SPPU : अविरत ज्ञानगंगा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची स्थापना; जाणून घ्या 10 फेब्रुवारीचा इतिहास

पुण्यातील नामवंत पुणे विद्यापीठाचा आज स्थापना दिन. पुणे शहर हे शिक्षणासाठी ओळखले जाते. यामध्ये सर्वात जास्त सिंहाचा वाटा हा पुणे विद्यापीठ अर्थात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा आहे. 1949 साली पुणे (Pune News) विद्यापीठाची स्थापना झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत शिक्षणाचा वसा सुरु आहे. ४६ शैक्षणिक विभाग आणि शेकडो संलग्न महाविद्यालयांसह उच्च शिक्षणाची ज्ञानगंगा अखंडपणे सुरु आहे. 2014 झाली पुणे विद्यापीठाला महिला शिक्षणाची बीज रोवणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्यात आले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा आज 77 वा वर्धापन दिन साजरा होत आहे. (Dinvishesh)
