाजपचा विजय; गणांमध्ये ‘तुतारी’ आणि ‘हात’ची एंट्री

उंब्रज जिल्हा परिषद गटात भाजपचा विजय; गणांमध्ये ‘तुतारी’ आणि ‘हात’ची एंट्री

Feb 10, 2026 | 11:08 AM
US-Bangladesh Trade : अमेरिकेची बांगलादेशवर मेहरबानी; व्यापार करार करत भारताला डिवचण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न? 

US-Bangladesh Trade : अमेरिकेची बांगलादेशवर मेहरबानी; व्यापार करार करत भारताला डिवचण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न? 

Feb 10, 2026 | 11:04 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM