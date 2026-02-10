Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
SPPU : अविरत ज्ञानगंगा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची स्थापना; जाणून घ्या 10 फेब्रुवारीचा इतिहास

1949 साली पुणे विद्यापीठाची स्थापना झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत शिक्षणाचा वसा सुरु आहे. ४६ शैक्षणिक विभाग आणि शेकडो संलग्न महाविद्यालयांसह उच्च शिक्षणाची ज्ञानगंगा अखंडपणे सुरु आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 10:37 AM
Savitribai Phule Pune University Foundation Day 10th February History marathi Dinvishesh

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ स्थापना दिने आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

पुण्यातील नामवंत पुणे विद्यापीठाचा आज स्थापना दिन. पुणे शहर हे शिक्षणासाठी ओळखले जाते. यामध्ये सर्वात जास्त सिंहाचा वाटा हा पुणे विद्यापीठ अर्थात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा आहे. 1949 साली पुणे (Pune News) विद्यापीठाची स्थापना झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत शिक्षणाचा वसा सुरु आहे. ४६ शैक्षणिक विभाग आणि शेकडो संलग्न महाविद्यालयांसह उच्च शिक्षणाची ज्ञानगंगा अखंडपणे सुरु आहे. 2014 झाली पुणे विद्यापीठाला महिला शिक्षणाची बीज रोवणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्यात आले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा आज 77 वा वर्धापन दिन साजरा होत आहे. (Dinvishesh)

 

10 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1502: वास्को द गामा लिस्बन, पोर्तुगाल येथून भारताच्या दुसऱ्या प्रवासाला निघाले.
  • 1923: टेक्सास टेक्नॉलॉजिकल कॉलेज, जे आता टेक्सास टेक युनिव्हर्सिटीची स्थापना झाली.
  • 1929: जे. आर. डी टाटा हे पहिले अधिकृत भारतीय वैमानिक बनले.
  • 1931: भारताची राजधानी कोलकाताहून नवी दिल्लीला हलवण्यात आली.
  • 1948: पुणे विद्यापीठाची स्थापना झाली.
  • 1996: आयबीएमच्या डीप ब्लू सुपर कॉम्प्युटरने बुद्धिबळात गॅरी कास्पारोव्हचा पराभव केला.
  • 2005: उत्तर कोरियाने आपण अण्वस्त्रसज्ज असल्याचे जाहीर केले.
  • 2009: इरिडियम 33 आणि कॉसमॉस 2251 हे संप्रेषण उपग्रह कक्षेत आदळले आणि दोन्हीही नष्ट झाले.
हे देखील वाचा : महासागराच्या मध्यभागी बर्म्युडा बेट कसं तयार झालं? हजारो वर्षापूर्वी समुद्रात काय घडलं होतं? जाणून घ्या

10 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1803: ‘जगन्नाथ शंकरशेठ मुरकुटे’ – परोपकारी, शिक्षणतज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 31 जुलै 1865)
  • 1859: ‘अलेक्झांडर मिलरँड’ – फ्रान्स देशाचे 12वे राष्ट्राध्यक्ष, वकील आणि राजकारणी यांचा जन्म. (मृत्यू : 6 एप्रिल 1943)
  • 1894: ‘हॅरॉल्ड मॅकमिलन’ – इंग्लंडचे पंतप्रधान यांचा जन्म. (मृत्यू: 29 डिसेंबर 1986)
  • 1910: ‘दुर्गा भागवत’ – साहित्यिका व मानववंशशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 7 मे 2002)
  • 1922: ‘अरपॅड गॉन्कझ’ – हंगेरी देशाचे पहिले अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू : 6 ऑक्टोबर 2015)
  • 1945: ‘राजेश पायलट’ – केंद्रीय मंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 11 जून 2000)
  • 1970: ‘कुमार विश्वास’ – हिंदी कवी, राजकारणी यांचा जन्म.
  • 1995: ‘जास्मिन सँडलास’ – भारतीय गायिका यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरचे कुठे गेले हास्य? एलोन मस्क यांचे आयुष्य सर्वात मस्त

10 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1598: ‘ऑस्ट्रियाची ऍनी’ – पोलंड देशाची राणी यांचे निधन. (जन्म: 16 ऑगस्ट 1573)
  • 1772: ‘जोसेफ वेन्झेल आय’ – लिकटेंस्टाईन देशाचे प्रिन्स यांचे निधन. (जन्म: 9 ऑगस्ट 1696)
  • 1865: ‘हेन्‍रिक लेन्झ’ – जर्मन भौतिकशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 12 फेब्रुवारी 1804)
  • 1871: ‘एटिनी कॉन्स्टन्टाईन डी गर्ल’ – बेल्जियमचे पहिले पंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म: 26 डिसेंबर 1785)
  • 1912: ‘सर जोसेफ लिस्टर’ – निर्जंतुकीकरणामुळे जखमा लवकर बर्‍या होतात हे सिध्द करणारा ब्रिटिश शल्यविशारद यांचे निधन. (जन्म: 5 एप्रिल 1827)
  • 1923: ‘विलहेम राँटजेन’ – नोबेल पारितोषिक विजेते जर्मन भौतिकशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 27 मार्च 1845)
  • 1982: ‘नरहर कुरुंदकर’ – विद्वान, टीकाकार आणि लेखक यांचे निधन. (जन्म: 15 जुलै 1932)
  • 2001: ‘मोगुबाई कुर्डीकर’ – जयपूर – अत्रौली घराण्याच्या शास्त्रीय गायिका गानतपस्विनी यांचे निधन. (जन्म: 15 जुलै 1904)
  • 2019: ‘कोजी कीतॉ’ – जपानी सुमो कुस्तीपटू, 60वे योकोझुना यांचे निधन. (जन्म: 12 ऑगस्ट 1963)

Published On: Feb 10, 2026 | 10:37 AM

