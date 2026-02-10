मोहम्मद शमीची लागणार लाॅटरी? या फोटोमधून मिळाला एक महत्वाचा संकेत, खेळाडूला मिळणार का आनंदाची बातमी…

Mohammad Shami Good News : मोहम्मद शमी सध्या भारतीय संघापासून दूर आहे. तो शेवटचा २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये भारताकडून खेळला होता. त्यानंतर त्याला भारतीय संघामध्ये खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. मागील अनेक महिन्यापासून तो देशांतर्गत क्रिकेट खेळताना दिसत आहे, त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी करुनही त्याला निवडकर्त्यांनी वगळले आहे. तो जवळजवळ एक वर्षापासून टीम इंडियापासून दूर आहे. सध्या सोशल मिडियावर एक फोटो वाऱ्यासारखा व्हायरल होत आहे.
तथापि, मोहम्मद शमी सध्या बंगालकडून स्थानिक क्रिकेट खेळत आहे, जिथे या वेगवान गोलंदाजाने अपवादात्मकपणे चांगली कामगिरी केली आहे. तथापि, आता शमीला चांगली बातमी मिळू शकते. अलीकडील एका फोटोमुळे एक महत्त्वाचा संकेत मिळतो.
आंध्र प्रदेश आणि बंगाल यांच्यातील रणजी ट्रॉफीचा क्वार्टरफायनल सामना ६ फेब्रुवारी रोजी खेळला जात आहे. सामन्याच्या चौथ्या दिवशी सेंट्रल झोन निवडक आणि टीम इंडियाचा माजी वेगवान गोलंदाज आरपी सिंग देखील पोहोचला. चौथ्या दिवसाच्या खेळानंतर आरपी सिंग आणि मोहम्मद शमी यांच्यात बराच वेळ संवाद झाला. समोर आलेल्या फोटोंवरून असे दिसून येते की शमी टीम इंडियामध्ये परतू शकतो.
या सामन्यात मोहम्मद शमीने फलंदाजीत चमकदार कामगिरी केली. त्याने ३३ चेंडूत ५३ धावा केल्या, त्यात सात चौकार आणि तीन षटकार मारले. या सामन्याच्या सुरुवातीला शमीने सर्व्हिसेसविरुद्ध पाच बळी घेतले होते. शिवाय, विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये शमीने बंगालसाठी अपवादात्मक कामगिरी केली होती. त्याने स्थानिक स्पर्धांमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे.
National selector RP Singh has a long conversation with Mohammed Shami 👀 pic.twitter.com/52W0uA0TQf — Subhayan Chakraborty (@CricSubhayan) February 9, 2026
आंध्र प्रदेशने पहिल्या डावात ८८.४ षटकांत २९५ धावा केल्या आणि बंगालने ६२९ धावांचा डोंगर रचला. सुदीप कुमारने बंगालचे नेतृत्व २९९ धावांनी केले. दुसऱ्या डावात आंध्र प्रदेशने २४ षटकांत ३ गडी गमावून ६४ धावा केल्या आहेत. सध्या आंध्र २७० धावांनी पिछाडीवर आहे. या सामन्यातील त्याच्या गोलंदाजीबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याने पहिल्या डावात एक विकेट घेतली. दुसऱ्या डावात त्याने अद्याप खाते उघडलेले नसले तरी, शमीचा सध्याचा फॉर्म स्पष्टपणे दर्शवितो की आंध्र प्रदेशच्या समस्या वाढणार आहेत. शिवाय, शमी स्वतः दुसऱ्या डावात त्याच्या गोलंदाजीवर चांगली कामगिरी करू इच्छित असेल जी तो पहिल्या डावात करू शकला नाही.